DeFi Technologies Inc. annonce un actif sous gestion record de 590 millions CAD et le lancement des ETP Ripple (XRP) et Binance (BNB) de Valour Inc.

TORONTO, 23 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») ( NEO : DEFI ) ( GR : RB9 ) ( OTC : DEFTF ), une société de technologie crypto-native pionnière dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (decentralised finance, « DeFi »), est ravie d’annoncer que sa filiale, Valour Inc. (« Valour »), l’un des principaux émetteurs de produits négociés en bourse (exchange traded products, ou « ETP ») offrant un accès simplifié aux actifs numériques, a atteint un actif sous gestion (« AUM ») de 590 millions CAD. De plus, Valour vient de lancer les ETP Ripple (« XRP ») et Binance (« BNB ») sur la bourse d’échange Nordic Growth Market (« NGM »).

Valour a atteint un nouveau record, avec son actif sous gestion atteignant 590 millions CAD, une hausse par rapport au chiffre de 497 millions CAD précédemment annoncé au 31 janvier 2024. Cette augmentation à 590 millions CAD représente une croissance notable de 18,7 %, reflétant la trajectoire solide de Valour sur le marché et la confiance croissante des investisseurs dans ses produits d’actifs numériques. Cette progression souligne un intérêt et une confiance soutenus de la part des investisseurs dans les actifs numériques, et permet à Valour de se positionner comme un acteur clé en offrant un accès simplifié au paysage des investissements numériques en pleine évolution.

De plus, Valour a lancé les ETP Ripple (XRP) et Binance (BNB) sur la bourse d’échange NGM. La négociation des ETP a commencé le 21 février 2024. Les ETP de Valour, Ripple (XRP) SEK (ISIN : CH1161139584) et Binance (BNB) SEK (ISIN : CH1149139698) permettra aux investisseurs d’être exposés au XRP et au BNB, de manière simple et sécurisée, via leur banque ou leur courtier.

Le XRP possède une capitalisation de marché de 29,57 milliards USD et se classe sixième parmi toutes les cryptomonnaies dans le monde. Le Ripple XRP est un acteur clé dans le domaine de la monnaie numérique, réputé pour faciliter des transferts d’argent internationaux rapides et à moindre coût. Utilisable sur la plateforme RippleNet, le XRP sert de monnaie relais dans le protocole de paiement de Ripple et facilite le change de devises dans le monde. Cela a permis au XRP de se positionner comme un choix privilégié pour les institutions financières à la recherche d’alternatives efficaces aux méthodes de paiement transfrontalières traditionnelles.

Le BNB possède une capitalisation de marché de 54,64 milliards USD et se classe quatrième parmi toutes les cryptomonnaies dans le monde. Le BNB, également connu auparavant sous le nom de Binance Coin, est une cryptomonnaie créée et émise par la plateforme d’échange de cryptomonnaie Binance. Le BNB peut être utilisé pour régler les frais lors des transactions sur Binance, et généralement, à un coût réduit. En raison de son utilité principale, le BNB a connu un intérêt croissant au fil des ans. Plusieurs séries d’événements de « token burn » (ou brûlage de tokens) ont fait augmenter le prix du BNB et l’ont propulsé parmi les 5 premières cryptomonnaies par capitalisation de marché.

« L’arrivée des ETP Ripple (XRP) et Binance (BNB) de Valour marque l’élargissement incontesté de notre gamme de produits », a déclaré Olivier Roussy Newton, PDG de DeFi Technologies. « Ces produits sont une preuve de notre engagement pour faciliter l’accès aux investissements dans les actifs numériques et les simplifier pour les investisseurs à travers toute l’Europe. Cette initiative va au-delà du simple élargissement de notre gamme de produits ; elle représente une avancée stratégique pour démocratiser le monde de la finance et offrir à nos clients des opportunités d’investissement diversifiées dans les cryptomonnaies les plus fortes au monde, au cœur du paysage des actifs numériques en constante évolution. »

« Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée du BNB et du XRP de Valour au sein de la communauté d’investisseurs dynamique des pays scandinaves. Ces ajouts nous permettent de revendiquer fièrement le titre de fournisseur d’ETP crypto le plus exhaustif au sein des pays scandinaves, offrant des options à la fois en tant qu’actifs uniques et groupés via notre produit VDAB10, » a déclaré Johanna Belitz, responsable des pays scandinaves chez Valour. « Cela nous confère une position unique auprès des investisseurs désireux d’explorer l’univers des cryptomonnaies de la manière la plus pratique, sûre et simple qui soit. »

Valour continue de donner la priorité à l’innovation et au développement de produits, et prévoit d’ajouter d’autres ETP traditionnels et matériels dans les mois à venir.

Résultats financiers du quatrième trimestre 2023

La société souhaite également annoncer que ses résultats financiers du quatrième trimestre 2023 seront publiés vers la fin mars 2024. Une fois la date exacte connue, la société publiera un communiqué.

En plus de sa nouvelle plateforme d’actifs numériques, qui comprend l’ ETP 1Valour Ethereum Physical Staking et l’ETP 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral , Valour propose des ETP d’actifs numériques entièrement couverts avec peu ou pas de frais de gestion et des listes de produits à travers les bourses, banques et plateformes de courtage européennes. La gamme de produits existante de Valour inclut les ETP Valour Uniswap ( UNI ), Cardano ( ADA ), Polkadot ( DOT ), Solana ( SOL ), Avalanche ( AVAX ), Cosmos ( ATOM ), Binance ( BNB ), Enjin ( ENJ ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN ) et Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10 ), avec des frais de gestion faibles. Les produits phares de Valour sont Bitcoin Zero et Ethereum Zero, les premiers produits d’investissement passifs assortis d’une couverture complète avec Bitcoin ( BTC ) et Ethereum ( ETH ) comme actifs sous-jacents, et entièrement sans frais.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( NEO : DEFI ) ( GR : RB9 ) ( OTC : DEFTF ) est une entreprise de technologie crypto native pionnière dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (DeFi).

En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir un accès généralisé à l’univers de la finance de demain pour les investisseurs. Grâce à notre équipe de professionnels dévoués et dotés d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les personnes et les institutions interagissent avec l’écosystème financier en constante évolution.

Rejoignez la communauté de DeFi Technologies sur LinkedIn et X/Twitter . Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour Inc. émet des produits négociés en bourse (ETP) qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques tels que Bitcoin de manière simple et sécurisée via leur compte bancaire traditionnel. Établie en 2019, Valour est une filiale en propriété exclusive de DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI ) ( GR : RB9 ) ( OTC : DEFTF ).

Pour plus d’informations à propos de Valour, rendez-vous à l’adresse suivante : https://valour.com

Mise en garde concernant les informations prospectives :

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives incluent : le lancement des ETP Valour XRP et Valour BNB ; la date de dépôt des états financiers de la Société ; le développement et le référencement d’ETP futurs ; l’environnement réglementaire en ce qui concerne la croissance et l’adoption de la finance décentralisée ; la poursuite par DeFi et ses filiales d’opportunités commerciales ; et les mérites ou les rendements potentiels découlant de ces opportunités. Les informations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et à d’autres facteurs connus et inconnus pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs incluent, sans s’y limiter, l’acceptation des produits négociés en bourse de Valour par les bourses d’échange ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; les règles et réglementations en matière de finance décentralisée et de cryptomonnaie ; les incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociétales, de manière générale. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux contenus dans les informations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats aux par rapport aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Rien ne garantit que ces informations se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux informations prospectives. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les informations prospectives, sauf si les lois en vigueur relatives aux valeurs mobilières l’exigent.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou un encouragement d’offre d’achat de titres aux États-Unis. Les titres offerts dans le cadre de l’Offre n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933 après modification (le « U.S. Securities Act ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des individus américains, à moins d’être enregistré en vertu du Securities Act des États-Unis et des lois nationales applicables sur les valeurs mobilières ou en cas de dispense de cet enregistrement.

