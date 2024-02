PHILIPPINES, February 21 - Press Release

February 21, 2024 Transcript of Press Conference with Senator Risa Hontiveros Q: Kay Quiboloy po, di raw po siya magpapaaresto and syempre tinukoy nya kayo ilang beses na raw niya kayong sinasabihan na magpunta sa Supreme Court pero ayaw nyo SRH: Oh, ang mga victim survivors na ang unang naghabla sa kanya sa korte. Merong pending case pa rin. Dismissed man sa Davao, ay on appeal sa Department of Justice. At korte, hindi lang dito sa Pilipinas. Dahil sa US, may imbestigasyon ongoing sa kanya sa seryoso ring krimen ng human trafficking. Na ang isang side effect ay fin-reeze ng US government ang kanyang assets. At saka, nilagay siya sa wanted list ng FBI. So, pwede niyang asahan na kapag mas maraming victim survivors ay naghain ng kaso laban sa kanya. Hindi ako. Yung mga victim survivors, ay posibleng ganyan din mga dagdag na proseso pagdadaanan niya dito sa Pilipinas. Dahil dinedma niya yung dalawang imbestigasyon ng komite, ay nag-issue ang Senado ng sabina laban sa kanya. Isiserve po yan ng Senate security. At binababalaan ko sila, pag hindi sila nagpakita sa susunod na hearing, March 5, isa-cite ko sila in contempt, pa-aaresto ko siya. Q: Bubuksan nya yung compound nya para maiserve sa kanya ung subpoena kasi sabi niya kanilang property yun eh? SRH: Kahit ang private property sa Republika ng Pilipinas, ay obligadong tumanggap ng komunikasyon. Mula sa gobyerno natin. And a subpoena, is that kind of official document. Q: Puntahan ko lang yung doon sa sinasabing alegasyon ng pangmomolestiya syempre no truth to it, single daw siya, hindi siya nag-asawa, mayaman siya kaya siya punag-aagawan kaya pinag-aagawan po siya. SRH: Hindi ko alam kung single siya, may mga nagsasabing may asawa siya, pero mayaman siya, at least inamin niya yun. Mayaman siya, at least inamin niya yun. Paano naman hindi yayaman? Ang dami-daming mga tao, pati mga bata at menor de edad, ay pinalimos niya ng maraming taon. Napilit binibigyan ng goal o target ng kung ilang libo sa isang araw, 3,000 a day, 1,500 a month tuwing ber months, batay sa testimonya ng mga victim survivors. At lahat iti-turnover sa kanya para sa kanyang marangyang pamumuhay, mansyon, eroplano, at iba pa. At yung pinag-aagawan siya, ang pinakamatinding testimonya na binibigay ng ating mga kababaihang victim survivors ay marami silang dumaan at malamang yung mga kabaro nila, kabaro natin na nasa poder pa niya, dumadaan pa rin sa sapilitang sexual relations na sa krimen ang tawag dyan ay panggagahasa. Ang panggagahasa po ay walang consent ang biktima. Hindi po yan hinahabol nila siya. Yan ay pinilit sila, kinundisyon sila, inobliga silang makipagtalik sa kanya. Q: IN a 36-minute audio, Apollo Quiboloy may patong na yung ulo niya, wala na siyang constitutional rights, wala na siyang liberty sa panggigipit na ginagawa sa kanya SRH: Ganap pa ang constitutional rights niya, to the effect na iniimbestiga siya ng isang senate committee dito, to the effect na inisuhan siya ng warrant, inisuhan siya ng subpoena. So, nasa kanya pa lahat ng mga kalayaan na magdesisyon. Pero siyempre, may obligasyon. Bilang isang mamamayan na may mga seryosong akusasyon laban sa kanya as to yung may patong siya ulo, c'mon, sabi ko nga, huwag na siyang magpavictim pa. Ang mga biktima ay yung mga victim survivors, pati yung isang saksi namin na pagkatapos mag-testimonya dito ay cinasing ang kanyang lugar ng mga nakasakay sa motorsiklo. Kailangan niyang lumipat ng ibang lugar para lang maging ligtas siya. Ang may hindi lang banta pero talagang pinatotohanan ang karahasan sa kanila ay yung mga binanggit ng mga victim survivors natin, ang mga kasama nila dati na pinatay. Hindi nila masabi kung si Quiboloy ang pumatay o nagpapatay pero pare-parehong modus operandi. Dalawang tama ng bala sa ulo. Tatlo po ang pinangalanan nito lamang na pangalawang hearing. Q: May sinasabi si Quiboloy na inaaalay nya ang buhay niya sa bansang Pilipinas, siya na lang daw ang mamumuno upang tayp ay magkaroon ng kalayaan. Parang he's offering himself to be a leader SRH: Bago siya mamuno o tumakbong mamuno, magpakita muna siya sa Senate hearing. Yun ang unang obligasyon bilang mamamayan ang kanyang tuparin.Inaalay niya sarili niya. Sana yung ganyang kalayaang pinahahalaga niya sa sarili niya. Nirespeto niya sa mga babaeng biniktima niya na walang kalayaang humindi. At walang kalayaang tumanggi na sila'y gahasain niya. Q: Yung admission nya nagsosolicit talaga sila pero this is for the poor, Valid excuse po ba yun? SRH: Yung pagsosolicit po ay pinag-usapan both ng mga national government agencies at yung departamento may kinalaman sa ating mga local government units na pagpapalimos sa ibang tao at lalo na pagpapalimos sa mga menor de edad, pumapailalim yan sa mga krimen. To the point na pinag-usapan nila sino nga ang dapat pangunahing or solong managot para mapigilan itong nefarious practice na ito. Kung DILG ba, DSWD ba, o ating bang mga LGUs. At ayon sa ating mga victim survivors, yung sapilitang pagpapalimos sa kanila sa halip na makapag-aral sila gaya ng pangako, attraction sa kanila makapag-aral daw sa Jose Maria College, maging scholar daw, yung pagpapalimos sa kabila ng patatrabahuhin ng maghahapon sa iba't ibang trabaho tapos sa gabi, palilimusin. For the poor? May yumaman at may guminhawa. Hindi yung mga mahihirap. Dahil yung ating mga witnesses ay nanatiling mahirap at nananatiling mahirap. Pero may yumaman. At yan si Apollo Quiboloy. Q: Ano yung magiging scenario sa March 5 hearings kung dumating siya? May ihaharap bang witnesses laban sa kanya? Anong mangyayari although sabi nyo icocontempt sya? SRH: Well, pag dumalo siya, talagang sa wakas haharap na siya sa mga tanong ng komite at kailangan nilang sumagot. Kung meron kaming mag-vet na third batch of witnesses in time for March 5, I suppose, magdedesisyon kami kung isasabay sila sa kanya na palagay ko, napaka-traumatic din sa kanila or yung March 5 ay para lamang sa kanya. Pero in any case, dahil nag-issue na ng subpoena ang Senado at ito ay isa-serve ng OSAA, ay obligado silang humarap. Q: Sakaling umabot sa piunto na ipapacontempt sila, kung mahirapan ang OSAA na hanapin, hihingin ba ng Senate ang tulong ng ibang law enforcement agencies like PNP, NBI? SRH: Well, for one, pinag-usapan noong pangalawang hearing, sabi ng DILG, maaaring hingin ang tulong ng PNP para sa pag-serve ng subpoena. Q: Ganon din sa warrant of arrest? SRH: And pag pati yung subpoena ay dinedman niya, ang susunod na hakbang na pagpapa-contempt at pagpapa-aresto sa kanya, then the committee will also feel able to ask the assistance ng PNP. Q: Ma'am paano kung ngayon pa lang may admission na he's in hiding so jinajustiofy nya na hindi siya pwedeng humarap, tuloy pa rin ang hearing? SRH: Paninindigan ng komite yung subpoena, kahit nagtatago siya, isi-serve yung subpoena sa kanyang known address. Marireceive yan. So ibig sabihin, makararating sa kanya. At by now, alam niya na sinasubpoena siya ng Senado. Q: Ma'am kasi ang claim nya nasa panganib siya papayagan nyo ba if magrequest siya ng deposition or virtual ang kanyang attendance? SRH: Magpakita muna siya ng kahandaang i-honor yung subpoena at humarap, mag-appear sa harap ng komite bago siya magsubok na humingi ng ganito o ganyang arrangement sa pagharap niya sa komite. Q: You trust the senate president na pipirma siya sa arrest order against the pastor? SRH: Pinirmahan ni SP yung subpoena. At kung pati yun ay hindi i-honor at i-cocontempt ko siya, then magre-request ako ulit na i-aresto si Quiboloy. At aasahan ko na pipirmahan ulit ni SP. Q: All in the same day ba mangyayari yun? Did you send the subpoena already? SRH: Isi-serve any day now. Q: Tapos di siya umattend that day, arrest na ba agad or hindi pa po? SRH: Pag hindi siya nag-appear sa March 5, aresto na ang susunod dahil i-cocontempt ko siya. Q: Pero the arrest will not happen on March 5? SRH: I'm not sure that that's humanly possible. At may ilang mga prosesong dadaanan, pati yung documentation through the signing of any necessary documents dito sa Senado pero masaset in motion yung ganong proseso pag hindi nila i-honor yung subpoena Q: Ma'am hanggang ngayon pala yung DENR mayroon kayong standing order na umalis sa Sitio Kapihan yung mga tao pero partly andoon pa rin tapos wala pa ring tulong sabi nung mayor ano po yung pwede nyong gawin sa Komite to compel the DENR to really act. SRH: Nagpahayag ako na ang linaw-linaw ng findings ng komite, kaya nakapagtataka bakit at least isang department, ang DENR, ay apparently hindi pa inaaksyonan yung mga rekomendasyong iyon. At esensyal yung ganyang aksyon ng gobyerno, dahil pinakita niyang imbestigasyon namin jointly of course with and led by the Senate Committee on Public Order, diyan sa kina senyor Aguila at pati ito ngayon, kay Apollo Quiboloy na kapag panatisismo ang dinedevelop sa isang diumanong religious organization, nagiging seedbed yan ng mga krimen laban mismo sa mga miyembro ng komunidad. Hindi pwedeng hindi umaksyon ang gobyerno. Kailangang kailangang iyan. Q: Ma'am ang nangyari po kasi kay Senyor Aguila malaking bahagi yung LGU and then yung iba pong mga government agencies like PNP and DENR. Dito sa kaso ni Pastor Quiboloy iba. Do you expect them na sana ganito din yung ipakitang pakikipatulungan ng iba't ibang ahensya? SRH: Well siguro sa bawat resolusyon at bawat imbestigasyon ay iba-ibang degree o quality of pagengage po pagsuporta ng national government agencies o LGUs for that matter. Pero hindi ako nadidisappoint sa degree ng pag-engage ng mga government agencies dito sa ongoing investigation namin alang-alang sa mga victim survivors ni Apollo Quiboloy. Dahil hanggang sa second hearing at inaasahan ko sa mga susunod na pagdinig, talagang pinapasukan nila yung mga tanong at nagbibigay sila ng kanilang mga either inputs or even commitment of support. So, hindi ako nadidisappoint. Q: May attempt pa ba ulit na magtanim ng testigo? SRH: Good question. Wala pa akong narinig ulit sa aking legis na may ganon. So, sana na malayan nila na, ops, nahuhuli pala kung may attempts na magtanim ng false witnesses at i-diskaril lang ang imbestigasyon ng committee. Q: Doon po sa SBSI, ang na-question ay yung DENR contract. What about kay Pastor Quiboloy, yung Glory Mountain? Ang sinasabi before, it was a protective area, bakit napunta sa kanya? SRH: Well, that would be a valid issue kung may mag-raise ng issue iyan sa aming pagdinig. Pero, so far wala pang nag-raise ng issue iyan. So puno rin ang plato sa ngayon ng komite pagtingin lamang simula dun sa mga kaso ng pagpapalimos, yung withholding of education, lalo na yung rape at iba pang porma ng sexual abuse at iba pa. We may take up other issues kung may nag-raise noon sa hearings. Q: Ma'am, sa panig naman po ng divorce, sa Kamara daw po, nasa floor na, sa Senado daw po, ano? SRH: So napapirmahan ko na months ago, yung committee report on ng Senate Committee on Women tungkol sa dissolution of marriage - pero hindi pa siya scheduled for plenary interpellation and debate. Sa panahon ngayon, umaasa ako na tulad ng maraming importanteng bills na antala dahil sa malaki at matinding kaguluhan tungkol sa ChaCha, ay maidinig na rin alang-alang sa pagtugon ng Senado sa iba't ibang sitwasyon na kinaruroonan ng ating mga kababayan na nakakaranas ng mga kalunos-lunos na sitwasyon na hindi tama sa kasal, hindi tama sa pamilya tulad ng pandadahas, iba't ibang porma ng karahasan, kapabayaan. Kumbaga, hindi yan yung ninanais nating lahat sa usapin ng marriage at family life. Q: Ma'am tumataas po ulet ang POGO related incidents. Hindi pa ba umakyat sa plenaryo yung POGO report? SRH: Ah, signed na. Opo, signed na yung committee report ng Committee on Ways and Means ba? Oo, chaired ni Sen. Sherwin, opo. At nakakuha siya sa amin ang sapat na bilang ng mga lagda. So, kahit may konting pagbabago sa sitwasyong iyon, at tingin ko, batay sa interpretasyon ko sa Senate Rules, ay pwede namang ischedule na for plenary interpellation and debate. Dahil nung panahong ini-sponsor yun, ay more than enough yung mga pirma ng mga committee members. Q: Maam paano yan na okupado kayo ng maraming issue? SRH: Yun na nga eh, lalo na nitong ChaCha. For sure, dapat isa yan sa i-prioritize. Actually, dumadami ang mga Senate committee na nag-imbestiga dyan. Simula sa Committee on Labor noon, tapos tatlong taon ng Committee on Women. Going on 4 years na pala. Tapos yung Committee on Labor, Ways and Means, ang daming nakitang mga violations sa iba't ibang batas natin. At kasama na sa usapin ng POGO-related prostitution, yung illegal recruitment and detention, yung matagal na issue ng pastilla scam, hanggang nitong huli, human trafficking and crypto scamming sa loob nitong mga POGO na ito. So, definitely, hinog na hinog na ito for plenary interpolation and debate. Q: There's an apparent inaction on the part of the Executive. Kasi, as Senator Win told us last year pa yan, binabanggit niya, binigyan niya ng kopya yung palasyo nung kanyang committee report, hoping na mabasa yung recommendation. SRH: Of course, puzzling ang inaction ng executive. Ang isang sinasabi namin sa mga resolusyon namin in aid of legislation. Pero pwede rin siyang parang policy advice or input kahit sa executive. Lalo na ito ay usapin din ng ekonomiya. And so, kung ako puzzled, mas nakakatawag pansin na isang colleague ko sa majority ay puzzled din. Q: Sa divorce bill malaki daw ba ang chance na lumusot ito? SRH: I really hope na mabigyan talaga ito ng fair hearing dito sa Senado. Kapag makaraos na tayo dito sa hindi kinakailangan at nakakapanghahati, halos negatibo ang naidudulot sa ngayon at hindi kailangang usapin ng ChaCha, sana maka-get back on track ang Senado, ang buong Kongreso sa ganitong mga importanteng issue. Q: On the divorce bill passed by the House on third reading SRH: Hindi ko pa nakita yung kung third reading version na sa House at naikumpara sa aming committee report version dito. Pero we will have time to do that as for any other bill. Kapag makabalik na sa mga legislative agenda talaga ng Senado na throw off the track lamang nitong Cha-Cha. Q: Ma'am para sa kababaihan, mahalaga ba talaga na may divorce law tayo? Kahit meron nang ways, meron nang annulment. SRH: May ibang proseso kasi, at may ibang grounds yung annulment at yung iba pang paraan ngayon for troubled or especially mga irredeemably troubled or unsavable marriages. So may value added sana dito sa dissolution of marriage bill. At bakit? Dahil gusto natin na yung ideal ng marriage, yung ideal ng family life ay maranasan talaga at mairespeto - na sa bawat tao sa ganyang isa sa pinaka-importanteng relasyon natin sa buhay, may dignidad at may respeto. Q: Sa bill ninyo, ano yung grounds for divorce? SRH: So kung tama yung naalala ko, so yung grounds din for legal separation and annulment. Pero meron ding actual separation for a certain number of years. I can get back to you on the details. Various forms ng karahasan. And basically ano to, "no fault" na dissolution of marriage. Q: May timeline na po ba for the divorce bill? SRH: Hindi ko alam kung kaya within the year. But I hope na within this Congress, mabigyan ng fair hearing ng Senado. Q: Nakakuha kayo ng ilang votes para maibabalik ang report sa plenary? SRH: Nakakuha ng enough signatures para mailabas yung committee report. Q: Would you remember, ilang signatures? SRH: Balikan ko na lang kayo doon sa detalye. Q: May committee report signed, but hindi pa siya reported out of the.. SRH: Opo, hindi pa. Q: Sen. Sen. Kahapon po may binabanggit si Presidente. He again reiterated na the Senate should take the lead. Do you think that will have a persuasive effect doon sa mga mainit sa House na inaatake yung mga senator tungkol sa stand nyo about P.I. and ChaCha? SRH: Hindi ko alam kung anong magkaka-persuasive effect sa mga counterparts namin sa House. Pero matagal nang nag-take ng lead yung ibang mga colleagues ko sa majority dito sa Senado, doon sa final nilang resolution of both House is No. 6, yung sinimulang pagdinig sa RBH 6, nakadalawa or tatlo na pala at magpapatuloy po iyon. Q: Tingin nyo po yung mga kaliado ni Presidente should listen to the Presidente kasi ilang beses nyo na yan sinabi pangalawa or pangatlo, then may sinasabi din po na gano'n si SP na napagkasundo na ng dalawang House leaders na yung RBH 6 talaga? SRH: Well, since hindi ako ka-aliado ni Presidente, hindi rin ako magpapayo sa mga ka-aliado niya. Pero I guess that's a common expectation nating mga mamamayan. Q: Sen, yung House nagsubpoena kay Quiboloy? Statement ko tungkol doon? SRH: Ah, may sarili namang pagtrabaho ang House. Ah, kaysa sa amin dito sa Senado. So, I observed na nag-issue na rin sila ng sabina kay Quiboloy. Pero what I can say is masaya ako na ang Senado pinanindigan yung powers namin na mag-imbita at mag-compel ng attendance ng mga witnesses. Lalo na importanteng witnesses sa aming mga imbestigasyon. Okay, maraming salamat.