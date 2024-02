DIAGNOS est reconnue comme l'une des meilleures sociétés de la Bourse de croissance TSX

BROSSARD, Québec, 21 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS Inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), pionnière de la détection précoce des problèmes de santé critiques grâce à sa plateforme FLAIRE basée sur l'intelligence artificielle (IA), est fière d'annoncer qu'elle a été reconnue par la Bourse de croissance TSX (la « TSXV » ou « la Bourse ») comme l'une des 50 meilleures sociétés 2024.



La Bourse de croissance TSX 50 est un classement annuel des sociétés les plus performantes de la dernière année à la Bourse de croissance TSX, qui reconnaît les 50 meilleures performances à la Bourse au cours de la dernière année en fonction de trois critères également pondérés : la croissance de la capitalisation boursière, l'appréciation du cours des actions et le volume des transactions.

M. André Larente, président de DIAGNOS, a déclaré : « Nous sommes ravis et honorés d'être reconnus comme l'une des 50 meilleures sociétés de la Bourse de croissance TSX. La technologie d'analyse d'images rétiniennes alimentée par l'IA de DIAGNOS offre des avantages inestimables afin de protéger le bien-être des personnes à risque de déficience visuelle en raison du diabète et de l'hypertension. La solution DIAGNOS, CARA (Computer Assisted Retinal Analysis), est aujourd'hui disponible commercialement pour les spécialistes du domaine médical. Nos marchés clés sont le gouvernement, les cliniques et les cliniques d'optométrie ».

Dans le cadre de ce prix, la Bourse de croissance TSX a enregistré un aperçu de DIAGNOS : www.tsx.com/Croissance 50.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles à www.diagnos.com et www.sedar.com.

À propos du Groupe TMX

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux et crée des communautés numériques et des solutions analytiques qui facilitent le financement, la croissance et le succès des entreprises, des négociants et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, la Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Société canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des facilités de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits de données et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et exploite des bureaux en Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, notamment Londres, Singapour et Vienne.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles : www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.



Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective. Rien ne garantit que l'information prospective s'avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’informations sur ce communiqué, veuillez communiquer avec ; M. André Larente, président DIAGNOS inc. Tél : 450-678-8882, poste 224 Courriel : alarente@diagnos.com