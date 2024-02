798 startet Volkskultursektor des Square Art Festivals – über 110.000 Besucher während des chinesischen Neujahrsfestes erreicht

PEKING, Feb. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der 798 Art District gibt heute bekannt, dass der Volkskultursektor des 798 Square Art Festivals am 24. Februar 2024 auf dem CONCERTED SQUARE des 798 Art District in Peking eröffnet wird. Dieser Sektor soll eine Brücke zwischen zeitgenössischer Kunst sowie städtischer und ländlicher Volkskultur schlagen. Wenn Sie 798 während des Laternenfestes besuchen, können Sie die Kraft der zeitgenössischen Kunst in Verbindung mit traditionellen Volksbräuchen erleben und die vertraute und doch fremde Welt der chinesischen Kultur genießen.



Plakat zur Veranstaltung

Am 24. Februar findet in China das Laternenfest statt, das den Abschluss des chinesischen Neujahrsfestes bildet. Die Neujahrsfeiern im 798 Art District waren von einer lebhaften Atmosphäre erfüllt. Während des Frühlingsfestes fanden 15 Ausstellungen im 798 Art District statt, darunter „Freude im Jahr des Drachen“ im Joy Art Museum, „Drache durchstreift die Welt und gedeiht“ im IOMA Art Center, „Bei Ankunft des Drachen“ im MOCUBE und „Jia Chen Berg-Chronik“ in der Le Rime Gallery. Statistiken zufolge wurden während des Neujahrsfestes über 110.000 Besucher aus aller Welt in den 798 Art District gelockt.

Das Wort „Long“ (lang) symbolisiert sowohl den Drachen im Chinesischen – Loong – als auch die Langlebigkeit im Englischen. Mit dem Motto „Art is Long“ (Kunst ist lang) für das neue Jahr möchte der 798 Art District dem Leben durch die zeitlose Vitalität der Kunst mehr Hingabe und Leidenschaft verleihen. Der 798 Art District bietet den Besuchern vielfältige kulturelle Erlebnisse, die den Ausblick auf das neue Jahr verkörpern.

Plakat „Art is Long“ (Kunst ist lang) am West 2nd Gate des 798 Art District.

Unter diesen Veranstaltungen sticht der Drachenlauf hervor, der die Besucher auf einer speziellen Route durch das vielfältige und jubilierende Angebot des 798 Art District führt. Nach Abschluss der Strecke konnten die Teilnehmer ihr Neujahrsgeschenk einlösen. Die Veranstaltung erregte große Aufmerksamkeit, zog Hunderte von Teilnehmern an und löste über 40.000 Diskussionen in den sozialen Medien aus.

Ein Besucher, Richard, über sein einzigartiges Neujahrserlebnis im 798 Art District: „Ich bin seit fast einem Jahr in China, und ich habe das Gefühl, dass die Neujahrsatmosphäre in China ganz anders ist, weil man die festliche Stimmung überall spürt, nicht nur bei den Paraden auf den Straßen von Chinatown.“

Kontaktinformation: info@798-art.com.cn

