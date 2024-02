SMART Receive™ de FutureDial redéfinit les opérations de réception en entrepôt et révolutionne la remise à neuf des appareils

En combinant les fonctions de réception de base avec l’intelligence économique du client, SMART Receive™ établit une nouvelle norme en matière d’efficacité du flux de travail et d’aide à la prise de décisions en temps réel

SUNNYVALE, Californie, 26 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureDial Incorporated , leader mondial des solutions d’automatisation pour la chaîne d’approvisionnement en appareils mobiles de la logistique inverse, annonce l’adoption à grande échelle de sa solution SMART Receive™. La solution SMART Receive™ va au-delà de la gestion des tâches fondamentales de réception, telles que la lecture et la suppression des appareils mobiles. Elle intègre une intelligence distinctive adaptée au flux opérationnel de l’entrepôt du client et à ses priorités commerciales. Cette intelligence permet un routage dynamique des appareils mobiles entrants et facilite la prise de décisions importantes en temps réel sur la plate-forme opérationnelle.

Frank Harbist, président-directeur général de FutureDial, a souligné le pouvoir de transformation de la solution SMART Receive™. « FutureDial reste le leader du secteur en matière d’innovation logicielle, notre solution SMART Receive étant l’incarnation de notre engagement continu à améliorer l’efficacité de toutes les opérations de remise à neuf, en l’occurrence dans la fonction de réception », a fait remarquer Frank Harbist. « En combinant les fonctions de réception de base avec l’automatisation et l’aide à la prise de décisions commerciales en temps réel, nous avons placé la barre à un niveau inégalé par toute autre solution. Avec SMART Receive de FutureDial, nous ne nous contentons pas de transformer les opérations de réception : nous les redéfinissons ».

7 626 977 millions d’appareils mobiles traités... et ce n’est que le début

Adoptée par des opérateurs sans fil de niveau 1, des fournisseurs de logistique tiers majeurs (3PL), ainsi que des fournisseurs de rachat d’appareils mobiles de premier plan et des entreprises de reprise d’appareils, la solution SMART Receive™ a permis le traitement transparent et efficace de plus de 7,6 millions d’appareils mobiles en quelques mois seulement après sa mise en œuvre. Au-delà de la rationalisation des opérations, la solution fournit aux clients une couche robuste d’intelligence économique, leur donnant les moyens d’optimiser les revenus et la rentabilité. Par rapport à d’autres solutions existant sur le marché, SMART Receive™ s’est imposée comme le choix privilégié des entreprises qui cherchent à rationaliser leurs opérations de réception, à améliorer leurs résultats financiers et à acquérir un avantage concurrentiel dans le secteur du reconditionnement des appareils mobiles.

Réception optimisée de niveau supérieur avec prise de décisions automatisée intelligente

Conçue pour améliorer les opérations de réception en entrepôt, la solution SMART Receive™ sert de point de contact principal pour les appareils mobiles entrants, capturant rapidement des informations cruciales au niveau de l’IMEI et permettant un nettoyage immédiat des données et une intégration transparente avec le système du client. La solution automatise les tâches critiques et garantit des contrôles de sécurité renforcés et un routage dynamique pour le traitement.

En coulisses, la prise de décisions pilotée par l’IA et intégrée à la technologie Decision Manager™ de FutureDial peut optimiser le traitement de réception des appareils mobiles dans les entrepôts et les centres de traitement. Les règles commerciales personnalisables pour des objectifs commerciaux spécifiques exécutent habilement les fonctions critiques de gestion des prises de décisions pour les processus de traitement en garantissant un flux de travail rationalisé et efficace.

Grâce à sa prise de décisions intelligente, la solution SMART Receive™ gère en toute transparence divers cas d’utilisation, tels que les cas suivants :

Attribution dynamique de niveaux de qualité de l’appareil en fonction de l’état de l’appareil et/ou des données fournies par l’utilisateur.

Attribution flexible d’un flux de travail d’appareil (profil de test) en fonction de l’état de l’appareil et/ou des données fournies par l’utilisateur.

Désignation de manière productive d’un flux de travail d’expédition sur la base des données fournies par l’utilisateur.

Attribution automatique d’un profil de saisie manuelle sur la base des données fournies par l’utilisateur.

Interrogation de l’enregistrement ASN d’un IMEI spécifique qui peut ensuite être sauvegardé dans l’enregistrement de l’appareil et utilisé pour une logique de décision supplémentaire.

Dans le cadre d’un flux de travail d’appareil (profil de test), prise d’une décision en temps réel sur la base de l’état de l’appareil qui peut ensuite être utilisée pour modifier dynamiquement le reste du flux de test.

Les grandes figures du secteur soulignent l’impact de la solution

D’éminents leaders du secteur de la réception d’appareils mobiles mettent en avant la transformation apportée par la solution SMART Receive™ et les capacités de prise de décisions automatisée pour le traitement des appareils dans leurs entrepôts et centres de traitement. « SMART Receive a considérablement amélioré nos capacités opérationnelles, nous permettant d’ajuster dynamiquement nos opérations de réception pour une grande variété d’appareils mobiles et de mettre en œuvre des protocoles de manutention personnalisés pour un traitement plus rapide et plus précis », a déclaré Larry Worden, vice-président des opérations de la chaîne d’approvisionnement chez ecoATM. « Cette technologie a considérablement augmenté notre efficacité et notre précision opérationnelles, transformant notre centre de traitement en rationalisant les procédures pour une réception efficace, une gestion précise des stocks et une distribution efficace des appareils. La solution SMART Receive ne se contente pas d’augmenter notre capacité de traitement : elle améliore également de manière significative l’efficacité globale de notre flux de travail ».

Transformez vos opérations de réception grâce à la puissance de SMART Receive™

FutureDial invite les entreprises de toute la chaîne d’approvisionnement en appareils mobiles à découvrir les capacités de la solution SMART Receive™ qui changent la donne et à rejoindre les rangs des leaders du secteur ayant adopté cette technologie innovante. Pour en savoir plus sur FutureDial et la solution SMART Receive™, veuillez consulter le site www.futuredial.com ou envoyer un e-mail à l’adresse suivante : sales@futuredial.com.

À propos de FutureDial

Fondée en 1999, la société FutureDial est un fournisseur de premier plan de solutions de traitement avancées adaptées à la chaîne d’approvisionnement de la logistique inverse des appareils mobiles et de l’équipement de réseau. FutureDial s’adresse à une clientèle diversifiée, telle que des entreprises de rachat d’appareils mobiles, des fournisseurs de logistique tiers, des opérateurs sans fil, des fabricants d’équipement d’origine, des entreprises de remise à neuf et des recycleurs. Nous sommes reconnus comme étant le fournisseur privilégié pour simplifier les processus et aider les entreprises à fonctionner plus efficacement. Notre engagement inébranlable en faveur de l’innovation et de l’excellence se manifeste dans notre solution de transformation SMART Receive™. Cette solution de pointe ne se contente pas de remodeler les opérations de réception : elle établit également les standards en matière d’utilité et de conformité au sein du secteur en se conformant à des normes telles que les certifications ADISA, le NIST et les normes R2V3. Nos solutions de niveau industriel vont au-delà de la simple rationalisation ; elles automatisent les processus, centralisent les flux de travail et permettent aux entreprises d’accroître leur efficacité et leur rentabilité et de répondre aux exigences rigoureuses des audits. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.futuredial.com ou envoyer un e-mail à l’adresse suivante sales@futuredial.com .

