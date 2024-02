La Conférence Canada-en-Asie arrive à Singapour du 26 au 29 février 2024

VANCOUVER, British Columbia, 21 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) et Universités Canada ont le plaisir d’accueillir la deuxième Conférence annuelle Canada-en-Asie à Singapour du 26 au 29 février 2024.



Avec plus de 400 participants déjà inscrits, notre Conférence Canada-en-Asie 2024 (CCEA2024) se concentrera sur deux domaines thématiques : Agroalimentaire (26-27 févr.) et Solutions climatiques (27-29 févr.). La CCEA2024 réunira des experts, des investisseurs, des responsables politiques, des chercheurs, des chefs d’entreprise et des innovateurs de toute l’Asie et du Canada afin d’échanger des points de vue, des connaissances et des idées et de créer des partenariats de collaboration dans ces deux secteurs essentiels.

Pendant quatre jours au Pan Pacific Singapore, le programme de la conférence offrira des possibilités de réseautage et de discussion interdisciplinaire sur certaines des questions les plus pressantes de la coopération, du commerce et de l’investissement entre le Canada et l’Asie dans les domaines de l’agriculture et du climat.

CCEA2024 :Agroalimentaire fera découvrir aux principaux dirigeants asiatiques la pensée et les capacités canadiennes en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et examinera les questions fondamentales relatives à la sécurité alimentaire, à la durabilité et à la collaboration technologique, avec des chefs de file du Canada et de l’Asie qui partageront leurs expériences et leurs perspectives.

CCEA2024 :Solutions climatiques réunira des leaders du secteur privé, des gouvernements, des universités et autres, établis en Asie et au Canada, dans le but de nouer des liens et d’apprendre de leurs priorités et expériences respectives en matière de politique climatique, de technologies climatiques, de recherche sur le climat et de financement de l’action climatique.

Investir dans le développement durable est un volet complémentaire de la CCEA2024 présenté par la FAP Canada en collaboration avec Anchor Asia (Anchor Taiwan) et soutenu par la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement du Canada. Cette séance, uniquement sur invitation, réunira une délégation d’investisseurs asiatiques et canadiens, des entreprises en démarrage du secteur technologique canadien, des représentants des gouvernements du Canada et de l’Asie, ainsi que des accélérateurs et des incubateurs de l’écosystème d’innovation de la région.

La CCEA2024 propose également la soirée de gala annuelle des Conférences Canada-en-Asie le 27 février, ainsi que des activités organisées par les universités et les organisations participantes avec leurs communautés respectives. Le discours principal de la soirée sera prononcé par Mme Grace Fu, ministre singapourienne du Développement durable et de l’Environnement et ministre chargée des Relations commerciales.

« Nous sommes ravis de retourner à Singapour la semaine prochaine pour accueillir cet événement unique en son genre destiné aux entreprises et institutions canadiennes et à leurs homologues de toute l’Asie dynamique », a déclaré Jeff Nankivell, président et chef de la direction de la Fondation Asie Pacifique du Canada. « Cette année, nous mettons l’accent sur les solutions climatiques et l’agroalimentaire, qui ont été identifiés comme des secteurs prioritaires par nos participants à la CCEA à la suite de l’événement de l’année dernière. Je me réjouis à l’idée d’un échange solide de perspectives, de connaissances et d’idées, alors que nous forgeons des partenariats collaboratifs et durables et que nous saisissons les opportunités d’un engagement approfondi dans ces deux secteurs critiques, et au-delà. »

Les membres accrédités des médias sont invités à s’inscrire à la Conférence Canada-en-Asie de cette année dans la limite des places disponibles. Veuillez contacter notre représentant des médias ci-dessous pour de plus amples informations et pour vous inscrire.

La Conférence Canada-en-Asie est présentée avec le soutien du Gouvernement du Canada. La FAP Canada et Universités Canada en sont reconnaissantes. Nous tenons également à remercier nos partenaires majeurs, le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et Investir au Canada ; nos partenaires de soutien, Exportation et développement Canada, le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement de la Saskatchewan ; nos partenaires universitaires, l’University of British Columbia, l’University of Calgary et l’University of Saskatchewan ; et nos partenaires associés, Air Canada, Cameco, CIBC, Fasken, Investissement Québec, Manuvie, la Banque nationale du Canada et Sun Life.

Personnes-ressources :

Médias :

Michael Roberts

Communications Director | Directeur des communications

Asia Pacific Foundation of Canada | Fondation Asie Pacifique du Canada

michael.roberts@asiapacific.ca



Universités Canada

Graham Barber

Assistant Director, International Relations | Directeur adjoint des relations internationales

Universities Canada | Universités Canada

Gbarber@univcan.ca



Liens clés :

Site Web de la conférence : www.canada-in-asia.ca

Orateurs de la conférence : www.canada-in-asia.ca/speakers

FAP Canada : www.asiapacific.ca

Universités Canada : www.univcan.ca

À propos de la Fondation Asie Pacifique du Canada

Fondation Asie Pacifique du Canada est consacrée au renforcement des liens entre le Canada et l’Asie en mettant l’accent sur l’expansion des relations économiques par le biais du commerce, de l’investissement et de l’innovation ; la promotion du savoir-faire du Canada dans la proposition de solutions aux défis de l’Asie en matière de changement climatique, d’énergie, de sécurité alimentaire et de gestion des ressources naturelles ; le développement des aptitudes et des compétences des Canadiens sur l’Asie, y compris des jeunes ; et l’amélioration des connaissances générales des Canadiens vis-à-vis de l’Asie et de son influence mondiale croissante.

Consultez le site de la FAP Canada www.asiapacific.ca.

À propos de Universités Canada

Universités Canada est le porte-parole des universités canadiennes au pays et à l’étranger. À titre d’organisation mutuelle, Universités Canada offre aux recteurs et rectrices une voix unie pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Elle appuie ses établissements membres dont la mission consiste à transformer des vies, à renforcer les collectivités et à trouver des solutions aux problèmes les plus pressants du monde. L’organisation défend les intérêts des universités canadiennes sur la scène fédérale, offre une tribune permettant aux dirigeants et dirigeantes des universités d’échanger des idées et de relever des défis en matière d’enseignement supérieur, soutient les étudiants et étudiantes par l’entremise de services d’information en ligne sur les études universitaires et de la gestion de bourses d’études pour des entreprises du secteur privé, et favorise la collaboration entre les universités et les gouvernements, le secteur privé, les collectivités et les partenaires étrangers.

Consultez le site d’Universités Canada https://www.univcan.ca/fr/