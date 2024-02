Un sondage d’Equifax Canada révèle une croissance continue des préoccupations en matière de fraude, alors que les Canadiens craignent que les pressions économiques exacerbent les risques de fraude et de vol d’automobiles

TORONTO, 27 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau sondage* d’Equifax Canada met en lumière les inquiétudes croissantes de la population canadienne à l’égard d’une possible augmentation des activités frauduleuses dans l’ensemble des secteurs d’activité. De plus, les données d’Equifax Canada révèlent une augmentation continue des cas de fraude hypothécaire et de fraude d’identité à l’échelle du pays alors que les pressions économiques se poursuivent.



Principales constatations :



L’état de l’économie alimente les craintes : Plus de 76 % des Canadiens interrogés estiment que les difficultés financières peuvent accroître la probabilité que des personnes commettent des fraudes et des vols, ce qui suggère que les craintes liées à l’économie ont une incidence sur les préoccupations croissantes en matière de vol d’automobile et de fraude d’identité.

Plus de 76 % des Canadiens interrogés estiment que les difficultés financières peuvent accroître la probabilité que des personnes commettent des fraudes et des vols, ce qui suggère que les craintes liées à l’économie ont une incidence sur les préoccupations croissantes en matière de vol d’automobile et de fraude d’identité. Un sentiment d’alarme à l’égard de l’industrie automobile : Plus de 74 % des Canadiens interrogés estiment que la fraude à l’assurance a une incidence sur leurs paiements d’assurance automobile, cela mettant en évidence le fardeau financier que pose ce crime de plus en plus répandu. Plus de 56 % croient que les systèmes de verrouillage et de démarrage sans clé ont fait augmenter le risque de vol d’automobiles, et 48 % connaissent quelqu’un qui s’est fait voler son véhicule.

Données Equifax : Surveillance de la fraude d’identité dans tous les secteurs

Bien que les taux globaux de fraude aient légèrement diminué par rapport aux sommets de 2022, la prévalence de la fraude d’identité a augmenté. Au quatrième trimestre de 2023, la fraude d’identité représentait 75,21 % de toutes les demandes frauduleuses dans l’ensemble des secteurs, soit une hausse importante par rapport à 64,7 % l’année précédente. Cette hausse des cas de fraude d’identité pose un risque important pour les consommateurs comme pour les institutions financières, car les fraudeurs exploitent le système au moyen de tactiques de plus en plus sophistiquées. La plus grande proportion des cas de fraude d’identité ciblait le secteur bancaire, où ce type de fraude comptait, au T4 de 2023, pour 73,5 % des demandes frauduleuses de cartes de crédit et 89,3 % des fraudes de dépôt.

« La fraude d’identité ne se limite plus aux produits financiers traditionnels, s’étant répandue dans de nombreux secteurs, y compris l’industrie automobile, et posant d’importants défis pour les prêteurs et les consommateurs, souligne Carl Davies, chef, Prévention de la fraude et du vol d’identité chez Equifax Canada. La hausse des taux de fraude d’identité illustre le besoin urgent de renforcer les mesures de sécurité et d’exercer une vigilance accrue dans tous les secteurs. »

Industrie automobile :

Les données d’Equifax sur les demandes frauduleuses suggèrent en outre que près de 80 % des cas de fraude automobile impliquent une fraude de première partie, où des personnes falsifient des revenus ou des états financiers au moment de présenter une demande de prêt automobile. De nouvelles données indiquent que la fraude d’identité compte pour une proportion deux fois plus élevée des demandes frauduleuses dans le secteur automobile depuis 2019. Les établissements qui offrent des prêts garantis sont particulièrement vulnérables à ces attaques, car les fraudeurs manipulent les renseignements sur l’identité afin d’obtenir des prêts et d’acquérir des véhicules par des moyens trompeurs.

En réponse à ces tendances en matière de fraude, Equifax Canada souligne l’importance de prendre des mesures proactives de prévention de la fraude et de sensibiliser davantage les consommateurs. « Alors que les fraudeurs s’adaptent et perfectionnent leurs tactiques, il est impératif que les consommateurs demeurent vigilants et prennent des mesures proactives pour se protéger, ajoute M. Davies. En restant informés et en adoptant des pratiques de sécurité rigoureuses, les particuliers et les entreprises seront plus en mesure de se protéger. » Il suggère aux entreprises d’envisager d’adopter une plateforme de prévention de la fraude comme le Gestionnaire FraudeQI pour protéger leurs activités commerciales.

Soucis dans le secteur du prêt hypothécaire

Les données trimestrielles d’Equifax Canada** montrent que les taux de fraude liés aux demandes de prêt hypothécaire continuent d’augmenter, en hausse de 9,9 % au T4 2023 par rapport au T4 2022, l’Ontario étant la province affichant le taux de fraude hypothécaire le plus élevé. La fraude hypothécaire se manifeste le plus souvent sous la forme d’une fraude de première partie, où une personne fournit de faux renseignements pour être admissible à un prêt hypothécaire. « Alors que les consommateurs continuent de composer avec un marché hypothécaire difficile et un contexte économique adverse, nous pourrions assister à une hausse des cas de fraude hypothécaire, prévient M. Davies. Dans notre sondage auprès des consommateurs, 64 % des répondants ont convenu que les personnes aux prises avec des difficultés financières étaient plus susceptibles de commettre une fraude ou un vol, par exemple en fournissant de faux renseignements dans une demande de prêt hypothécaire. »

Julie Kuzmic, chef principale de la conformité pour la défense des droits des consommateurs chez Equifax Canada, encourage les consommateurs à explorer les produits de protection contre le vol d’identité qui les aideront à détecter plus rapidement la fraude en les informant de tout changement important à leur dossier et à leurs pointages de crédit, mais aussi à mettre en pratique certaines astuces pour protéger leurs renseignements,

notamment :

Utiliser des mots de passe forts et uniques.



Faire preuve de prudence en cas d’appels ou de courriels suspects.



Détruire soigneusement les documents de nature délicate comme les relevés bancaires et les relevés de carte de crédit.



Faire preuve de prudence au moment de divulguer des renseignements personnels et transmettre des renseignements personnels et des pièces d’identité avec photo seulement aux institutions dignes de confiance.

« Vérifier les dossiers de crédit est une excellente façon de déceler toute activité suspecte et tout compte potentiellement frauduleux, et Equifax peut procéder à une enquête sans frais, explique Madame Kuzmic. Vous pouvez obtenir gratuitement une copie de votre dossier de crédit en communiquant avec Equifax par téléphone, par la poste, en personne et en ligne. »

* Du 2 au 4 février, Equifax a sondé 1 614 Canadiens âgés de 18 à 65 ans. Un échantillon probabiliste de la même taille donnerait une marge d’erreur de ± 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

* *Données d’Equifax extraites du T4 2019 au T4 2023.

À propos d’Equifax

Chez Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant que société internationale des secteurs des données, des analyses et des technologies, Equifax joue un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une assurance accrue. En s’appuyant sur son ensemble unique de données différenciées ainsi que sur des analyses et des solutions infonuagiques de pointe, elle offre des aperçus qui favorisent la croissance de ses clients et aident les gens à aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et comptant près de 15 000 employés partout dans le monde, Equifax exploite ses activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région d’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez Equifax.ca.

Personne-ressource :

Angie Andich

Relations avec les médias –

Equifax Canada

MediaRelationsCanada@equifax.com

Andrew Findlater

SELECT Public Relations

afindlater@selectpr.ca

647 444-1197