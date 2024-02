Ipsos : Accélération de l’activité et profitabilité élevée maintenue en 2023

Accélération de l’activité

et profitabilité élevée maintenue en 2023



Croissance organique : 8,8 % au 4e trimestre et 3 % sur l’année

Marge opérationnelle : 13,1 %

Paris, 21 février 2024 – Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, a vu son activité accélérer au quatrième trimestre 2023 et enregistre une croissance organique de 8,8 % (après -2,8 % au premier trimestre, 0,5 % au deuxième trimestre puis 4,3 % au troisième trimestre), permettant d’atteindre les objectifs annuels. Au titre de l’exercice 2023, la croissance organique s’établit ainsi à 3 % (4 % hors impact de la fin des grands contrats Covid). La marge opérationnelle reste stable au plus haut niveau historique, soit 13,1 %, démontrant ainsi la capacité du Groupe à maintenir sa profitabilité dans un contexte macroéconomique et géopolitique difficile.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’établit à 714,7 millions d’euros, en progression de 4,8 %. Sur l’année, il atteint 2 389,8 millions d’euros, en retrait de 0,6 % en raison d’effets de change défavorables (-3,9 %) qui font plus que compenser la croissance organique (3 %) et les effets de périmètre (0,3 %).

Ben Page, Directeur Général d’Ipsos, a déclaré : “Nous avons progressé en 2023 malgré un contexte économique difficile, illustrant ainsi la résilience du modèle d’Ipsos. Notre diversité géographique, notre approche multi-sectorielle, notre portefeuille clients et nos avancées technologiques constituent des atouts extrêmement solides, qui nous permettent d’aborder 2024 avec confiance. Combinées au talent et à l’engagement de nos équipes, ces forces nous positionnent favorablement pour continuer à répondre aux nouveaux besoins de nos clients, et à capter de nouvelles opportunités de croissance.”

PERFORMANCE PAR TRIMESTRE

2023 vs. 2022 En millions d'euros Chiffre d'affaires

2023 Croissance

totale Croissance

organique 1er trimestre 532,0 -2,9 % -2,8 % 2ème trimestre 555,1 -3,3 % 0,5 % 3ème trimestre 588,0 -2,3 % 4,3 % 4ème trimestre 714,7 4,8 % 8,8 % Chiffre d'affaires 2 389,8 -0,6 % 3,0 %

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

En millions d'euros Chiffre d'affaires

2023 Contribution Croissance organique du T4 Croissance

organique

2023 vs 2022 EMEA 1 026,6 43 % 11,2 % 4,1 % Amériques 956,4 40 % 7,7 % 1,7 % Asie-Pacifique 406,8 17 % 5,5 % 3,5 % Chiffre d'affaires 2 389,8 100 % 8,8 % 3,0 %

Toutes les régions affichent une très bonne dynamique de croissance au quatrième trimestre et sont en croissance sur l’année.

L’activité dans la région EMEA, qui n’est plus impactée depuis le troisième trimestre par les effets de base défavorables liés à la fin des grands contrats Covid, confirme une excellente dynamique avec une croissance organique de 11,2 % sur le dernier trimestre. La croissance organique annuelle à 4,1 % est portée essentiellement par l’Europe Continentale où certains pays comme la France ou la Belgique ont enregistré de très bons résultats.

L’activité dans les Amériques est en croissance organique de 1,7 % sur 2023. Cela reflète une réalité contrastée entre la bonne performance de l’Amérique Latine (supérieure à 8 %) et une croissance plus faible en Amérique du Nord (proche de 1 %). Les Etats-Unis ont été impactés par le recul significatif de la demande des grands clients de la Tech. Nous observons cependant un redressement progressif de la demande de la part de ces clients sur le dernier trimestre. Cette tendance reste à confirmer en 2024, notamment avec de nouvelles opportunités liées à l’intelligence artificielle générative. Au global, le dernier trimestre de l’année sur les Amériques est en croissance organique de plus de 7,5 % tant en Amérique du Nord qu’en Amérique du Sud.

Enfin, la région Asie-Pacifique affiche une croissance organique d’environ 5,5 % sur le trimestre et de 3,5 % sur l’ensemble de l’année. En l’absence d’une tangible reprise économique en Chine après la fin de la politique zéro Covid, notre activité dans ce pays a stagné, ce qui pèse sur la performance d’ensemble de la région. A l’inverse, l’Inde et l’Asie du Sud-Est poursuivent leur élan avec des taux de croissance à deux chiffres.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d’euros Chiffre d’affaires

2023 Contribution Croissance organique

du T4 Croissance organique

2023 vs 2022 Consommateurs1 1 126,8 47 % 12,8 % 7,1 % Clients et salariés2 530,0 22 % 2,5 % 0,1 % Citoyens3 351,2 15 % 2,3 % -5,0 % Médecins et patients4 381,8 16 % 12,4 % 3,6 % Chiffre d’affaires 2 389,8 100 % 8,8 % 3,0 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Ipsos Synthesio, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (Mystery Shopping and Shopper), Media development, ERM, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Nos activités auprès des consommateurs enregistrent une très bonne dynamique au quatrième trimestre (+12,8 %) comme sur l’ensemble de l’année 2023 (+7,1 %). Ceci reflète les très bonnes performances de nos lignes de métiers liées au suivi de la santé des marques, à l’optimisation des dépenses de marketing et de positionnement de marché ainsi que de nos études qualitatives. La bonne tenue du secteur de la grande consommation a également soutenu le haut niveau d’activité sur ce segment.

Notre activité auprès des clients et salariés est stable sur l’ensemble de l’année. L’expérience clients et les études mystère affichent de bonnes performances même si ce segment d’audience a été pénalisé en 2023 par le recul de la demande des grands clients de la Tech.

L’audience citoyens affiche une décroissance de 5 %, reflétant notamment la fin des grands contrats Covid. L’activité spécifiquement liée au secteur public hors contrats Covid se porte bien et affiche une croissance organique supérieure à

8 %.

Enfin, notre activité auprès des médecins et des patients poursuit son amélioration continue sur 2023, avec une croissance organique au second semestre de 9 %, dont plus de 12 % au dernier trimestre. L’activité, qui avait été impactée en début d’année par des décalages dans les prises de décisions de certains clients de l’industrie pharmaceutique, retrouve une bonne dynamique, notamment en ce qui concerne notre offre de services à forte valeur ajoutée ainsi que nos solutions de ciblage et de segmentation des patients et des prescripteurs.

PERFORMANCE FINANCIÈRE

Compte de résultat résumé

En millions d’euros 2023 2022 Variation

2023 / 2022 Chiffre d'affaires 2 389,8 2 405,3 -0,6 % Marge brute 1 612,8 1 594,1 1,2 % Marge brute / CA 67,5% 66,3 % 1,2 pt Marge opérationnelle 312,4 314,7 -0,7 % Marge opérationnelle / CA 13,1% 13,1 % 0,0 pt Autres produits et charges non courants / récurrents -47,3 3,7 Charges de financement -13,3 -13,2 0,5 % Autres charges financières -7,0 -3,5 96,8 % Impôts -72,9 -72,8 0,2 % Résultat net part du Groupe 159,7 215,2 -25,8% Résultat net ajusté*, part du Groupe 228,6 232,4 -1,6%

*Le résultat net ajusté est calculé avant (i) les éléments non monétaires liés à l’IFRS 2 (rémunération en actions), (ii) avant l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions (relations clients), (iii) l’impact net d’impôts des autres charges et produits non courants, (iv) impacts non monétaires sur variations de puts en autres charges et produits financiers et (v) avant les impôts différés passifs relatifs aux goodwills dont l’amortissement est déductible dans certains pays. Il est en particulier ajusté des provisions liées à notre activité en Russie.

Postes du compte de résultat

La marge brute progresse de 120 points de base à 67,5 % contre 66,3 % en 2022. Cette augmentation s’explique principalement par (i) un effet de mix favorable lié à une très bonne dynamique de segments à marge brute plus élevée comme Ipsos.Digital, les activités d’optimisation des dépenses de marketing, de positionnement de marché ainsi que les études qualitatives, (ii) la poursuite structurelle de l’augmentation de la part des enquêtes en ligne qui passe de 65 % en 2022 à 66 % en 2023 (iii) la capacité du groupe à tenir ses prix dans un contexte d’inflation (iv) l’arrêt définitif début 2022 des grands contrats Covid (dont les coûts de collecte étaient supérieurs à la moyenne).

En ce qui concerne les coûts d’exploitation, la croissance de la masse salariale reste contenue et inférieure à 1 %, alors même que l’impact de l’inflation sur les salaires a perduré dans certains pays. Compte tenu du contexte d’incertitudes, nous avons adapté tout au long de l’année 2023 l’évolution de nos effectifs au niveau d’activité de chacun de nos marchés. Au 31 décembre 2023, Ipsos compte 19 701 collaborateurs soit une baisse de 2,3 % par rapport au 31 décembre 2022. Le ratio de masse salariale sur marge brute s’améliore à 65,1 % contre 65,3 % en 2022. Ce ratio était de 67 % en 2019 avant la période Covid, depuis laquelle nous avons réalisé des grains de productivité structurels. Le coût des rémunérations variables en actions est en hausse à 16,3 millions d’euros contre 14,4 millions d’euros en 2022, en raison de la hausse du cours de l’action.

Les frais généraux baissent légèrement (-0,4 %) malgré le contexte inflationniste. Si nous avons continué à renforcer les dépenses courantes d’informatique et de technologie, les autres postes de frais généraux sont stables ou en baisse, et notamment les frais professionnels ainsi que les frais de déplacement. Le ratio de frais généraux sur marge brute s’améliore à 13,3 % contre 13,5 % en 2022, et reste lui aussi significativement inférieur à son niveau d’avant pandémie (17 % en 2019).

Le poste « Autres charges et produits opérationnels », composé essentiellement de coûts de départ de personnel, affiche une charge nette de 20,3 millions d’euros. Nous avons, en 2023, adapté notre modèle opérationnel au niveau d’activité de chacun de nos marchés, en particulier aux Etats-Unis en lien avec le ralentissement des grands clients de la Tech.

Au total, la marge opérationnelle du Groupe s’établit à nouveau au niveau élevé de

13,1 % atteint en 2022.

En dessous de la marge opérationnelle, les dotations aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions concernent la partie des écarts d’acquisition affectée notamment aux relations clients. Cette dotation s’élève à 6,0 millions d’euros.

Le solde du poste autres charges et produits non courants et non récurrents s’établit à -47,3 millions d’euros. Depuis le 31 juillet 2023, une proposition de loi, visant à imposer de fortes restrictions sur les sociétés qui analysent la structure de consommation en Russie, est en cours d’examen à la Douma. Même s’il subsiste des incertitudes sur le contenu final de la loi et son calendrier de mise en œuvre, elle prévoit - à ce stade et parmi d’autres dispositions restrictives - de limiter à 20 % la détention de telles sociétés par des intérêts étrangers. Compte tenu des risques que fait peser cette proposition de loi sur la pérennité de nos activités en Russie, même s’il n’est pas clairement établi que son objet inclut les activités d’Ipsos, nous avons, par prudence, pris la décision de déprécier l’intégralité de l’actif net lié à notre filiale locale, soit 59 millions d’euros. Nos activités en Russie représentent moins de 2 % du chiffre d’affaires du Groupe.

Les charges de financement. La charge d’intérêt nette s’élève à 13,3 millions d’euros contre 13,2 millions l’année dernière : les effets de la hausse des taux d’intérêts sur les charges et les produits financiers se compensent globalement.

Les autres charges et produits financiers nets présentent une charge nette de

7,0 millions d’euros, dont 3,7 millions d’euros liés aux frais financiers résultant de l’application de la norme IFRS 16.

Le taux effectif d’imposition au compte de résultat en norme IFRS s’établit à 30,6 % contre 24,8 % l’année passée. Ce taux serait de 24,5 % en excluant l’impact des provisions liées à la Russie.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 160 millions d’euros contre 215 millions d’euros en 2022, impacté pour 59 millions d’euros par la dépréciation de l’actif net d’Ipsos en Russie.

Le résultat net ajusté part du Groupe s’établit à 229 millions d’euros contre 232 millions d’euros en 2022. Sur le seul deuxième semestre, il est en progression de 24 millions d’euros soit 17 %.

Structure financière

Flux de trésorerie. La capacité d’autofinancement s’établit à 413 millions d’euros contre 402 millions d’euros en 2022, soit une hausse de 11 millions d’euros.

Le besoin en fonds de roulement affiche une variation négative de 65 millions d’euros. Une part importante de la croissance 2023 a été enregistrée sur le dernier trimestre. La génération de cash associée à ces revenus sera en partie constatée sur le début de l’année 2024.

Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles sont principalement constitués d’investissements en infrastructure informatique, de technologie et de R&D. Ils se sont élevés à 59 millions d’euros, en augmentation de

4 millions d’euros par rapport à 2022, conformément au plan stratégique 2025 qui prévoit une progression de nos investissements dans les plateformes, nos panels propriétaires et les outils d’intelligence artificielle générative. Ces investissements vont s’accélérer en 2024.

Au total, la génération de trésorerie libre d’exploitation, à 169 millions d’euros, est en retrait de 45 millions d’euros par rapport à l’année dernière, principalement en raison de la dynamique de croissance au quatrième trimestre.

En ce qui concerne les investissements non courants, Ipsos a accéléré sa politique de croissance externe en 2023 et a investi 48 millions d’euros en procédant aux acquisitions de NVCS aux Etats-Unis, Behaviour & Attitudes en Irlande, CBG en Nouvelle-Zélande, Big Village en Australie, Xperity aux Etats-Unis, Omedia en Afrique de l’Ouest et Shanghai Focus RX en Chine. En janvier 2024, les acquisitions de Jarmany en Grande-Bretagne et I&O aux Pays-Bas se sont ajoutées à cette liste.

Enfin, les opérations de financement incluent notamment en 2023 :

La poursuite du programme de rachat d’actions à vocation d’annulation pour un montant de 50 millions d’euros (soit 1.050.000 actions annulées) au-delà des rachats de titres habituels dans le cadre des plans d’actions gratuites de 36 millions d’euros ;

pour un montant de 50 millions d’euros (soit 1.050.000 actions annulées) au-delà des rachats de titres habituels dans le cadre des plans d’actions gratuites de 36 millions d’euros ; Les remboursements de l’emprunt « Schuldschein » souscrit en 2016 pour un montant de 39 millions d’euros et 42 millions de dollars ;

Le versement de 59 millions d’euros de dividendes.





Les capitaux propres s’établissent à 1 433 millions d’euros au 31 décembre 2023, contre 1 500 millions d’euros au 31 décembre 2022.

Les dettes financières nettes s’élèvent à 120 millions d’euros, en hausse de 51 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2022. Le bilan de la société reste très sain et le ratio de levier (calculé hors impact IFRS16), s’établit à 0,3 fois l’EBE (contre 0,2 fois au 31 décembre 2022).

Position de liquidité. La trésorerie au 31 décembre 2023 s’élève à 278 millions d’euros. Le Groupe dispose par ailleurs de près de 500 millions d’euros de lignes de crédit à plus d’un an, lui permettant de préparer ses échéances de dettes de 2024 (20 millions d’euros de lignes bilatérales) et de septembre 2025 (300 millions d’euros d’emprunt obligataire).

PERSPECTIVES 2024

Ipsos a progressé en 2023, malgré les vents contraires liés à la fin des grands contrats Covid, à la baisse de la demande des grands clients de la Tech et plus généralement à un environnement macroéconomique et géopolitique difficile. Le maintien de la marge opérationnelle à un niveau élevé confirme la résilience du modèle opérationnel du Groupe et sa capacité à s’adapter à des environnements incertains. Quasiment désendetté, le Groupe est en excellente position pour continuer à financer sa croissance, ses investissements et ses acquisitions.

L’accélération du programme d’acquisitions a permis d’asseoir notre position de leader sur certains marchés, notamment dans les Affaires Publiques.

Cette année sera, comme 2023, marquée par des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques et la poursuite de changements technologiques, sociétaux et climatiques profonds. Dans un tel contexte, les entreprises et les gouvernements ont plus que jamais besoin de données de qualité et d’analyses pour comprendre les dynamiques de consommation et d’opinions publiques et les éclairer dans leurs prises de décisions. Tous ces facteurs représenteront des leviers de croissance en 2024.

En 2024, nous intensifierions nos investissements technologiques pour fournir à nos clients des informations plus impactantes plus rapidement, lancer de nouvelles offres, garantir la qualité et la sécurité des données et accroître l'efficacité de notre modèle opérationnel. Ipsos Facto, notre plateforme d'IA générative, est au cœur de cette stratégie. Accessible à tous nos collaborateurs depuis juin 2023 et désormais disponible pour nos clients, elle repose sur les meilleurs modèles de langage disponibles sur le marché enrichis en temps réel des données Ipsos, et sur notre bibliothèque propriétaire de prompts spécifiques aux professionnels des études de marché.

Nous anticipons pour cette année une croissance organique supérieure à 4 % et une marge opérationnelle de l’ordre de 13 %. La progression de l’activité par trimestre en 2024 sera très différente de celle de 2023 : les performances du premier trimestre 2024 bénéficieront d’une base de comparaison relativement favorable, mais au fur et à mesure de l’année, les bases de comparaison seront moins favorables.

Enfin, nous restons confiants quant à notre capacité à délivrer les objectifs financiers annoncés dans notre plan stratégique « The Heart of Science and Data ».

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée générale du 14 mai 2024 une augmentation conséquente du dividende à 1,65 euro par action (soit une hausse de plus de 22 % et représentant plus de 30 % du résultat net ajusté par action), contre 0,90 euro au titre de 2020, 1,15 euro pour 2021, et 1,35 euro pour 2022. Si nos priorités en termes d’allocation de capital demeurent la poursuite des acquisitions et les investissements dans la technologie et nos panels, nous poursuivrons notre programme de rachat de titres à vocation d’annulation.

Annexes

Compte de résultat consolidé

État de la situation financière

État des flux de trésorerie consolidés

Etat des variations des capitaux propres consolidés

La plaquette complète des états financiers consolidés au 31 décembre 2023 est disponible sur Ipsos.com



Compte de résultat consolidé

Comptes annuels au 31 décembre 2023

En milliers d'euros 31/12/2023 31/12/2022 Chiffre d'affaires 2 389 810 2 405 310 Coûts directs (777 004) (811 236) Marge brute



1 612 805







1 594 074



Charges de personnel - hors rémunération en actions (1 049 836) (1 041 565) Charges de personnel - rémunération en actions* (16 309) (14 355) Charges générales d'exploitation (214 019) (214 875) Autres charges et produits opérationnels (20 281) (8 582) Marge opérationnelle



312 359







314 697



Dotations aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions * (5 961) (7 414) Autres charges et produits non courants * (47 293) 3 723 Quote-part dans les résultats des entreprises associées (390) (862) Résultat opérationnel



258 715







310 145



Charges de financement (13 284) (13 214) Autres charges et produits financiers (6 977) (3 545) Résultat net avant impôts



238 454







293 386



Impôts - hors impôts différés sur amortissement du goodwill (73 089) (70 556) Impôts différés sur amortissement du goodwill * 160 (2 249) Impôt sur les résultats (72 929) (72 805) Résultat net 165 526 220 581 Dont part du Groupe 159 725 215 160 Dont part des minoritaires 5 801 5 421 Résultat net part du Groupe par action de base (en euros) 3,67 4,87 Résultat net part du Groupe par action dilué (en euros) 3,59 4,74















Résultat net ajusté * 234 155 240 341 Dont Part du Groupe 228 584 232 394 Dont Part des minoritaires 5 572 7 946 Résultat net ajusté, part du groupe par action 5,25 5,26 Résultat net ajusté dilué, part du groupe par action 5,14 5,12



Etat de la situation financière

Comptes annuels au 31 décembre 2023

En milliers d'euros 31/12/2023 31/12/2022 ACTIF Goodwills 1 351 957 1 370 637 Droit d’utilisation de l’actif 109 372 118 384 Autres immobilisations incorporelles 118 127 110 083 Immobilisations corporelles 32 496 33 512 Participation dans les entreprises associées 6 393 6 048 Autres actifs financiers non courants 62 592 59 703 Impôts différés actifs 25 431 24 788 Actifs non courants 1 706 368 1 723 155 Clients et comptes rattachés 561 958 547 167 Actifs sur contrats 129 733 115 872 Impôts courants 9 671 12 736 Autres actifs courants 67 115 66 522 Instruments financiers dérivés - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 277 911 385 670 Actifs courants 1 046 388 1 127 967 TOTAL ACTIF 2 752 756 2 851 122 En milliers d'euros 31/12/2023 31/12/2022 PASSIF Capital 10 801 11 063 Primes d'émission 446 174 495 628 Actions propres (965) (548) Autres réserves 964 926 867 211 Ecarts de conversion (164 363) (107 392) Résultat net – part du groupe 159 725 215 160 Capitaux propres - part du Groupe 1 416 297 1 481 121 Intérêts minoritaires 16 353 18 808 Capitaux propres 1 432 650 1 499 929 Emprunts et autres passifs financiers non courants 374 718 375 256 Dettes non courantes sur contrats de location 87 492 95 625 Provisions non courantes 4 012 4 726 Provisions pour retraites 37 429 35 938 Impôts différés passifs 63 283 72 831 Autres passifs non courants 47 939 38 011 Passifs non courants 614 873 622 387 Fournisseurs et comptes rattachés 337 905 349 970 Emprunts et autres passifs financiers courants 22 933 79 541 Dettes courantes sur contrats de location 37 070 36 574 Impôts courants 40 772 23 855 Provisions courantes 4 789 9 617 Passifs sur contrats 53 916 51 716 Autres passifs courants 207 849 177 533 Passifs courants 705 233 728 806 TOTAL PASSIF 2 752 756 2 851 122



Etat des flux de trésorerie consolidés

Comptes annuels au 31 décembre 2023

En milliers d'euros 31/12/2023 31/12/2022 OPERATIONS D'EXPLOITATION RESULTAT NET 165 526 220 581



Eléments sans incidence sur la capacité d'autofinancement Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 121 703 88 192 Résultat net des sociétés mises en équivalence, nets des dividendes reçus 390 862 Moins-value (plus-value) sur cessions d'actifs 147 187 Variation nette des provisions 21 241 (6 623) Rémunération en actions 14 977 13 116 Autres produits et charges calculés (2 816) (4 989) Frais d'acquisition de sociétés consolidées 1 804 498 Charge de financement 16 965 17 293 Charge d'impôt 72 929 72 805 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AVANT CHARGES DE FINANCEMENT ET IMPOT 412 865 401 923 Variation du besoin en fonds de roulement (65 246) (14 365) Impôts payés (63 441) (62 511) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION 284 178 325 047 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (58 536) (54 824) Produits des cessions d'actifs corporels et incorporels 75 594 (Augmentation) / diminution d'immobilisations financières (3 107) (3 114) Acquisitions de sociétés et d'activités consolidés nettes de trésorerie acquise (46 794) (7 284) FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (108 363) (64 627) OPERATIONS DE FINANCEMENT Augmentation / (Réduction) de capital (263) (46) (Achats) / Ventes nets d'actions propres (85 498) (29 898) Augmentation des emprunts à long terme 70 035 (985) Diminution des emprunts à long terme (127 503) (30 086) Augmentation des prêts à long terme à des sociétés associées

Diminution des prêts à long terme à des sociétés associées 1 306 - Augmentation / (diminution) des découverts bancaires (168) (763) Remboursement net des dettes locatives (37 807) (37 480) Intérêts financiers nets payés (12 289) (12 606) Intérêts nets payés sur obligations locatives (3 719) (4 081) Rachats de participations ne conférant pas le contrôle (1 060) (2 222) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (58 963) (51 066) Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (4 092) (1 409) Dividendes reçus des sociétés non consolidées FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (260 021) (170 642) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (84 206) 89 778 Incidence des variations des cours des devises sur la trésorerie

Dépréciation de la trésorerie russe (11 522)

(12 030) (2 562)

- TRESORERIE A L'OUVERTURE 385 670 298 454 TRESORERIE A LA CLOTURE 277 911 385 670



Etat des variations des capitaux propres consolidés

Comptes annuels au 31 décembre 2023

Capitaux propres En milliers d'euros Capital Primes d'émission Titres d'auto-contrôle Autres réserves Ecarts de conversion Attribuables aux actionnaires de la société Intérêts minoritaires Total Situation au 1er janvier 2022 11 109 508 259 (643) 930 147 (115 406) 1 333 466 8 963 1 342 429 Variation de capital (46) - - - - (46) - (46) Distribution dividendes - - - (51 066) - (51 066) (1 409) (52 475) Effets des acquisitions et engagements de rachat des participations ne conférant pas le contrôle - - - (7 488) - (7 488) 6 585 (903)



Livraison d'actions propres concernant le plan d'attribution d'actions gratuites - (12 631) 33 977 - - 21 347 - 21 347

Autres mouvements sur les actions propres - - (33 882) (17 677) - (51 559) - (51 559)

Rémunérations en actions constatées directement en capitaux propres - - - 13 116 - 13 116 - 13 116

Autres mouvements - - - (1 169) - (1 169) (99) (1 268) Transactions avec les actionnaires (46) (12 631) 95 (64 283) - (76 865) 5 077 (71 788) Résultat de l'exercice - - - 215 160 - 215 160 5 421 220 581 Autres éléments du résultat global - - - - - - - - Investissements nets à l'étranger et couvertures afférentes

- - - - (12 223) (12 223) (997) (13 221) Impôts différés sur investissements nets à l'étranger - - - - 2 774 2 774 - 2 774



Variation des écarts de conversion - - - - 17 464 17 464 344 17 808 Variation juste valeur des actifs financiers en contrepartie OCI



(735) (735) (735) Gains et pertes actuariels - - - 2 907 - 2 907 2 907 Impôts différés sur gains et pertes actuariels - - - (826) - (826) - (826) Total des autres éléments du résultat global - - - 1 346 8 015 9 360 (654) 8 707 Résultat global - - - 216 506 8 015 224 520 4 767 229 287 Situation au 31 Décembre 2022 11 063 495 628 (548) 1 082 370 (107 392) 1 481 121 18 808 1 499 929











































Capitaux propres En milliers d'euros Capital Primes d'émission Titres d'auto-contrôle Autres réserves Ecarts de conversion Attribuables aux actionnaires de la société Intérêts minoritaires Total Situation au 1er janvier 2023 11 063 495 628 (548) 1 082 370 (107 392) 1 481 121 18 808 1 499 929 Variation de capital (263)



- - - - (263) - (263) Distribution dividendes - - - (58 963) - (58 963) (4 092) (63 055) Effets des acquisitions et engagements de rachat des participations ne conférant pas le contrôle - - - (38 989) - (38 989) (1 857) (40 846)



Livraison d'actions propres concernant le plan d'attribution d'actions gratuites - (49 454) 85 662 (35 650) - 559 - 559

Autres mouvements sur les actions propres - - (86 080) - - (86 080) - (86 080)

Rémunérations en actions constatées directement en capitaux propres - - - 14 977 - 14 977 - 14 977

Autres mouvements - - - 1 303 - 1 303 7 1 310 Transactions avec les actionnaires (263) (49 454) (417) (117 321) - (167 455) (5 942) (173 397) Résultat de l'exercice - - - 159 725 - 159 725 5 801 165 526 Autres éléments du résultat global - - - - - - - - Réévaluation de la juste valeur des investissements 1 - 1 1 Investissements nets à l'étranger et couvertures afférentes

- - - - 2 043 2 043 (171) 1 872 Impôts différés sur investissements nets à l'étranger - - - - (584) (584) - (584)



Variation des écarts de conversion - - - - (58 421) (58 421) (2 142) (60 563) Variation juste valeur des actifs financiers en contrepartie OCI



(361) (361) (361) Gains et pertes actuariels - - - 425 - 425 425 Impôts différés sur gains et pertes actuariels - - - (189) - (189) - (189) Total des autres éléments du résultat global - - - (124) (56 962) (57 086) (2 313) (59 400) Résultat global - - - 159 601 (56,962) 102,640 3 488 106 127 Situation au 31 Décembre 2023 10 801 446 174 (965) 1 124 650 (164,363) 1 416 297 16 353 1 432 650

