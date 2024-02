Communiqué de Presse

Vantiva présente l'un des premiers répéteurs Wi-Fi 7 adapté au marché des opérateurs et une passerelle FWA 5G de dernière génération au Mobile World Congress 2024

Barcelone – Le 26 février 2024 – Vantiva (Euronext Paris: VANTI), leader technologique mondial permettant aux fournisseurs de services réseau (NSP) de connecter les consommateurs du monde entier, annonce ses projets pour le Mobile World Congress (MWC) 2024. La société, qui occupe désormais la position de premier fournisseur de passerelles domestiques et de décodeurs suite à sa récente acquisition de la division Home Networks de CommScope, présente ses dernières boxes Wi-Fi 7 tri-bande pour le marché des opérateurs réseaux (NSP), son répéteur Eagle X3 et ses passerelles d'accès sans fil fixe (FWA) 5G, Cobra 5G et Falcon 5G. Ces équipements domestiques (Customer Premises Equipment - CPE) sont équipés d’une puissante suite logicielle, comprenant NaviGate 5G™ et NaviGate Companion™, qui simplifient l'installation et la gestion des passerelles et des répéteurs pour les utilisateurs finaux et les opérateurs.

« Nous sommes à un moment où la demande de connectivité fiable et de solutions Wi-Fi robustes est plus forte que jamais », a déclaré Leopold Diouf, Directeur exécutif en charge des activités produits chez Vantiva. « Nous sommes ravis de présenter nos derniers produits et logiciels au MWC 2024. Nos CPE innovants et la suite logicielle qui les accompagne donnent aux opérateurs et aux utilisateurs les moyens d'établir des connexions internet solides et fiables à la maison comme au bureau. Avec nos passerelles 5G FWA, nos répéteurs Wi-Fi 7 et les applications NaviGate™, nous démontrons comment nous avons simplifié l'installation et amélioré la couverture Wi-Fi », ajoute Leopold Diouf.

Les passerelles Cobra 5G et Falcon 5G FWA utilisent la technologie révolutionnaire Indoor5G™ de Vantiva. L'Indoor5G™ permet une auto-optimisation des antennes des passerelles 5G en réglant automatiquement la configuration pour assurer la meilleure réception depuis les tours des opérateurs. Cobra 5G peut être utilisée comme passerelle Ethernet ainsi que comme passerelle FWA, ce qui en fait une solution idéale pour les petites et moyennes entreprises. Grâce à sa fonction WanSensing™, la passerelle Cobra 5G peut basculer entre la connectivité filaire et la connectivité 5G pour assurer une continuité de service fiable. La gamme de produits 5G FWA de Vantiva est équipée de l'application NaviGate 5G™, permettant aux utilisateurs finaux d’auto-installer leur box, et donc de réduire l’OPEX des opérateurs. Eagle X3 est le nouveau répéteur tri-bande Wi-Fi 7 haut de gamme de Vantiva et l'un des premiers répéteurs adaptés au marché des opérateurs à tirer parti de toutes les fonctionnalités Wi-Fi 7 avancées, permettant une utilisation plus efficace des fréquences comme le mode MLO (Multi-Link Operation) qui améliore la qualité de l'expérience de l'utilisateur. L'Eagle X3 peut être utilisé comme répéteur ou comme point d'accès.

NaviGate Companion™ est une application iOS et Android commercialisée en marque blanche pour toutes les passerelles internet et répéteurs de Vantiva, permettant aux consommateurs de configurer et gérer leurs CPE directement depuis leurs téléphones portables et tablettes.

Vantiva présentera ses initiatives éco-responsables pour ses clients, partenaires et utilisateurs finaux. L'entreprise a mis en place toute une série de mesures visant à réduire son empreinte environnementale, en intégrant notamment l’usage de plastiques recyclés, en réduisant la consommation d'énergie des appareils et par la création d'emballages plus petits et plus légers.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter VANTIVA - salle de réunion Hall 2, 206MR, Fira Gran Via, Barcelone.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Avec l'acquisition des réseaux domestiques de CommScope en janvier 2024, Vantiva poursuit son héritage de 130 ans comme un leader mondial du marché de la maison connectée.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter.

