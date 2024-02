Statement of Senator Risa Hontiveros on the ruling on PNP officers involved in the Jemboy Baltazar slay

Binigo natin si Jemboy. Binigo natin ang pamilya Baltazar. Sa gitna ng pagluluksa, wala silang makukuha, ni katiting na closure, sa pangyayaring ito.

Habang isang pulis ang convicted, lima sa mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Jemboy ay malayang makakauwi sa mga tahanan nila. Grabeng pambabalewala ito. The five out of six cops getting a slap on the wrist for Jemboy's tragic death does not honor his memory. He was just a kid!

Yung mga ganitong kaso ng "mistaken identity" na nauuwi sa patayan ay nagpapakita talaga ng malalim na systemic failure sa PNP. Tandaan rin natin na 19 na pulis ang sangkot sa malawakang operasyong ito, armado ng matataas na kalibre ng baril at sadyang nagpaulan ng bala sa mga bata- paano ito hindi maituturing na murder?

Noong tinamaan na si Jemboy at lumubog sa tubig- ginawa pa siyang katatawanan ng mga pulis at iniwan nang tatlong oras para malunod.

Excessive use of force. Impunity. Inhumanity. Yan ang mga madugong pamana ng administrasyong Duterte na syang nagpatupad ng "tokhang."

Let us be clear: we will not move on from this. This just reminds us that we have a long battle ahead of us for a more equitable justice system.

The law does not clothe police officers with authority to kill indiscriminately. Malinaw ang tuntunin ng PNP sa timpladong paggamit ng dahas- dapat nila itong sundin. Buhay natin ang nakataya.

Dapat ding mabigyan ng sapat na proteksyon ang pamilya Baltazar, upang masiguro ang kanilang kaligtasan laban sa anumang banta o ganti mula sa mga nais maghasik ng takot o gulo.

Para kay Jemboy, at sa lahat ng mga nawalan dahil sa walang saysay na karahasan, ipaglaban natin na makamtan nilang lahat ang tunay na katarungan.