SMART Receive™ von FutureDial definiert Abläufe im Wareneingang neu und revolutioniert Geräteaufbereitung

Durch die Kombination zentraler Empfangsfunktionen mit Client Business Intelligence setzt SMART Receive™ einen neuen Standard für Workflow-Effizienz und Entscheidungsunterstützung in Echtzeit

SUNNYVALE, Kalifornien, Feb. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureDial Incorporated , ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen für die mobile Lieferkette in der Rückwärtslogistik, feiert die breite Einführung seiner SMART Receive™-Lösung. Die SMART Receive™-Lösung geht über die Verwaltung grundlegender Empfangsaufgaben, wie das Lesen und Löschen von Mobilgeräten, hinaus. Sie beinhaltet eine spezielle Intelligenz, die auf den Betriebsablauf des Lagers und die geschäftlichen Prioritäten des Kunden zugeschnitten ist. Diese Intelligenz ermöglicht ein dynamisches Routing eingehender mobiler Geräte und erleichtert wichtige Entscheidungen in Echtzeit im Betrieb.

Frank Harbist, President und CEO von FutureDial, betont die transformative Kraft der SMART Receive™-Lösung. „FutureDial ist weiterhin branchenführend in Sachen Software-Innovation. Unsere SMART Receive-Lösung ist die Verkörperung unseres kontinuierlichen Engagements zur Verbesserung der Effizienz in allen Aufarbeitungsprozessen, in diesem Fall im Empfangsbereich“, so Harbist. „Durch die Kombination von Kernfunktionen des Wareneingangs mit Echtzeit-Entscheidungsunterstützung und Automatisierung haben wir die Messlatte auf ein Niveau gelegt, das von keiner anderen Lösung erreicht wird. Mit SMART Receive von FutureDial verändern wir nicht nur den Empfangsbetrieb, wir definieren ihn neu.“

7.626.977 verarbeitete Mobilgeräte – und es werden immer mehr

SMART Receive™ wird von Tier-1-Mobilfunkanbietern, großen Drittlogistikanbietern (Third-Party Logistics Providers, 3PLs) sowie führenden Anbietern von Rückkaufprogrammen für Mobilgeräte und Unternehmen, die Geräte in Zahlung nehmen, eingesetzt und hat die nahtlose und effiziente Verarbeitung von über 7,6 Millionen Mobilgeräten innerhalb weniger Monate nach der Implementierung ermöglicht. Neben der Rationalisierung von Abläufen bietet die Lösung den Kunden eine robuste Ebene der Geschäftsintelligenz, die sie in die Lage versetzt, Umsatz und Rentabilität zu maximieren. Im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt hat sich SMART Receive™ als die bevorzugte Wahl für Unternehmen herauskristallisiert, die ihren Wareneingang rationalisieren, ihre finanziellen Ergebnisse verbessern und sich einen Wettbewerbsvorteil in der Branche für die Wiederaufbereitung von Mobilgeräten verschaffen wollen.

Optimierter Wareneingang auf neuem Niveau mit intelligenter automatischer Entscheidungsfindung

SMART Receive™ wurde entwickelt, um den Wareneingang im Lager zu verbessern. Es dient als primäre Anlaufstelle für eingehende mobile Geräte, erfasst schnell wichtige Informationen auf IMEI-Ebene und ermöglicht eine sofortige Datenfreigabe sowie eine nahtlose Integration in das System des Kunden. Die Lösung automatisiert kritische Aufgaben und sorgt für verbesserte Sicherheitsprüfungen und dynamisches Routing bei der Verarbeitung.

Hinter den Kulissen kann die KI-gesteuerte Entscheidungsfindung, die in die Decision Manager™-Technologie von FutureDial integriert ist, die Eingangsverarbeitung von mobilen Geräten in Lagern und Verarbeitungszentren optimieren. Geschäftsregeln, die auf die spezifischen Geschäftsziele abgestimmt werden können, führen geschickt wichtige Entscheidungsmanagementfunktionen für die Bearbeitung von Prozessen aus und sorgen für einen optimierten, effizienten Arbeitsablauf.

Mit seiner intelligenten Entscheidungsfindung bewältigt SMART Receive™ nahtlos verschiedene Anwendungsfälle, wie z. B. die folgenden:

dynamische Zuweisung von Gerätequalitätsstufen auf der Grundlage des Gerätezustands und/oder der Benutzereingaben.

flexible Zuweisung eines Geräte-Workflows (Testprofils) auf der Grundlage des Gerätezustands und/oder der Benutzereingaben.

produktiver Versandablauf, bestimmt auf der Grundlage von Benutzereingaben

automatische Zuweisung eines manuellen Eingabeprofils, bestimmt auf der Grundlage von Benutzereingaben.

Abfrage des ASN-Datensatzes einer bestimmten IMEI, der dann im Gerätedatensatz gespeichert und für zusätzliche Entscheidungslogik verwendet werden kann.

Treffen eines Echtzeit-Entscheidungspunkts innerhalb eines Geräte-Workflows (Prüfprofils) auf der Grundlage des Gerätezustands, der dann zur dynamischen Änderung des restlichen Prüfablaufs verwendet werden kann.

Stimmen aus der Branche unterstreichen die Wirkung der Lösung

Führende Unternehmen der Branche für den Empfang mobiler Geräte betonen den Wandel, den die SMART Receive™-Lösung und die automatisierten Entscheidungsfunktionen für die Verarbeitung von Geräten in ihren Lagern und Verarbeitungszentren bewirken. „SMART Receive hat unsere betrieblichen Möglichkeiten erheblich verbessert und ermöglicht es uns, unsere Empfangsvorgänge dynamisch an eine Vielzahl von mobilen Geräten anzupassen und kundenspezifische Bearbeitungsprotokolle für eine schnellere und genauere Verarbeitung zu implementieren“, so Larry Worden, Vice President of Supply Chain Operations bei ecoATM. „Diese Technologie hat unsere Betriebseffizienz und -präzision erheblich gesteigert und unser Verarbeitungszentrum durch die Straffung der Verfahren für einen effektiven Wareneingang, eine genaue Bestandsverwaltung und eine effiziente Geräteverteilung umgestaltet. SMART Receive steigert nicht nur unsere Verarbeitungskapazität, sondern verbessert auch die Effizienz unserer gesamten Arbeitsabläufe erheblich.“

Transformieren Sie Ihren Wareneingang mit der Leistung von SMART Receive™

FutureDial lädt Unternehmen in der gesamten mobilen Lieferkette dazu ein, die bahnbrechenden Fähigkeiten der SMART Receive™-Lösung kennenzulernen und sich in die Reihe der Branchenführer einzureihen, die diese innovative Technologie bereits nutzen. Um mehr über FutureDial und die SMART Receive™-Lösung zu erfahren, besuchen Sie bitte www.futuredial.com oder senden Sie eine E-Mail an sales@futuredial.com .

Über FutureDial

FutureDial wurde 1999 gegründet und ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Verarbeitungslösungen, die auf die Rückwärtslogistik-Lieferkette von mobilen Geräten und Netzwerkausrüstung zugeschnitten sind. FutureDial beliefert einen vielfältigen Kundenkreis, einschließlich Buy-Back Trade-In Unternehmen, Dritt-Logistik-Anbieter, Wireless Carrier, OEMs, Refurbishers und Recycler von mobilen Geräten. Wir sind als bevorzugter Anbieter für die Vereinfachung von Prozessen anerkannt und helfen Unternehmen, effizienter zu arbeiten. Unser unermüdliches Engagement für Innovation und Exzellenz zeigt sich in unserer transformativen SMART Receive™-Lösung. Diese hochmoderne Lösung verändert nicht nur die Empfangsvorgänge, sondern setzt auch den Standard für Nützlichkeit und Konformität in der Branche, indem sie Benchmarks wie ADISA-Zertifizierungen, NIST und R2V3-Standards einhält. Unsere branchengerechten Lösungen gehen über die bloße Rationalisierung hinaus: Sie automatisieren Prozesse, zentralisieren Arbeitsabläufe und versetzen Unternehmen in die Lage, ihre Effizienz und Rentabilität zu steigern und die strengen Anforderungen von Audits zu erfüllen. Einzelheiten finden Sie unter http://www.futuredial.com oder kontaktieren Sie uns unter sales@futuredial.com .

Medienkontakt:

Bruce Brunger, Marketing Communications Manager, FutureDial, Incorporated Tel.: +1 (408) 245-8880 Durchwahl 206 E-Mail: bruceb@futuredial.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4406001-2ba3-4b3a-b84a-5c4e6ceee416/ger

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a644cf75-8d7e-45cc-89cd-fe5d9d4e2722/ger