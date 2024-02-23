马来西亚：重新定义癌症治疗标准

开启前沿治疗与研究合作征程

马来西亚，吉隆坡, Feb. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 值此全球纪念癌症宣传月之际，马来西亚在癌症治疗领域已取得重大进展，成为人们寻求先进治疗的不二之选。凭借先进的医疗设施、知名的医疗保健专业人士以及对创新治疗的承诺，马来西亚已成为患者抗击癌症的希望灯塔。



近年来，马来西亚的医疗旅游显著增长，尤其是在癌症治疗领域。根据马来西亚医疗旅游理事会 (MHTC) 的数据，2023 年马来西亚将接待超过 130 万名医疗游客，其中相当一部分人寻求癌症相关的治疗1。这一激增彰显了作为主要目的地的马来西亚在人们寻求有效且经济实惠的癌症治疗选择方面的声誉日益提高。

马来西亚在癌症护理和治疗方面的卓越成就已获得国际认可。马来西亚的医疗保健系统拥有先进的医疗基础设施，包括国际认可的医院和配备前沿技术的专业癌症中心。这些设施提供全面的癌症治疗，包括化疗、放疗、免疫疗法和外科手术干预，以满足每位患者的独特需求。

马来西亚的核心吸引力在于其医疗保健专业人士的专业知识。肿瘤学家、外科医生、护士和后勤人员都经过严格的培训和认证，确保患者在整个癌症治疗过程中获得一流的治疗和个性化护理。这种追求卓越的精神使马来西亚被公认为本地区先进的癌症治疗中心。

成本效益是促使人们选择马来西亚接受癌症治疗的另一个令人信服的因素。相对较低的医疗程序费用，加上住宿和交通的竞争性定价，使马来西亚成为患者寻求高质量治疗而无需经济负担的一个具有吸引力的选择。除医疗外，马来西亚还优先考虑癌症患者的整体福祉，提供全面的支持服务，以满足他们的身体、情感和心理需求。

安全和交通便利是患者出国就医的首要考虑因素，而马来西亚在这两方面都表现优异。马来西亚稳定的政治环境、现代化的交通基础设施以及热情好客的待客之道，确保了国际癌症患者能够获得安全畅通的治疗体验。

马来西亚于 2013 年成立了首个国家癌症研究所，这充分体现了马来西亚抗击癌症的决心。这一里程碑标志着马来西亚在提供全面癌症治疗方面取得了重大进展，进一步巩固了马来西亚在肿瘤学领域的领先地位。

为了进一步巩固其作为全球癌症治疗中心的地位，马来西亚继续投资于研究和开发，促进与全球知名机构的合作。这些努力旨在推动创新，改进治疗方案，最终为全球抗癌事业做出贡献。

随着癌症宣传月的来临，马来西亚已成为患者与这一毁灭性疾病作斗争的希望灯塔。凭借顶尖的基础设施、技术精湛的医疗专业人士、经济实惠的价格以及对推进癌症治疗的承诺，马来西亚为人们寻求有效癌症治疗方案提供了一处令人向往的目的地。

要了解更多关于 Malaysia Healthcare 及其服务的信息，请访问 https://malaysiahealthcare.org/ 或访问我们的社交媒体页面：www.facebook.com/MHTCMalaysia 或在 LinkedIn (Malaysia Healthcare Travel Council) 查看。

媒体咨询：

Chandrika Bhaskaran

高级经理，公共关系与内容传播部

Malaysia Healthcare Travel Council

chandrika.b@mhtc.org.my Falliq Effendy

经理，公共关系与内容传播部

Malaysia Healthcare Travel Council

m.falliq@mhtc.org.my

关于 MALAYSIA HEALTHCARE TRAVEL COUNCIL

马来西亚医疗旅游理事会 (MHTC) 是马来西亚卫生部下属的政府机构，负责促进和推广马来西亚的医疗旅游业，使其成为关键的出口服务产业，该产业被公认为马来西亚的一个重要出口服务行业。MHTC 成立于 2009 年，致力于整合行业参与者和服务提供商，以“Malaysia Healthcare”品牌推动和发展马来西亚的医疗旅游产业，以期将马来西亚打造成全球领先的医疗旅游目的地。MHTC 与马来西亚 90 多家私营医疗机构紧密合作，这些医疗机构均为 MHTC 的注册会员。

___________________________________

1MHTC Informatics