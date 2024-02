Um eine außergewöhnliche Arbeitsplatzkultur zu fördern, arbeitet VSY Biotechnology mit Great Place to Work® zusammen

VSY Biotechnology GmbH gab seine strategische Zusammenarbeit mit Great Place to Work®.

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, GERMANY, February 22, 2024 / EINPresswire.com / -- VSY Biotechnology GmbH , ein führendes Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, gab seine strategische Zusammenarbeit mit Great Place to Work, der globalen Autorität für Arbeitsplatzkultur und Mitarbeitererfahrung, bekannt.Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von VSY Biotechnology für die Förderung eines unterstützenden, integrativen und dynamischen Arbeitsumfelds mit dem Ziel, in diesem Jahr das prestigeträchtige Great Place to Work-Zertifikat zu erhalten und diese Anerkennung in den kommenden Jahren aufrechtzuerhalten.Die Initiative von VSY Biotechnology mit Great Place to Workumfasst einen umfassenden Bewertungsprozess, einschließlich Mitarbeiterbefragungen und einem Kulturaudit, um Stärkebereiche und Wachstumschancen zu identifizieren. Die aus dieser Zusammenarbeit gewonnenen Erkenntnisse werden in gezielte Strategien zur Verbesserung des Wohlbefindens der Mitarbeiter, zur Förderung der beruflichen Entwicklung und zum Aufbau eines geschlossenen, leistungsstarken Teams einfließen.Mila Kolarova, HR Business Partner bei VSY Biotechnology GmbH, sagte: „Als zweitgrößter legaler Hersteller von IOLs in Deutschland ist es unsere Vision, ein anerkannter Vorreiter bei der Förderung einer „Great Place to Work“-Kultur zu werden. Wir setzen uns dafür ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jedes Teammitglied geschätzt, unterstützt und befähigt fühlt, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Indem wir effektive Führung, sinnvolle Werte und eine tiefe Vertrauensbasis in den Vordergrund stellen, wollen wir einen Arbeitsplatz schaffen, an dem jeder sein Bestes geben kann. Unser Fokus auf Agilität, Veränderungsmanagement, Innovation und Führungsqualität stellt sicher, dass wir immer einen Schritt voraus sind und uns an die sich verändernden Bedürfnisse unserer Belegschaft anpassen.“„Durch unser Engagement für das Wohlbefinden, den Respekt, die Glaubwürdigkeit und die Fairness unserer Mitarbeiter streben wir danach, die Kriterien für die „Great Place to Work“-Zertifizierung nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Wir glauben, dass die Erlangung dieser Zertifizierung nicht nur unser Engagement für die Zufriedenheit und den Erfolg unserer Mitarbeiter bestätigt, sondern auch ein Beweis für unser kontinuierliches Streben nach Exzellenz ist. Gemeinsam bauen wir eine Kultur auf, in der jeder Einzelne stolz darauf ist, Teil unseres Teams zu sein, und in der unsere gemeinsamen Anstrengungen Innovation, Wachstum und Erfolg für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter vorantreiben“, erklärte Mila Kolarova weiter.