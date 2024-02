Maria Clara Santana: De Alagoas para o Estrelato Nacional, Vencedora do Top Model of Brazil 2024

HORGEN, ZH, SWITZERLAND, February 23, 2024 /EINPresswire.com/ -- O Top Model of Brazil tem o prazer de anunciar que Maria Clara Santana, a deslumbrante jovem de 20 anos do estado de Alagoas, anteriormente reconhecida como a Top Model de Alagoas, conquistou o título deste ano em um evento espetacular realizado em Goiânia, a capital brasileira. Maria Clara, destacando-se em meio a uma forte concorrência, representará o Brasil no concurso Top Model of the World em maio.

O concurso, renomado por descobrir e promover novos talentos, foi particularmente notável este ano, não apenas pela seleção de candidatas, mas também pela presença de Deborah Lira, ex-Miss Brasil Universo e vencedora do Top Model of the World, que desempenhou um papel excepcional como apresentadora do evento.

“Nathalia Guimarães, cuja carreira exemplar e influência no mundo da moda são incontestáveis, junto com a brilhante apresentação de Deborah Lira, trouxeram uma profundidade e experiência extraordinárias para o concurso. A presença delas reforçou a importância e o alto nível da competição”, disse Abraham Ackermann, que atuou tanto como contato de imprensa quanto como competidor no evento.

Maria Clara Santana, agora o rosto do Brasil no concurso internacional de modelagem, sente-se honrada e inspirada a continuar perseguindo seu sonho. “Esta plataforma me dá a oportunidade de representar Alagoas e todo o Brasil no cenário mundial. Estou emocionada com o apoio e o amor que recebi ao longo desta jornada”, compartilhou Maria Clara.

O evento em Goiânia transcendeu uma simples vitrine de moda e beleza; foi uma celebração da diversidade cultural do Brasil, acentuada pela condução impecável de Deborah Lyra como apresentadora, o que contribuiu para a grandiosidade da noite. O evento proporcionou um palco para talentos de todo o país e destacou a rica cultura e herança de cada estado.

Para mais informações sobre a jornada de Maria Clara Santana e atualizações sobre o concurso Top Model of the World, siga-nos no Instagram: @top.modelbrazil.