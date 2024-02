Le rapport Investment Monitor de la Fondation Asie Pacifique du Canada met en lumière la façon dont les entreprises canadiennes peuvent tirer parti des chaînes d’approvisionnement de technologies propres en pleine croissance en Asie

VANCOUVER, British Columbia, 25 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FAP Canada est ravie d’annoncer la publication du rapport Solutions climatiques et technologies propres : construire une région indo-pacifique plus verte grâce à l’investissement direct étranger qui présente une analyse opportune des investissements bilatéraux Canada-Asie dans les énergies renouvelables et les véhicules électriques (VE).

Le deuxième rapport Investment Monitor de la FAP Canada pour 2024, Climate Solutions and Cleantech (solutions climatiques et technologies propres), fait état d’investissements bilatéraux de 29 milliards $ CA entre le Canada et l’Asie dans le secteur des énergies renouvelables entre 2023 et 2023. Le rapport a été publié aujourd’hui, avant la Conférence Canada-en-Asie 2024, qui aura lieu à Singapour du 26 au 29 février. Présentée conjointement par FAP Canada et Universités Canada, cette dernière portera principalement sur les possibilités de collaboration transpacifique dans les secteurs des solutions climatiques et de l’agroalimentaire.

En comprenant mieux les tendances dominantes en matière d’investissements liés aux énergies renouvelables et aux VE entre le Canada et l’Asie au cours des 20 dernières années, les entreprises de technologies propres canadiennes pourront plus facilement intégrer les chaînes d’approvisionnement régionales de l’économie dynamique et en plein essor de la région indo-pacifique.

Voici quelques points importants du rapport Climate Solutions and Cleantech: Building a Greener Indo-Pacific Region Through Foreign Direct Investment :

Dans le secteur des énergies renouvelables , les investissements canadiens à l’étranger ont représenté 70 % des investissements bilatéraux dans les énergies renouvelables entre le Canada et la région Asie-Pacifique entre 2003 et 2023. Dans le secteur des VE , 64 % des investissements bilatéraux étaient stimulés par l’Asie.





, les investissements canadiens à l’étranger ont représenté des investissements bilatéraux dans les énergies renouvelables entre le Canada et la région Asie-Pacifique entre 2003 et 2023. Dans le , des investissements bilatéraux étaient stimulés par l’Asie. À l’échelle nationale, le rapport fait état d’une diversification des investissements effectués au Canada par la Chine, avec une augmentation des investissements bilatéraux en Australie, à Taïwan, en Inde et en Corée du Sud qui a commencé dans les années 2010 et qui s’est depuis accrue pour représenter 67 % de tous les investissements bilatéraux.





et en qui a commencé dans les années 2010 et qui s’est depuis accrue pour représenter de tous les investissements bilatéraux. La Chine est le cinquième partenaire d’investissement du Canada; les deux pays ont échangé 3,4 milliards $ CA entre 2003 et 2022. Ces données tiennent cependant principalement compte des investissements réalisés entre 2000 et 2010 et ne traduisent donc pas les récentes tendances.





est le cinquième partenaire d’investissement du Canada; les deux pays ont échangé entre 2003 et 2022. Ces données tiennent cependant principalement compte des investissements réalisés entre 2000 et 2010 et ne traduisent donc pas les récentes tendances. À l’échelle infranationale, trois États australiens – Nouvelle-Galles du Sud, Australie-Occidentale et Queensland – ont reçu 25 % des investissements canadiens réalisés dans les secteurs des énergies renouvelables et des VE dans la région.





– Nouvelle-Galles du Sud, Australie-Occidentale et Queensland – ont reçu des investissements canadiens réalisés dans les secteurs des énergies renouvelables et des VE dans la région. Du côté du Canada, la province de l’ Ontario est la plus grande bénéficiaire des investissements réalisés par l’Asie dans les secteurs des énergies renouvelables et des VE au Canada, ayant reçu près de 90 % de ces investissements ( 10,4 milliards $ CA ) au cours des 20 dernières années. Près de la moitié de cette somme a été investie en Ontario au cours des quatre dernières années, laissant entendre que les efforts déployés par la province pour devenir un carrefour important des véhicules électriques commencent à porter ses fruits.





est la plus grande bénéficiaire des investissements réalisés par l’Asie dans les secteurs des énergies renouvelables et des VE au Canada, ayant reçu près de de ces investissements ( ) au cours des 20 dernières années. Près de la moitié de cette somme a été investie en Ontario au cours des quatre dernières années, laissant entendre que les efforts déployés par la province pour devenir un carrefour important des véhicules électriques commencent à porter ses fruits. Les entreprises d’État (EE) jouent un rôle prépondérant dans les investissements réalisés entre le Canada et l’Asie dans les technologies propres. Au cours de la dernière décennie, la majorité des investissements réalisés par les EE provenaient d’ EE canadiennes , qui étaient toutes des caisses de retraite canadiennes , et qui représentaient 74 % de l’ensemble des investissements bilatéraux réalisés par les EE depuis 2003.





jouent un rôle prépondérant dans les investissements réalisés entre le Canada et l’Asie dans les technologies propres. Au cours de la dernière décennie, la majorité des investissements réalisés par les EE provenaient d’ , qui étaient toutes des , et qui représentaient de l’ensemble des investissements bilatéraux réalisés par les EE depuis 2003. En outre, 98 % de ces investissements provenant de caisses de retraite canadiennes ont eu lieu au cours des cinq dernières années, ce qui laisse entendre que ces EE canadiennes s’attendent à une croissance continue dans le secteur des technologies propres.





Le rapport Climate Solutions and Cleantech: Building a Greener Indo-Pacific Region Through Foreign Direct Investment s’appuie sur des données provenant de la base de données Investment Monitor de la Fondation Asie Pacifique du Canada, qui fournit des renseignements sur les flux d’investissements entre le Canada et l’Asie-Pacifique à l’échelle nationale et infranationale. La base de données est accessible au public sur le site Web d’Investment Monitor, investmentmonitor.ca.

La Fondation Asie Pacifique du Canada est une organisation à but non lucratif consacrée aux relations du Canada avec l’Asie. Apprenez-en davantage sur la Fondation au www.asiapacific.ca/fr.

