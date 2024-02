Simon Lussier se joint au conseil d’administration de Midland

MONTRÉAL, 20 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer l’élection de Simon Lussier à titre d'administrateur de la Société, dans le cadre de l’assemblée annuelle des actionnaires, tenue le 15 février 2024.



« C'est un privilège d'accueillir Simon au sein de notre équipe. Son expérience stratégique et ses connaissances approfondies des marchés des capitaux acquises chez Valeurs mobilières Sprott ainsi que son talent entrepreneurial mis à contribution dans des projets de financement de sociétés en croissance, en font un candidat de choix pour notre conseil. Nous serons très heureux de pouvoir bénéficier de ses compétences au cours des années à venir » a commenté Gino Roger, président et chef de la direction.

À propos de Simon Lussier

Détenteur d’un baccalauréat en commerce et entrepreneuriat à l’Université McGill et d’un MBA en Finances à l’école des HEC de Montréal, Simon Lussier compte plus de 35 ans d’expériences diversifiées dans le domaine financier. Depuis 2012 jusqu’à tout récemment, il occupait le poste d’Associé, vice-président et conseiller senior chez Van Berkom Gestion Mondiale d’Actifs, membre du Comité Exécutif de Gestion (CEG), incluant plus de 6 années à titre de Chef de la conformité. De 2006 à 2012, M. Lussier était Premier vice-président, institutionnel actions, membre du CEG aux Valeurs Mobilières Banque Laurentienne, où il a pu suivre les développements multiples d’Exploration Midland depuis sa fondation. Auparavant, de 1994 à 2006, il était Associé, Directeur du bureau de Montréal de Valeurs mobilières Sprott.

Après une carrière bien remplie, M. Lussier partage présentement son expérience auprès d’étudiants et professionnels en littératie financière. Il se joint au conseil d’administration de Midland avec grand enthousiasme.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Société aurifère Barrick, BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Electric Element Mining Corp., SOQUEM inc., Exploration Brunswick inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik, Cosmos Exploration et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d’incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts. Il s’ensuit que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.