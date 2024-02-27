ASICS最新研究揭示了运动与女性心理健康之间的积极关联，但令人担忧的是，全球超过一半的女性正逐渐放弃或完全停止运动

鼓舞人心的是，研究表明个人和基层组织在支持更多女性参与运动方面发挥着重要作用；ASICS向正在为做出变革而努力的人们致以崇高的敬意。

伦敦, Feb. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 有史以来规模最大的全球两性运动差距研究揭示：



女性越运动，心情越好。 定期运动的女性幸福感提升52%，活力增加50%，自信心提高48%，压力减少67%，挫败感降低80%。

然而，有超过一半的女性未能如愿进行运动，因此错过了运动对身心健康产生的积极影响。

所有女性一生中在运动方面都会面临许多的普遍挑战和障碍。

然而，男性对这些障碍的认知与实际情况存在差异。

振奋人心的是，全球各地的人们正积极突破女性在运动方面面临的障碍；ASICS聚焦他们的故事，并承诺助力“激发她的运动思维”。

在国际妇女节，ASICS揭示了有史以来最大规模的两性运动差距研究成果，再次印证了女性运动水平与心理健康之间的积极关联。研究发现，在运动时，女性的幸福感提高了52%，活力水平增加了50%，自信心上升了48%，压力减少了67%，挫败感减轻了80%。

然而，由著名学者Dee Dlugonski博士和Brendon Stubbs教授主导的独立研究令人震惊地发现，全球超过一半的女性正在放弃或完全停止运动，这对她们的心理状态造成了负面冲击，引起人们的担忧。 作为回应，ASICS认可并突显那些为女性在运动领域消除障碍、支持、赋权并激发更多女性参与运动的个人和基层组织的积极影响。

令人忧虑的是，此全球研究揭示，超过一半的女性对她们的运动水平感到不满。 所有女性在一生中都可能在运动方面面临各种障碍，包括时间压力（74%）、低自信心（35%）、令人生畏的环境（44%），或者运动的念头不够强烈（42%）。 更重要的是，几乎有三分之二的母亲（61%）认为育儿是她们完全停止定期运动或体育活动的主要原因，这表明育儿责任和社会对两性角色的期望对女性的运动水平产生了深远影响。

耐人寻味的是，男性对女性所面临挑战的看法与实际情况存在差异。 仅有34%的男性意识到缺乏时间是女性运动的障碍，尽管有三分之四的女性（74%）强调了这个问题。 然而，男性却将身材焦虑视为主要问题，有58%的男性将其列为主要障碍，而女性中只有36%。 实际上，根据男性认知，排名前五的运动障碍中，只有一个（费用）实际上出现在女性报告的最常见障碍清单中，突显了男性认知与全球女性实际感受之间存在的差异。

研究发现有超过三分之一的女性表示她们的朋友是在运动方面对她们最重要的影响者，指出她们更受到像自己这样的女性的激励，而不是名人。 当被问及运动的原因时，令人振奋的是，女性普遍表示，她们之所以进行运动是为了保持良好的心理状态（92%）和强健的身体（96%），而非仅仅是为了外貌。

研究的主导者，肯塔基大学运动医学研究所的Dee Dlugonski博士表示：“我们的研究显示，两性运动差距是一个复杂的挑战，不是突然出现的问题。” 鉴于两性运动差距没有唯一的原因，因此也无法用单一的解决方案解决。然而，当被问及如何改善状况时，女性指出，通过使运动更加普及、包容，并在各种形式中得到认可，同时挑战社会对两性的刻板印象，将有助于她们更积极地参与运动。

这包括使运动更加关注女性及其需求。 从提供儿童看护和迎合各种活动水平，到适应工作、富有趣味、价格亲民、安全、热情且无压力。 所有这些解决方案，尽管看似微不足道，但可能带来显著影响。我们的研究发现，全球范围内已经有数千个人和组织正在推动变革。

Karen Guttridge就是其中之一，作为一位年长女性，她觉得在当地找不到适合自己的运动机会，于是决定创办一个专门为五十岁以上女性设计的跑步团体。 本以为只有五位女士会参加第一次活动，但出乎意料的是，有七十多位志同道合的女性踊跃参与，让Karen感到非常激动。 过提供适合各种运动水平的跑步计划，为女性打造一个温馨、安全且无压力的交流空间，这个团体取得了巨大的成功，支持了许多女性积极参与运动并在其中充满自信。

ASICS渴望认可并赞美世界各地像Karen一样在社区产生惊人影响的人们。 今天，ASICS聚焦于积极克服女性在运动和体育方面障碍的杰出个人和组织。 除了正在发挥作用的人们的故事之外，ASICS Move Her Mind 平台还提供了资源、活动和建议，以鼓励更多女性更加积极地参与运动。

ASICS深知在全球范围内有许许多多的个人和组织正在做出积极贡献。 在国际妇女节，ASICS鼓励人们分享他们的故事和经历，以便能够将更多女性联系在一起，给予她们支持和鼓舞。

ASICS的管理执行官Tomoko Koda表示：“ASICS的创立源于对体育和运动有益身心的信仰。” 这就是我们被称为ASICS的原因：“Anima Sana in Corpore Sano”，意为“健康的身体中蕴含着健康的心灵”。 尽管我们的研究发现许多女性对自己的运动水平感到不满意，但同时也揭示了个人和基层组织在帮助女性积极参与运动方面所发挥的巨大影响。

“通过推出Move Her Mind，我们期望为这些杰出的人提供一个平台，促使他们互相建立联系并激发其他人，从而让每个人都能在健康的身体中拥有健康的心灵。” 是时候让更多女性和女生感受到运动对身心健康产生的积极影响了。 是时候做出改变了。 是时候激发她的运动思维了。

访问Move Her Mind平台并参与其中，网址： http://www.asics.com/us/en-us/mk/move-her-mind

编者注：

此研究由ASICS委托，并由肯塔基大学运动医学研究所的Dee Dlugonski博士和伦敦国王学院的Brendon Stubbs副教授主导。 两位都是在运动和心理健康方面备受推崇的研究专家。

该研究从2023年6月持续到9月。 全球范围内举办了26次小组访谈，来自40多个国家的24,772人完成了在线调查，使其成为同类研究中规模最大的研究。 所有小组访谈由独立的主持人组织，其中包括领先的学术专家和行业权威。

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如需进一步信息或安排采访，请联系moveeverymind@golin.com。