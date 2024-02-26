第 21 屆年度國際商業獎®徵集參賽資料

人工智能新技術解決方案獎類別

費爾法克斯，維珍尼亞州, Feb. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie®獎現正為第 21 屆年度 國際商業獎 ® (International Business Awards®) 募集提名。這是全球首屈一指的商業獎項競賽，每年吸引來自 70 多個國家和地區的組織參加提名角逐。



全球所有個人和組織——公營和私營、營利和非營利，無論規模大小——均可遞交國際商業獎提名申請。早鳥報名截止日期為 4 月 10 日，可享報名費減免。最終報名截止日期為 5 月 8 日，但在 6 月 12 日前可接受逾期報名，並收取逾期附加費。有關報名詳情，請造訪 www.StevieAwards.com/IBA 。

由全球 150 多名高層管理人員組成的評審團將評出 Stevie 金獎、銀獎和銅獎得主。獲獎者名單將於 8 月 14 日公布，並將於今年 10 月在歐洲舉行的盛大宴會上慶祝（日期和地點待定）。

國際商業獎旨在表彰在工作場所各方面的成就。類別包括：

2024 年國際商業獎有許多新增的修訂特點：

新增人工智能和機器學習解決方案 技術解決方案類別 ，分為金融、生成（音頻、圖形、文本、影片）、醫療保健和其他解決方案子類別。新增網絡安全、數字資產管理、數字員工體驗和知識中心／幫助網站技術類別。

，分為金融、生成（音頻、圖形、文本、影片）、醫療保健和其他解決方案子類別。新增網絡安全、數字資產管理、數字員工體驗和知識中心／幫助網站技術類別。 新增綠色公益活動 活動類別 ，包括企業社會責任體驗、員工捐贈和志願服務、包容性活動，以及其他按類型劃分的品牌體驗/活動，包括遊戲化體驗、彈出式體驗和沉浸式體驗。

，包括企業社會責任體驗、員工捐贈和志願服務、包容性活動，以及其他按類型劃分的品牌體驗/活動，包括遊戲化體驗、彈出式體驗和沉浸式體驗。 新增獎項類別，包括 新產品和產品管理獎、 移動網站和應用程式獎 以及 網站獎 等各 類別組 。



2023 年國際商業獎的 Stevie 獎得主包括：Ayala Land Inc.（菲律賓）、Anexa BPO（墨西哥）、Empire Eagle Food（台灣）、EY Global Services Limited（美國）、IBM Corporation（全球）、LLYC（西班牙）、Ooredoo Group（卡塔爾）、Saudi Aramco（沙特阿拉伯）、TalkLife（英國）、Turkish Aerospace（土耳其）、HALKBANK（土耳其）、The Dubai Digital Authority（阿拉伯聯合酋長國）、Viettel Group（越南）等。

關於 Stevie 獎項

Stevie 獎項授予八項計劃：亞太 Stevie 獎、德國 Stevie 獎、中東及北非 Stevie 獎、美國商業獎®、國際商業獎®、優良僱主 Stevie 獎、商業女性 Stevie 獎、銷售與客戶服務 Stevie 獎。Stevie 獎每年從 70 多個國家／地區的組織收到超過 12,000 項參賽登記。Stevies 認可在全球職場中有出色表現的人們，並向所有類型和規模的組織及其背後的人員致敬。如欲了解有關 Stevie 獎項的更多資訊，請瀏覽 http://www.StevieAwards.com 。

聯絡人：

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com

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