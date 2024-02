Rapport d’Economist Impact pour Temenos : les banques européennes défient leurs adversaires

Les banques européennes considèrent la migration des systèmes bancaires centraux vers le cloud et le SaaS comme une priorité absolue pour améliorer l’expérience client et garantir l’agilité et la sécurité de leurs opérations

GENÈVE, Suisse, 17 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude d’Economist Impact financée par Temenos révèle que les banques européennes se défendent contre la concurrence exercée par les développeurs de plateformes, les néobanques et les fournisseurs de solutions de paiement.



Selon l’étude, « Challenging the challengers: Europe’s banks face the competition (« Les banques européennes relèvent les enjeux de la concurrence et défient leurs adversaires »), près de la moitié d'entre elles (43 %) investissent dans des startups fintech, et un tiers (36 %) construisent leur propre banque numérique ou solution fintech.

En Europe plus que dans d’autres régions du monde, les banques s’efforcent de migrer leurs systèmes bancaires de base vers le cloud public ou le SaaS. Plus d’un cinquième d’entre elles, soit 21 %, considèrent le passage au cloud comme une priorité stratégique pour leur apporter souplesse opérationnelle et sécurité, et rivaliser ainsi avec des concurrents plus agiles. L’IA constitue également un élément clé de leur stratégie d’investissement technologique, en particulier dans l’amélioration de l’expérience client et le soutien du marketing numérique, les trois quarts (75 %) des banquiers européens estimant que leur secteur sera fortement ébranlé par l’IA générative.

Le rapport révèle qu’en Europe plus qu’ailleurs, les banques sont plus enclines à considérer les néobanques comme leurs plus grands adversaires dans les cinq prochaines années. Cependant, les acteurs des solutions de paiement et les fournisseurs de technologie restent en tête. Les banques européennes prévoient que les nouveaux venus de la sphère du paiement gagneront le plus de parts de marché. HSBC a récemment lancé Zing, une nouvelle application multidevises de paiement pour concurrencer des acteurs comme Wise ou Revolut.

Pour Jonathan Birdwell, Responsable mondial de la politique et de l’analyse chez Economist Impact : « Les fintechs et les néobanques ont pris les devants en exploitant les nouvelles technologies pour proposer une meilleure expérience client. Aujourd’hui, les banques européennes ripostent et prennent modèle sur la manière dont les acteurs non traditionnels ont exploité la technologie pour toucher les consommateurs lésés par les services financiers traditionnels, et se montrer attractifs pour les clients existants en leur proposant des services d’accompagnement en lien avec la gestion de leurs finances personnelles ».

Kanika Hope, Directrice de la stratégie chez Temenos, observe que : « Le paysage concurrentiel est en pleine mutation. Alors que les néobanques et les fintechs traversent des difficultés de croissance et sont confrontées à des problèmes de financement, les banques européennes saisissent les opportunités de l’open banking en initiant des collaborations avec leurs adversaires pour offrir une plus large gamme de services de qualité supérieure à leurs clients. Elles investissent également dans la technologie, se reposant sur des plateformes bancaires cloud-native et SaaS pour optimiser l’expérience client et garantir la souplesse et la sécurité de leurs opérations ».

Temenos, un fournisseur SaaS auquel 700 banques font confiance a récemment inauguré des services SaaS de bout en bout conçus pour la banque de détail, la banque d’affaires et la banque d’entreprise assortis de plus de 120 produits bancaires pré-packagés, de parcours client prédéfinis et de plus de 700 API préconfigurées pour permettre aux banques de déployer des solutions logicielles en seulement 24 heures, tout en réduisant considérablement leurs coûts de modernisation. Récemment, la société a également annoncé le lancement de Temenos LEAP , une nouvelle offre alimentée par l’IA conçue pour aider les banques à se moderniser plus rapidement et passer à la toute dernière technologie Temenos cloud-native.

À propos de cette étude :

Economist Impact a mené une étude, commandée par Temenos, pour comprendre les tendances émergentes du secteur bancaire. Ce rapport présente les résultats d’une enquête mondiale menée auprès de 300 cadres de la banque de détail, commerciale et privée en Europe (25 %), en Amérique du Nord (23 %), en Asie-Pacifique (18 %), au Moyen-Orient et en Afrique (17 %), ainsi qu’en Amérique latine (17 %). Les personnes interrogées exercent diverses fonctions, telles que l’informatique, le service à la clientèle, la finance, le marketing et les ventes, la stratégie et le développement commercial, ou encore la direction générale, pour n’en citer que quelques-unes. La moitié des répondants étaient des cadres supérieurs. Economist Impact réalise cette enquête pour la septième année consécutive. L’étude intègre également des entretiens avec des professionnels du secteur pour fournir de plus amples éclairages.

