Metalenz确认三星ISOCELL Vizion图像传感器为Polar ID的光引擎，Polar ID是世界上最小、最经济、最安全的面部解锁解决方案。

Metalenz选择了三星最新的高性能全局快门近红外图像传感器ISOCELL Vizion 931作为其革命性偏振分选成像系统的光引擎。



此次合作将业界领先的ISOCELL Vizion 931图像传感器功能与Metalenz基于偏振状态对光线进行分类的突破性能力结合在一起。

Polar ID 利用人脸独特的偏振特征，打造出世界上最小、最经济、最安全的智能手机生物识别面部解锁方案。

卓越的三星半导体业务和其生产制造规模带来了即时的大规模供应能力，满足了Polar ID的生产需求，甚至能够满足最大的原始设备制造商的供货要求。

西班牙巴塞罗那, Feb. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 元光学行业领导者Metalenz今天宣布，它已选择三星电子的ISOCELL Vizion 931作为Polar ID的图像传感器。Polar ID是世界上唯一一个可以感知光的全偏振状态的消费级成像系统。与其他需要多个不同图像才能工作的面部生物识别解决方案不同，人脸的偏振特性能够从单个Polar ID图像中快速、安全地识别和认证。与传统的面部解锁方案相比，Polar ID极致的简约性使其尺寸和成本降低了50%，与三星的合作伙伴关系提供了行业领先的图像传感器性能和制造规模，推动人脸解锁在智能手机上快速应用和普及。

三星电子传感器销售和营销团队副总裁CY Lee表示 “我们与Metalenz的合作不仅仅是技术的结合;它标志着生物识别成像能力的关键性进步，使面部解锁解决方案在全球范围内具有更高的安全性和可负担性，” “我们与Metalenz的合作充满着活力，这家公司与我们一样致力于将有远见的解决方案推向市场。”

Metalenz首席执行官兼联合创始人Rob Devlin表示 “Polar ID将为亿万部手机带来安全的面部解锁功能，为数百万人带来全新的传感技术。利用三星ISOCELL Vizion 931图像传感器的性能和生产规模，我们的Polar ID相机可以快速有效地确定场景中的偏振信息，我们的成像算法和机器学习模型可以据此验证Polar ID图像，” “与三星的合作标志着移动视觉系统的新时代，并为Metalenz提供了高品质的合作伙伴，推动Polar ID应用在所有手机上。”

在Polar ID系统中，Metalenz的突破性的偏振敏感元光学器件与新型ISOCELL Vizion 931图像传感器的衍生产品相结合。与Metalenz技术相结合，ISOCELL Vizion 931中使用的相同光引擎现在可以捕获近红外光谱中的偏振图像，具有行业领先的量子效率和先进的全局快门技术，使Polar ID相机能够实现下一代生物识别成像。

Polar ID相机将在巴塞罗那举行的MWC 2024上首次公开亮相，届时Metalenz将展示这款新的面部解锁解决方案的速度、安全、紧凑性和无与伦比的性价比，该解决方案集成在由全新骁龙®8 Gen 3移动平台驱动的智能手机参考设计中。

Polar ID正在与几家领先的智能手机oem厂商进行早期评估。额外的评估套件将在2024年第二季度提供。希望在巴塞罗那MWC与Metalenz安排现场演示的智能手机生产厂家可以通过发送电子邮件至 sales@metalenz.com 与我公司协调参观时间。

关于Metalenz: Metalenz在利用超表面技术推动光学创新方面处于领先地位，提供的解决方案重新定义了移动成像和传感的可能性。Metalenz是第一家将超表面技术引入大众市场的公司，其数百万元光学器件已经集成到消费设备中，将三到四个复杂镜头和组件的功能结合到一个单一的平面设备中，在现有的半导体代工厂中大规模生产。该公司的第一个完整系统解决方案Polar ID是一种突破性的、超安全的、小型的、经济的移动面部解锁解决方案，它利用了超表面独特的偏振光分选能力，使移动设备能够超越当前视觉系统的限制。

关于三星ISOCELL Vizion 931: ISOCELL Vizion 931采用1:1比例的VGA分辨率(640 x 640)设计，在较小的外形尺寸中包含更多像素，ISOCELL Vizion 931 在使用850nm或940nm近红外照明的成像解决方案中是眼动追踪、面部和手势检测的最佳选择。ISOCELL Vizion 931还实现了业界最高水平的量子效率，在850纳米红外光波长下提供了令人印象深刻的60%和38%在940纳米的量子效率。这一壮举是通过整合前深沟隔离(FDTI)，在像素之间放置绝缘层以最大限度地吸收光，以及增强光吸收的反向散射技术(BST)而实现的。

Source（信息源）: Samsung Unveils Two New ISOCELL Vizion Sensors Tailored for Robotics and XR Applications – Samsung Global Newsroom

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