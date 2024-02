PHILIPPINES, February 25 - Press Release

February 24, 2024 Gatchalian calls on gov't to step up fire prevention measures amid El Niño; provides aid to Puerto Princesa fire victims Senator Win Gatchalian has called on the government to step up fire prevention measures amid EL Niño conditions in the country as he distributed food aid to fire victims in Puerto Princesa City. Gatchalian made the call as the country is set to observe Fire Prevention Month in March. "Dahil nagbibigay ang El Nino weather phenomenon ng karagdagang panganib na magkaroon ng mga insidente ng sunog, kailangan nating tulungan ang ating mga kababayan na magkaroon ng ibayong kaalaman sa paghahanda para mapigilan ang mga insidente ng sunog sa bansa," Gatchalian said. The senator distributed a total of 341 sacks of rice, amounting to P426,250, to 682 families who were fire victims in Barangay Bagong Silang and Barangay Pagkakaisa in Puerto Princesa City. News reports indicated that the fire was aggravated by the congestion of houses made of light materials in the two barangays and strong winds during the incident. Gatchalian also personally visited the evacuation center to see the conditions of the affected families and assess the overall situation. "Hindi lamang ito simpleng tulong, ito'y isang pangakong kasama natin sa pag-ahon mula sa pagsubok. Naniniwala ako na ang bawat pamilyang tinutulungan natin ay magtatagumpay sa pagbangon, at sa kanilang tagumpay, lalong lalakas ang pundasyon ng ating mga komunidad," Gatchalian said. According to the lawmaker, appropriate fire prevention campaigns, particularly in poor communities, would enable residents to effectively address fire hazards and deter such incidents effectively. Gatchalian said prevention measures include the proper handling of kitchen tools and equipment. The principal author of the LPG Industry Regulation Act, Gatchalian emphasized the importance of educating consumers about the proper handling of liquefied petroleum gas (LPG), which is a potential fire hazard if not managed correctly. Over 50% of Filipino households depend on LPG for their daily cooking needs. RA 11592 aims to fill in regulatory gaps in the industry, including ensuring the removal of unsafe tanks from circulation to prevent LPG-fire-related incidents. The law also institutionalizes the cylinder exchange and swapping program to allow consumers to bring any brand of empty LPG cylinder to any retail outlet and use it to purchase another brand of LPG cylinder carried by the retail outlet. Gatchalian nanawagan ng pinaigting na mga hakbang kontra sunog; nagbigay ng tulong sa mga nasunugan sa Puerto Princesa Nanawagan si Senador Win Gatchalian sa gobyerno na paigtingin ang mga hakbang upang makaiwas sa sunog sa gitna ng nararanasang El Niño sa bansa habang namimigay ng tulong sa mga nasunugan sa Puerto Princesa City. Ginugunita ng bansa tuwing Marso ang Fire Prevention Month. "Dahil nagbibigay ang El Nino weather phenomenon ng karagdagang panganib na magkaroon ng mga insidente ng sunog, kailangan nating tulungan ang ating mga kababayan na magkaroon ng ibayong kaalaman sa paghahanda para mapigilan ang mga insidente ng sunog sa bansa," ani Gatchalian. Namahagi ang senador ng kabuuang 341 sako ng bigas, na nagkakahalaga ng P426,250, sa 682 pamilya na nasunugan sa Barangay Bagong Silangan at Barangay Pagkakaisa sa Puerto Princesa City. Ayon sa mga balita, pinalala ang sunog ng malakas na hangin lalo na't magkakadikit ang mga bahay na yari sa light materials sa naturang mga barangay. Personal na binisita rin ng senador ng evacuation center para makita niya ang kalagayan ng mga apektadong pamilya at masuri ang kabuuang sitwasyon. "Hindi lamang ito simpleng tulong, ito'y isang pangakong kasama natin sa pag-ahon mula sa pagsubok. Naniniwala ako na ang bawat pamilyang tinutulungan natin ay magtatagumpay sa pagbangon, at sa kanilang tagumpay, lalong lalakas ang pundasyon ng ating mga komunidad," ani Gatchalian. Ayon sa mambabatas, ang anumang pinaigting na kampanya kontra sunog lalo na sa mga mahihirap na komunidad ay magbibigay-daan sa publiko para epektibong matugunan at maiwasan ang mga panganib gawa ng sunog. Sinabi ni Gatchalian na kasama sa mga hakbang upang makaiwas sa sunog ay ang tamang paggamit ng LPG. Mahigit 50% ng mga sambahayan ang umaasa sa LPG para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagluluto. Bilang punong may-akda ng LPG Industry Regulation Act, idiniin ni Gatchalian ang kahalagahan ng pagtuturo sa mga mamimili tungkol sa wastong paghawak ng liquefied petroleum gas (LPG), na maaaring magdulot ng sunog kung hindi mapapangasiwaan nang tama. Layon ng RA 11592 na punan ang mga regulatory gaps sa industriya, kabilang ang pagtiyak sa pag-alis ng mga hindi ligtas na tangke mula sa sirkulasyon upang maiwasan ang mga insidente ng sunog. Ginawang institusyonal din ng batas ang cylinder exchange at swapping program upang payagan ang mga mamimili na bumili sa anumang retail outlet ng LPG cylinder at i-swap ito sa kahit na anong brand ng tangke na nais na bilhin ng mamimili.