L’avion Global 7500 de Bombardier, le jet d’affaires très long-courrier au vol le plus en douceur, fait ses débuts au salon aéronautique de Singapour

Avec plus de 150 avions livrés à ce jour, le jet Global 7500, véritable chez-soi dans le ciel, est l’avion le plus fiable, le plus luxueux et le plus productif de l’aviation d’affaires

L’avion Global 7500 offre une cabine inégalée, un vol en douceur emblématique et il est l’avion d’affaires en service le plus grand et au plus important rayon d’action

Ces six derniers mois, l’avion Global 7500 a continué à allonger sa liste de reconnaissances en complétant plusieurs missions où il a battu des records, démontrant ses performances sans pareilles



MONTRÉAL, 18 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui qu’elle exposera son jet d’affaires Global 7500, l’avion en tête de l’industrie, pour la première fois au salon aéronautique de Singapour, qui se tiendra du 20 au 25 février. Formant véritablement une classe à part, l’avion Global 7500 a transformé l’aviation d’affaires par son design raffiné, ses performances inégalées et ses percées technologiques exceptionnelles.

L’avion très long-courrier Global 7500 s'est établi comme l'avion d'affaires le plus performant au monde. Détenant le titre de l'avion ayant complété le plus long vol de l’histoire de l’aviation d’affaires de plus de 8 225 milles marins, Bombardier a livré plus de 150 avions, ce qui témoigne de la grande fiabilité et des caractéristiques très recherchées de cette plateforme. Avec une ponctualité technique de plus de 99,8 % et plus de 100 000 heures de vol accumulées, des performances inégalées, des percées technologiques exceptionnelles, des qualités écoresponsables de pointe et une cabine luxueuse hors pair assurant un maximum de productivité et de confort, l’avion Global 7500 forme une classe à part.

« Bombardier ouvre la voie dans le développement d’avions phares pour l’industrie, à la fine pointe de la technologie, et notre avion Global 7500 incarne toutes nos caractéristiques exceptionnelles de savoir-faire, d’innovation et de performances qui le distinguent devant ses concurrents, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Vente d’avions et Bombardier Défense, Bombardier. Le jet Global 7500 est le choix idéal pour nos clients d'Asie-Pacifique qui recherchent le meilleur avion d'affaires pour des voyages de longue distance. Il est également une option pour les clients d’avions spécialisés et les clients du secteur de la défense qui ont besoin de se fier à un appareil à toute épreuve pour une grande variété de missions.»

L’avion Global 7500 impressionne en matière de performances. Offrant une vitesse maximale de Mach 0,925 et un rayon d’action de 7 700 milles marins (14 260 km), il a ainsi pu battre de nombreux records de vitesse et de distance. Récemment, il a établi de nombreux nouveaux records de vitesse sur des liaisons clés, ce qui témoigne de ses performances étonnantes.* Ces réalisations s’appuient sur d’autres records de vitesse et de distance établis par le passé, dont le vol le plus rapide de Los Angeles à New York et de New York à Londres, ainsi que le vol le plus long jamais effectué au départ de l'aéroport de Londres.

L'avion Global 7500 permet également de couvrir plusieurs liaisons longue distance clés au départ de Singapour, notamment Singapour-San Francisco et Singapour-Londres, ainsi que d'autres liaisons longue distance importantes dans la région Asie-Pacifique, telles que Hong Kong-New York, Tokyo-New York et Melbourne-Los Angeles.

Chef-d’œuvre d’ingénierie qui permet aux clients de profiter de performances et d’un confort inégalés, le jet Global 7500 fait vivre aux passagers l’expérience ultime d’aviation d’affaires. Son aile Smooth Flĕx Wing à la fine pointe de la technologie réduit la traînée et, par conséquent, la consommation de carburant et les émissions de carbone, tout en offrant le vol le plus en douceur, ainsi qu’un excellent rendement sur piste courte et à grande vitesse.

Le luxe et la productivité suprêmes sont les cartes de visite de l’avion Global 7500. Son époustouflant, spacieux intérieur comprend quatre véritables espaces habitables, une cuisine pleine grandeur superbement équipée et une aire réservée à l’équipage, pour offrir l’expérience en vol ultime. Des éléments de design novateurs en font la référence pour l’intérieur de cabine d’exception dans l’aviation d’affaires, dont le fauteuil breveté Nuage de Bombardier, qui offre la toute première position zéro gravité dans l’industrie.

L'avion est également équipé du système d'éclairage Soleil, la technologie d'éclairage de cabine la plus avancée de l'industrie. Conçue et développée exclusivement pour l'avion Global 7500, il s'agit de la première technologie d'éclairage de cabine basée sur le rythme circadien entièrement intégrée au système de gestion de vol et elle introduit la fonction révolutionnaire de simulation dynamique de la lumière du jour qui aide à lutter contre le décalage horaire.

Essentiellement, l’avion est un véritable chez-soi dans le ciel, un outil d’affaires productif et fiable grâce à ses capacités Internet ultrarapides et ses cabines au design impeccable.

Pour les clients ou les représentants des médias désireux de visiter l’avion Global 7500 exposé au salon aéronautique de Singapour, des visites sont offertes sur rendez-vous.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) et ses filiales (Groupe Bombardier), est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte plus de 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite par l'intermédiaire du Groupe Bombardier des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle du Groupe Bombardier comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie. On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Bombardier, Bombardier Global, Global 7500, Nuage, Pũr Air, Smooth Flĕx Win et Soleil sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

*Tous ces records sont en attente de l’homologation finale par la National Aeronautic Association (NAA) des États-Unis

