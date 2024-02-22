سوق السفر الرائد WINGIE يشارك نصائح لضمان حجز أرخص رحلات الطيران في عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية السعودية, Feb. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- الكثير منا يحب السفر واستكشاف أماكن جديدة، إلا أن تكاليف رحلات الطيران تشكل عائقًا كبيرًا لمن يرغب باستكشاف وجهات جديدة. وللتغلب على هذا التحدي، توجد بعض الموارد التي تساعد في العثور على رحلات طيران بأسعار معقولة. ومن بين هذه الموارد تقدم WINGIE، السوق الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نصائح أساسية وتحليلات داخلية لمساعدة المسافرين على التغلب على الاضطرابات الناجمة عن زيادة رحلات الطيران.



استخدام محركات البحث عن الرحلات

استخدم مواقع مقارنة تذاكر الطيران لمقارنة أسعار الرحلات بسهولة. ابق على اطلاع دائم بتنبيهات الأسعار المخصصة وخيارات البحث المرنة للوجهات المناسبة لميزانيتك. احرص على حجز تذكرتك قبل 2-3 أشهر من الرحلات الداخلية وقبل 4-8 أشهر من الرحلات الدولية. بهذه الطريقة، يمكنك توفير المال من خلال تجنب الحجز في أوقات ذروة السفر.

فكر خارج الصندوق

يمكنك توفير المال من خلال التفكير في مطارات بديلة قريبة من وجهتك. يمكن للمناطق الإقليمية الأصغر حجمًا أن توفر تكاليف كبيرة أثناء التخطيط للسفر. وسع خياراتك من خلال النظر في الرحلات في أوقات أقل ازدحامًا. غالبًا ما تكون الرحلات المغادرة في الساعة 02:00 أرخص من تلك التي تغادر في الساعة 09:00 لنفس الوجهة. يمكنك التحقق من هذه المعلومات بشكل موثوق من خلال WINGIE.

استفد من برامج الولاء

استكشف برامج ولاء شركات الطيران وبطاقات الائتمان لمكافآت السفر لفتح مزايا حصرية مثل حقائب السفر المجانية، والدخول إلى صالات الانتظار، وحتى الترقية إلى الدرجة الأولى. ارفع مستوى تخطيط سفرك عن طريق تشغيل الإشعارات للحصول على الصفقات والعروض الحصرية. بهذه الطريقة، يمكنك البقاء على اطلاع على تغييرات الأسعار لاتخاذ قرارات استباقية، حيث تتلقى إشعارات فورية بشأن المبيعات والعروض.

عن مجموعة Wingie Enuygun

تركز مجموعة Wingie Enuygun بشكل رئيسي على حجوزات تذاكر الطيران التي تتم على مواقعها على الإنترنت wingie.com، sa.wingie.com، wingie.ae وenuygun.com، وهي منصة سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أصبحت مجموعة Wingie Enuygun أحد أكثر اللاعبين ابتكارًا في مجال السفر في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا من خلال نهجها في قيادة التطور التكنولوجي والتفكير الرقمي في تحول صناعة السفر. ويعد موقع wingie.com منصة رائدة لحجز تذاكر الطيران وخدمات السفر الأخرى، بهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم أفضل الخيارات. ويتوفر موقع wingie.com بست لغات، ويوظف أكثر من 300 موظف، كما يبلغ عدد زوار المنصة حوالي 165 مليون زائر سنويًا.

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