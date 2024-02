Hundreds of Manileñas get help from the Cayetanos

Three hundred women from the City of Manila received livelihood assistance from the offices of Senators Alan Peter and Pia Cayetano this week.

Manileñas from Barangay 484 in Sampaloc received help on Tuesday, February 20, from the senators in partnership with the Department of Social Welfare and Development (DSWD) through its Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) Program.

Abigail Policarpio, one of the beneficiaries said that the assistance she received will help her grow their sari-sari store business.

"Kakaalis ko lang po sa trabaho ngayon.. tinuloy ko nalang po ang pag titinda. Ang laki pong tulong yung natanggap namin, kasi kahit papaano po pwede po pandagdag sa sari-sari store ko," Policarpio said.

The Cayetanos worked with Barangay 484 Captain Eunice Ann Castro, together with Kagawad Jaymark Guinto and Kagawad Elmer Dela Cruz, in reaching out to the beneficiaries.

"Maraming salamat po sa pahandog niyo ng medical at financial assistance sa aming Barangay," Castro said.

As strong advocates of women empowerment, the senator siblings regularly organize assistance distribution for women and their families to help them in their daily needs.

Last year, they provided livelihood aid to women based in different cities of the National Capital Region to reinforce their empowerment and well-being.

Daan-daang Manileño, nakakuha ng tulong mula sa mga Cayetano

Tatlong daang kababaihan mula sa Lungsod ng Maynila ang nakatanggap ng tulong-pangkabuhayan mula sa mga tanggapan nina Senador Alan Peter at Pia Cayetano nitong linggo.

Mga Manileñas mula sa Barangay 484 sa Sampaloc ang natulungan ng mga senador, katuwang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) Program, noong February 20, 2024.

Inihayag ng isa sa mga benepisyaryo na si Abigail Policarpiona na ang tulong na kanyang natanggap ay makakatulong sa pagpapalago ng kanyang negosyong sari-sari store.

"Kakaalis ko lang po sa trabaho ngayon.. tinuloy ko nalang po ang pag titinda. Ang laki pong tulong y'ung natanggap namin, kasi kahit papaano po pwede po pandagdag sa sari-sari store ko," ani Policarpio.

Nakipagtulungan ang mga Cayetano kay Barangay 484 Captain Eunice Ann Castro, kasama sina Kagawad Jaymark Guinto at Kagawad Elmer Dela Cruz, sa pag-abot sa mga benepisyaryo.

"Maraming salamat po sa pahandog niyo ng medical at financial assistance sa aming Barangay," wika ni Castro.

Bilang malakas na tagapagtaguyod ng women empowerment, ang magkapatid na senador ay regular na nag-oorganisa ng pamamahagi ng tulong para sa mga kababaihan at kanilang mga pamilya upang matulungan sila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan.

Noong nakaraang taon, nakapag-abot sila ng tulong-pangkabuhayan para sa mga kababaihan na nakatira sa iba't ibang lungsod ng National Capital Region upang palakasin ang kanilang estado sa buhay at siguraduhin ang kanilang maayos na kalagayan.