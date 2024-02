Les deux tiers (66 %) des propriétaires au Québec pensent entreprendre des rénovations d’ici trois ans

Les propriétaires de la province plus enclins à rénover qu'à acheter

MONTRÉAL, 26 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EspaceProprio, qui rassemble un groupe d’entreprises de services en habitation dont RénoAssistance, en collaboration avec l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), dévoilent les résultats de la troisième édition de leur enquête annuelle sur les intentions de rénovation au Québec. Cette grande étude menée auprès de plus de 1 000 propriétaires de la province se penche notamment sur les types de travaux prévus, les budgets anticipés pour les réaliser en plus de mesurer l’impact du contexte économique actuel sur l’évolution des projets de rénovations résidentiels.



Dans un horizon de trois ans, deux propriétaires québécois sur trois (66 %) estiment assez probable ou très probable qu’ils ou elles réalisent des travaux de rénovation d’au moins 5 000 $, un résultat identique à ceux des dernières années (65 % en 2023 et 66 % en 2022).

« Encore cette année, les intentions de rénovations résidentielles des propriétaires demeurent stables. Bien que le contexte économique ne soit pas idéal, les propriétaires souhaitent continuer à entretenir leurs biens immobiliers. Plusieurs propriétaires choisiront donc d’investir plus de temps dans la réflexion et la planification des projets qu’ils souhaitent amorcer, ce qui est en soi une excellente nouvelle! Trop souvent négligée, cette étape est cruciale pour arriver à sauver des coûts et obtenir un projet de rénovation réussi! », indique Pascal Laflamme, chef de l’exploitation et de l’expérience client intégrée chez EspaceProprio.

Plus enclins à rénover qu’à acheter

Dans un marché où l’inventaire de propriétés à vendre est dans un creux de vague et où les taux d’intérêt sont aussi élevés, les rénovations s’avèrent une avenue plus attrayante pour de nombreux propriétaires. Afin de répondre à leurs besoins en matière d’habitation, trois propriétaires québécois sur quatre (76 %) s’estiment actuellement plus enclins à entreprendre des rénovations qu’à acheter une nouvelle propriété (24 %).

Un projet souvent mûrement réfléchi

Questionnés sur l’élément déclencheur de leur projet de rénovation, 41 % des répondants ont mentionné qu’il s’agit d’une décision mûrement réfléchie. À l’inverse, pour plus d’une personne sur quatre (28 %), c’est une situation inconfortable comme un bris, une désuétude ou un dégât qui les force à passer à l’action rapidement.

Repousser un peu les travaux dans le temps

Néanmoins, à plus court terme, on observe une tendance à repousser les travaux dans le temps. Parmi ceux ayant l’intention de rénover, 33 % prévoient que ce sera dans la prochaine année, une baisse significative par rapport à 2023 (42 %);





Chez ceux prévoyant attendre plus de 12 mois pour effectuer leurs travaux, l’attente de voir l’évolution de la situation économique (33 %) et des taux d’intérêt (26 %) est une considération grandissante depuis deux ans chez les propriétaires du Québec.



Une situation économique qui ne laisse personne indifférent

Un répondant sur deux (50 %) se dit inquiet par rapport à son projet de rénovation dans le contexte actuel. Très peu de répondants (8 %) affirment être très confiants.

Cette inquiétude incite d’ailleurs plusieurs propriétaires à reconsidérer l’échéancier et l’envergure de leur projet. Plus de la moitié d’entre eux (53 %) estiment que la conjoncture pourrait les obliger à repousser leur projet et 42 % estiment qu’ils pourraient réduire l’envergure de leurs rénovations. Néanmoins, l’impact du contexte économique est moins senti chez ceux prévoyant rénover dans la prochaine année; les propriétaires déjà commis dans leur projet iront de l’avant coûte que coûte.

Une tendance haussière pour les budgets

Malgré une pression financière accrue sur beaucoup de ménages, encore cette année, l’apport des économies personnelles pour réaliser les travaux se maintient loin devant avec 76 % comme source de financement la plus répandue.

Les dépenses moyennes prévues par les propriétaires sondés pour leurs rénovations se situent désormais à 34 000 $, soit 24 000 $ en moyenne pour les rénovations intérieures, 21 000 $ pour les travaux extérieurs et 79 000 $ pour les travaux d’agrandissement ou de conversion, une tendance à la hausse comparativement à l’année dernière.

Le recours à des entrepreneurs licenciés demeure la norme

Le recours à des entrepreneurs licenciés reste le choix le plus populaire (57 %) pour ceux et celles qui prévoient réaliser des travaux. La principale motivation des propriétaires à se tourner massivement vers des entrepreneurs licenciés est la garantie d’un travail de qualité (74 %). La consultation du site Web de RénoAssistance (23 %) se maintient dans le top trois des sources utilisées pour trouver des entrepreneurs titulaires de licence, derrière le bouche-à-oreille (48 %) et les recherches Google (25 %).

Les travaux de rénovation intérieurs gardent la cote

Toujours parmi ceux ayant l’intention de rénover au cours des trois prochaines années, les travaux de rénovation intérieurs sont privilégiés (75 %), loin devant les travaux de rénovation extérieurs (46 %) et les travaux d’agrandissement et/ou de conversion (8 %). Dans le cas des travaux extérieurs, il s’agit d’un recul significatif par rapport à l’année dernière (53 %).

Encore cette année, les rénovations de la cuisine, de la salle de bain et la réfection ou le remplacement des planchers arrivent en tête de liste pour les rénovations intérieures, tandis que les travaux relatifs à la terrasse, au balcon ou au patio sont les plus répandus à l’extérieur.

Efficacité énergétique : des programmes qui gagneraient à être connus

L’amélioration de l’efficacité énergétique demeure peu mentionnée (23 %) comme source de motivation à entreprendre des rénovations, un résultat qui s’explique notamment par la méconnaissance des principaux programmes d’aide à la rénovation écoénergétique par 39 % des répondants.

« Si on veut atteindre les ambitieux objectifs d’efficacité et de transition énergétiques que s’est fixés le Québec, il est important d’amener les ménages à considérer les avantages d’effectuer des rénovations écoénergétiques. Pour favoriser cette tendance, il existe déjà plusieurs généreuses mesures gouvernementales d’aide financière offertes aux consommateurs et aux entrepreneurs. Il est d’ailleurs possible de prendre connaissance des programmes disponibles directement sur notre site Web », explique Paul Cardinal, Directeur du service économique à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

Méthodologie du sondage

Le sondage par panel Web de la firme Ad hoc Recherche a été réalisé du 6 au 13 décembre 2023 pour le compte de RénoAssistance et l’APCHQ auprès de 1 016 Québécois·es âgé·es de 18 ans et plus, étant propriétaires d’au moins un immeuble et ayant l’intention de réaliser des travaux de rénovation ou d’entretien d’une valeur d’au moins 5 000 $ au cours des trois prochaines années. Les projets de rénovation ont été regroupés en trois catégories, soit les travaux de rénovation intérieurs, les travaux de rénovation extérieurs et les travaux d’agrandissement ou de conversion.

