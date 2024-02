Stingray fait équipe avec des radiodiffuseurs indépendants pour solliciter le soutien du gouvernement en faveur de la radio locale

MONTRÉAL, 26 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY. A ; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a pris l'initiative de s'allier à un groupe de radiodiffuseurs indépendants pour solliciter une intervention gouvernementale urgente en faveur de l'industrie de la radio locale canadienne. Une lettre convaincante a été adressée à l'honorable Chrystia Freeland et à l'honorable Pascale St-Onge, exposant des recommandations claires pour contrer les défis économiques majeurs de la radio locale engendrés par l'émergence de nouveaux concurrents et les avancées technologiques, ainsi que par la perte de revenus publicitaires au profit des plateformes en ligne.

Stingray et ses partenaires indépendants de l'industrie recommandent que le budget 2024 comprenne un engagement à allouer de manière équitable au moins 70 % des dépenses publicitaires du gouvernement du Canada aux médias locaux, y compris la radio locale, la télévision, la presse écrite et les médias numériques canadiens. Ils proposent également l'instauration d'un crédit d'impôt minimal de 20 % pour encourager les annonceurs à privilégier l'achat d'espaces publicitaires auprès des médias canadiens, aussi bien dans la presse écrite que dans la radiodiffusion, offrant ainsi un soutien essentiel à ces secteurs vitaux qui, bien qu’indispensables, sont actuellement menacés.



Eric Boyko, président, co-fondateur et chef de la direction de Stingray, a souligné l'importance cruciale de ces recommandations, déclarant : « L'industrie de la radio locale est un pilier de notre identité nationale, offrant un lien privilégié avec la culture canadienne, la musique et des informations essentielles, surtout lors de situations d'urgence locales ou régionales. Nous et nos partenaires indépendants de l'industrie pressons le gouvernement d'adopter ces mesures indispensables pour assurer la survie du secteur de la radio locale. »



La lettre a bénéficié d’un appui inconditionnel de la part d’acteurs indépendants importants de l'industrie tels que Acadia Broadcasting Limited, Arsenal Media, Bayshore Broadcasting, Blackburn Media Inc., Byrnes Communications Inc., Central Ontario Broadcasting, Dougall Media, Durham Radio Inc., Evanov Communications, Golden West Broadcasting Ltd., Local Radio Labs Inc., MBS Radio, Pattison Media Ltd., Quinte Broadcasting Co. Ltd., Rawlco Radio, Starboard Communications Inc., Torres Media, Vista Radio et Whiteoaks Communications Group.



Ces recommandations sont présentées avec la profonde conviction que le soutien gouvernemental renforcerait significativement le secteur de la radio indépendante, lui permettant de maintenir son rôle essentiel dans la promotion de la musique canadienne, la protection du public en période de crise, et la préservation des valeurs démocratiques fondamentales.



À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

