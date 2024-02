Le quartier 798 inaugure l'espace de la culture folklorique du festival des arts populaires qui a attiré plus de 110 000 visiteurs pendant les vacances du Nouvel An chinois.

PÉKIN, 24 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le quartier artistique consacré à l’art contemporain, le 798 Art District, annonce dès aujourd'hui l'ouverture à Pékin d’un espace dédié à la culture folklorique du festival des arts populaires dans sa galerie CONCERTED SQUARE. Ce nouvel espace vise à établir un lien entre l’art contemporain et la culture folklorique des zones urbaines et rurales. Une visite au quartier 798 à l'occasion de la fête des lanternes vous fera ressentir toute la puissance du mariage entre l’art contemporain et les coutumes folkloriques traditionnelles et apprécier l’univers à la fois étrange et familier de la culture locale chinoise.



Affiche de l’événement

La fête des lanternes débute en Chine le 24 février et marque la fin des festivités du Nouvel An chinois. Au quartier 798, les fêtes du Nouvel An se sont déroulées d’une atmosphère animée. Tout au long du festival du printemps, 15 expositions ont été organisées, notamment « L’année du dragon dans la joie », organisée par le Joy Art Museum, « Le dragon prospère en errance dans le monde » du centre d’art IOAM, « Quand arrive le dragon » de la galerie MOCUBE, ou « Les chroniques du Mont Jia Chen » de la galerie Le Rime. Les statistiques font état de plus de 110 000 visiteurs venus des quatre coins du monde pour découvrir le quartier 798 pendant les festivités du Nouvel An.

En chinois, « long » se prononce avec un o long et fait doublement référence au dragon et à la longévité. En inaugurant sa campagne « L’art est long » à l’occasion du Nouvel An, le quartier 798 vise à insuffler plus de persévérance et de passion dans la vie de chacun à travers l’intemporelle vitalité de l’art. Le quartier 798 propose à ses visiteurs une expérience culturelle inscrite dans la diversité qui illustre parfaitement les perspectives de cette nouvelle année.

Affiche « L’art est long » à la 2e porte ouest du quartier 798.

Parmi les manifestations se démarque la Course du dragon qui sert de guide aux visiteurs en serpentant à travers un parcours truffé d’œuvres aussi joyeuses que variées. En fin de parcours, les visiteurs ont la possibilité d’échanger leur cadeau du Nouvel An. L’événement a suscité une attention considérable, attirant des centaines de participants et déclenchant plus de 40 000 échanges sur les réseaux sociaux.

En revenant sur son expérience personnelle du Nouvel An au quartier 798, un visiteur prénommé Richard s’est exprimé ainsi : « Je suis en Chine depuis presque un an et je trouve que l’ambiance du Nouvel An y est tout à fait différente. On peut y sentir l’esprit festif partout et pas seulement dans les défilés des rues de Chinatown ».

