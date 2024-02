Nordzypern kommt nach Deutschland - Eine Insel stellt sich vor

Ayfilon Beach Bungalow PENINSULA II by AKOL

Die Perle des Mittelmeers lädt in Deutschland zum Event

Nordzypern ist gerade wegen seiner einzigartigen Natur und den sich dort bietenden Möglichkeiten für Europäer nicht umsonst derzeit der vermutlich „heisseste“ Geheimtipp für Auswanderer und Investoren” — Alexander Abraham, German Department

LONG BEACH, ISKELE, NORDZYPERN, February 16, 2024 /EINPresswire.com/ -- Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann kommt der Prophet eben auf Berg: Treffender könnte man es zweifellos nicht ausdrücken, was sich zwei der größten und renommiertesten Bauträger Nordzyperns ausgedacht haben. So schicken die AKOL GROUP OF COMPANIES und die NOYANLAR GROUP OF COMPANIES ihre deutsche Abteilung in einer Delegation, welche angeführt wird von Alexander Abraham, nach Deutschland, um dort die Werbetrommel für die Insel und für die sich dort bietenden Möglichkeiten zu machen.

Im Rahmen von gleich drei Gala Events im exklusiven Schlossgarten Münster wird nicht nur die „Perle des Mittelmeers“, wie Nordzypern von Liebhabern gern genannt wird, präsentiert, sondern es wird auch dargelegt, warum es sich lohnt, jetzt in Nordzypern zu investieren. So hat das Wirtschaftsmagazin FORBES erst im November 2023 Nordzypern als besten Ort für Immobilieninvestitionen aufgeführt und damit einen Trend bestätigt, der bereits seit mehreren Jahren für die Bewohner der Insel sichtbar ist.

Was zunächst noch als Geheimtipp für Naturliebhaber und Auswanderer galt, hat sich längst zu einem Trend herum gesprochen. Eine einzigartige Landschaft, eine hervorragende Infrastruktur und nicht zuletzt deutlich günstigere Preise als sie der z.B. nur durch eine grüne Grenze getrennte Süden aufzuweisen hat, machen Nordzypern zu einem hervorragenden Standort für eine Investition.

Neben einzigartigen Wertzuwächsen im Immobiliensektor bieten Langzeit - und Kurzzeitvermietungen der Immobilien dabei Renditen, die nicht selten zweistellig in Bezug auf das eingesetzte Kapital sind und damit jede Bank oder andere Investitionen ausstechen.

Dabei scheint der grosse Boom noch gar nicht eingesetzt zu haben und zeichnet sich erst am Horizont ab. So vergleichen viele Kenner der Branche Nordzypern und den jetzt einsetzenden Boom gern mit Mallorca oder Ibiza zum Ende der achtziger Jahre mit einem enormen Potenzial, diese Wachstumsraten noch weit zu übertreffen. Der neu eröffnete Flughafen Nordzyperns bietet eine Kapazität von weit mehr als 10 Millionen Passagieren im Jahr und fertigt derzeit nicht einmal 30% der möglichen Gäste ab, neue und moderne Schnellstrassen verbinden die Städte und mehr und mehr grosse Hotelketten lassen hier das „Las Vegas des Mittelmeers“ gerade erst entstehen. Gute Aussichten also, dass die Zukunft weiter Wachstumsraten bringen wird, die andere Urlaubsdestinationen verblassen lassen werden.

Doch nicht nur für Touristen und Investoren wird Nordzypern immer interessanter. Schon längst ist Nordzypern eine Insel, die sich als bevorzugte Destination für Auswanderer aus europäischen Ländern entwickelt hat. Ganzjährig mildes Klima, ein hervorragendes Gesundheitssystem, deutlich günstigere Lebenshaltungskosten und ein hohes Maß an Sicherheit machen Nordzypern zum beliebten neuen Wohnort abseits der ursprünglichen Heimat im „alten Europa“.

Die AKOL GROUP OF COMPANIES und die NOYANLAR GROUP OF COMPANIES haben diesen Trend längst erkannt und bieten mit ihren Projekten für diese Menschen exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Projekte, die einmal mehr neue Standards in der gesamten Branche setzen. Angefangen über perfekt auf die einzelnen Wünsche zugeschnittene Zahlungspläne, über neueste Ausstattungsstandards bis hin zu Inklusivleistungen der einzelnen Einheiten, die ebenfalls einzigartig in der gesamten Branche sind, kann sich der Käufer hier zudem darauf verlassen, von Beginn an optimal und in seiner Sprache betreut zu werden.

Das deutsche Team der Bauträger gewährleistet dabei zudem einen exakt auf deutsche Kundschaft zugeschnittenen Service, der sich nicht nur vor einer Kaufentscheidung zeigt. Denn auch nach einem Kauf steht das Team um Alexander Abraham den deutschsprachigen Käufern weiterhin zur Seite und hilft z.B. bei alltäglichen Formalitäten genauso wie bei den ersten Eingewöhnungswochen in der neuen Heimat.

Über diese Möglichkeiten und mehr Wissenswertes rund um die Insel steht das Team der AKOL GROUP OF COMPANIES und der NOYANLAR GROUP OF COMPANIES bei ihren Gala Events in Deutschland Rede und Antwort. Während zwei der Veranstaltungen für geladene Gäste reserviert sind, besteht bei einer der Veranstaltungen die Möglichkeit, sich kostenfrei anzumelden und Antworten auf seine Fragen rund um Nordzypern zu erhalten. Auf Grund der begrenzten Anzahl von Plätzen wird eine Anmeldung ausdrücklich empfohlen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Wann: Samstag, 24.03.2024

Wo: Schlossgarten Münster, 48149 Münster

Anmeldungen unter: +90 539 110 88 00

