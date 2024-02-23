馬來西亞：重新定義癌症治療標準

開啟前沿治療與研究合作征程

馬來西亞，吉隆坡, Feb. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 值此全球紀念癌症宣傳月之際，馬來西亞在癌症治療領域已取得重大進展，成為人們尋求先進治療的不二之選。憑藉其先進的醫療設施、知名的醫療保健專業人士以及對創新治療的承諾，馬來西亞已成為患者抗擊癌症的希望燈塔。



近年來，馬來西亞的醫療旅遊顯著增長，尤其是在癌症治療領域。根據馬來西亞醫療旅遊理事會 (MHTC) 的數據，2023 年馬來西亞將接待超過 130 萬名醫療遊客，其中相當一部分人尋求癌症相關的治療1。這一激增彰顯了作為主要目的地的馬來西亞在人們尋求有效且經濟實惠的癌症治療選擇方面的聲譽日益提高。

馬來西亞在癌症護理和治療方面的卓越成就已獲得國際認可。馬來西亞的醫療保健系統擁有先進的醫療基礎設施，包括國際認可的醫院和配備前沿技術的專業癌症中心。這些設施提供全面的癌症治療，包括化療、放療、免疫療法和外科手術干預，以滿足每位患者的獨特需求。

馬來西亞的核心吸引力在於其醫療保健專業人士的專業知識。腫瘤學家、外科醫生、護士和後勤人員都經過嚴格的培訓和認證，確保患者在整個癌症治療過程中獲得一流的治療和個性化護理。這種追求卓越的精神使馬來西亞被公認為本地區先進的癌症治療中心。

成本效益是促使人們選擇馬來西亞接受癌症治療的另一個令人信服的因素。相對較低的醫療程序費用，加上住宿和交通的競爭性定價，使馬來西亞成為患者尋求高質量治療而無需經濟負擔的一個具有吸引力的選擇。除醫療外，馬來西亞還優先考慮癌症患者的整體福祉，提供全面的支持服務，以滿足他們的身體、情感和心理需求。

安全和交通便利是患者出國就醫的首要考慮因素，而馬來西亞在這兩方面都表現優異。馬來西亞穩定的政治環境、現代化的交通基礎設施以及熱情好客的待客之道，確保了國際癌症患者能夠獲得安全暢通的治療體驗。

馬來西亞於 2013 年成立了首個國家癌症研究所，這充分體現了馬來西亞抗擊癌症的決心。這一里程碑標誌着馬來西亞在提供全面癌症治療方面取得了重大進展，進一步鞏固了馬來西亞在腫瘤學領域的領先地位。

為了進一步鞏固其作為全球癌症治療中心的地位，馬來西亞繼續投資於研究和開發，促進與全球知名機構的合作。這些努力旨在推動創新，改進治療方案，最終為全球抗癌事業做出貢獻。

隨着癌症宣傳月的來臨，馬來西亞已成為患者與這一毀滅性疾病作鬥爭的希望燈塔。憑藉頂尖的基礎設施、技術精湛的醫療專業人士、經濟實惠的價格以及對推進癌症治療的承諾，馬來西亞為人們尋求有效癌症治療方案提供了一處令人嚮往的目的地。

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媒體諮詢：

Chandrika Bhaskaran

高級經理，公共關係與內容傳播部

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關於 MALAYSIA HEALTHCARE TRAVEL COUNCIL

馬來西亞醫療旅遊理事會 (MHTC) 是馬來西亞衛生部下屬的政府機構，負責促進和推廣馬來西亞的醫療旅遊業，使其成為關鍵的出口服務產業，該產業被公認為馬來西亞的一個重要出口服務行業。MHTC 成立於 2009 年，致力於整合行業參與者和服務提供商，以「Malaysia Healthcare」品牌推動和發展馬來西亞的醫療旅遊產業，以期將馬來西亞打造成全球領先的醫療旅遊目的地。MHTC 與馬來西亞 90 多家私營醫療機構緊密合作，這些醫療機構均為 MHTC 的註冊會員。

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