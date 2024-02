Music Licensing, Inc. Laporkan Keputusan Kukuh Tahun Fiskal 2023

NAPLES, Fla., Feb. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), pemain terkemuka dalam industri pelesenan muzik, hari ini mengumumkan keputusan tahunannya untuk tahun fiskal berakhir 31 Disember 2023. Syarikat ini telah menyampaikan prestasi yang mantap, mencapai pencapaian penting dalam hasil dan keuntungan.



Sorotan kewangan utama untuk tahun fiskal 2023 termasuk:

Jumlah Hasil: Music Licensing, Inc. melaporkan jumlah hasil sebanyak $1,052,274,588 USD, mempamerkan keupayaannya untuk menjana pendapatan yang tinggi dalam persekitaran pasaran yang kompetitif.

Music Licensing, Inc. melaporkan jumlah hasil sebanyak $1,052,274,588 USD, mempamerkan keupayaannya untuk menjana pendapatan yang tinggi dalam persekitaran pasaran yang kompetitif. Untung Bersih: Syarikat ini mencapai keuntungan bersih $46,033,387 USD, menunjukkan kecekapannya dalam pengurusan kos dan memaksimumkan keuntungan.

Syarikat ini mencapai keuntungan bersih $46,033,387 USD, menunjukkan kecekapannya dalam pengurusan kos dan memaksimumkan keuntungan. Jumlah Ekuiti: Music Licensing, Inc. melaporkan jumlah ekuiti $49,580,139 USD, mencerminkan kedudukan dan kestabilannya kewangan yang kukuh.

Music Licensing, Inc. melaporkan jumlah ekuiti $49,580,139 USD, mencerminkan kedudukan dan kestabilannya kewangan yang kukuh. Saham Tertunggak: Sehingga 31 Disember 2023, syarikat itu mempunyai 802,635,215 saham terkumpul yang menunjukkan komitmen berterusannya terhadap ketelusan dan akauntabiliti pemegang saham.

Sehingga 31 Disember 2023, syarikat itu mempunyai 802,635,215 saham terkumpul yang menunjukkan komitmen berterusannya terhadap ketelusan dan akauntabiliti pemegang saham. Pendapatan Sesaham (EPS): Syarikat itu melaporkan EPS kira-kira $0.057 USD sesaham, menyerlahkan keupayaannya untuk menyampaikan nilai kepada pemegang saham melalui pertumbuhan pendapatan.

Syarikat itu melaporkan EPS kira-kira $0.057 USD sesaham, menyerlahkan keupayaannya untuk menyampaikan nilai kepada pemegang saham melalui pertumbuhan pendapatan. Nilai Buku Sesaham: Music Licensing, Inc. melaporkan nilai buku sesaham kira-kira $0.062 USD, mengesahkan asas aset yang kukuh dan kesihatan kewangannya.

Mengulas mengenai keputusan itu, Jake P. Noch, Ketua Pegawai Eksekutif & Pengerusi, berkata, "Kami berbesar hati mengumumkan satu lagi tahun prestasi kewangan yang kukuh, yang ditandai dengan pertumbuhan ketara dalam hasil dan keuntungan. Keputusan ini menggariskan komitmen kami untuk menyampaikan nilai kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan kami sambil mengekalkan asas kewangan yang kukuh."

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1671132/000121390024016747/ea0200543ex999-2_musiclicen.htm

Perihal Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) (ProMusicRights.com)

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) ialah sebuah syarikat induk yang pelbagai, juga dikenali sebagai Pro Music Rights, merupakan organisasi hak persembahan awam (PRO) ke-5 yang akan ditubuhkan di Amerika Syarikat. Pemegang lesennya termasuk syarikat terkenal seperti TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo, dan lain-lain lagi. Pro Music Rights memegang anggaran bahagian pasaran sebanyak 7.4% di Amerika Syarikat, mewakili lebih 2,500,000 karya yang menampilkan artis terkenal seperti A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBagg Yo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Trauma Tone, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Chingy, Lil Gnar, 3OhBlack, Curren$y, Fall Out Boy, Money Man, Dej Loaf, Lil Uzi Vert, dan banyak lagi, serta Kecerdasan Buatan (A.I.) Mencipta Muzik. Selain itu, Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) memiliki kepentingan royalti dalam Listerine "Mouthwash" Antiseptic serta karya muzik oleh artis seperti Elton John, Lil Nas X, Miley Cyrus, Lil Wayne, XXXTentacion, Halsey, dan ramai lagi.

Pernyataan Prospektif:

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan prospektif dalam pengertian Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, sebagaimana yang dipinda dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934, yang bertujuan untuk dilindungi oleh pelabuhan selamat yang dicipta olehnya. Pelabur diberi amaran bahawa, semua pernyataan prospektif melibatkan risiko dan ketidakpastian, termasuk tanpa had, keupayaan Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. untuk mencapai rancangan perniagaannya yang dinyatakan. Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. XXX percaya bahawa andaian yang mendasari pernyataan prospektif yang terkandung di sini adalah munasabah, mana-mana andaian mungkin tidak tepat, dan oleh itu, tidak ada jaminan bahawa pernyataan prospektif yang disertakan dalam siaran akhbar ini akan terbukti tepat. Memandangkan ketidaktentuan besar yang wujud dalam pernyataan prospektif yang terkandung di dalam ini, kemasukan maklumat tersebut tidak boleh dianggap sebagai pernyataan oleh Pro Music Rights, Inc., Music Licensing, Inc., atau mana-mana orang lain.

Pendedahan Nasihat Bukan Undang-undang:

Siaran akhbar ini tidak membentuk nasihat undang-undang, dan pembaca dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat undang-undang untuk sebarang perkara undang-undang atau soalan yang berkaitan dengan kandungan di sini.

Pendedahan Nasihat Bukan Pelaburan:

Komunikasi ini bertujuan semata-mata untuk tujuan maklumat dan dalam apa-apa cara tidak membayangkan atau membentuk syor atau solisitasi untuk pembelian atau penjualan mana-mana sekuriti, komoditi, bon, opsyen, derivatif, atau mana-mana produk pelaburan lain. Sebarang keputusan yang berkaitan dengan pelaburan hendaklah dibuat selepas penyelidikan dan perundingan yang teliti dengan penasihat kewangan atau profesional yang berkelayakan. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan maklumat yang disediakan dalam komunikasi ini

SUMBER: Music Licensing, Inc.