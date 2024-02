Cegedim : Acquisition du Groupe Visiodent

COMMUNIQUE DE PRESSE

Cegedim accélère son développement sur le segment des cabinets dentaires et des centres de santé avec l’acquisition du Groupe Visiodent

Boulogne-Billancourt, France, le 15 février 2024 - Cegedim, Groupe innovant de technologies et de services, annonce l’acquisition du Groupe Visiodent, l’un des leaders en France des solutions de gestion pour les cabinets dentaires et les centres de santé. Cette opération permet ainsi à sa filiale Cegedim Santé d’étoffer son écosystème de solutions avec une offre de référence pour les dentistes libéraux et centres de santé dentaires et polyvalents, et d’accroître son leadership sur le marché de l’édition de logiciels à destination des professionnels de santé.

Cette acquisition s’inscrit pleinement dans le plan de développement initié depuis l’entrée des investisseurs stratégiques (le Groupe VYV, Malakoff Humanis et Pro BTP) dans le capital de Cegedim Santé en mai 2022, avec une volonté d’installer Cegedim Santé au cœur de tout le parcours de soins en France.

Le Groupe Visiodent, fondé en 1983, a lancé dès 2018 la première solution 100% SaaS, Veasy, à destination des cabinets dentaires et des centres de santé, dans un contexte de fort développement de ces structures. En quelques années, Veasy est devenue la solution leader sur son marché comptant parmi ses utilisateurs les plus grands réseaux de centres de santé nationaux (VYV, la CNAM, Oxance, Dentégo …) et des milliers de chirurgiens-dentistes libéraux. Veasy est aujourd’hui l’unique solution SaaS capable de répondre aux besoins de toutes les spécialités dentaires, médicales et paramédicales au sein d’un même établissement.

L’acquisition du Groupe Visiodent place désormais Cegedim Santé en leader incontournable en France sur ce segment avec plus de 1 000 centres de santé équipés au total.

Son ambition est de soutenir très fortement le développement de l’offre Veasy auprès des cabinets dentaires et centres de santé face aux nouveaux enjeux règlementaires, à la coordination médicale et à la digitalisation des parcours patients. La combinaison des solutions Veasy avec Maiia, plateforme de prise de rendez-vous, téléconsultation et coordination apportera une valeur considérable aux professionnels de santé.

« Nous sommes ravis d’accueillir au sein de Cegedim Santé les équipes Visiodent avec qui nous partageons les mêmes valeurs d’engagement et d’excellence au service des professionnels de santé, et une culture commune de société familiale. Nous avons une aventure de croissance incroyable à bâtir en unissant les forces des 2 sociétés avec leurs lignes d’expertise reconnues depuis de longues années. Nous avons l’ambition d’être la référence du monde dentaire et des centres de santé au sens large avec une solution métier et de gestion complète intégrant le tiers payant intégral couplée à la puissance du réseau Maiia qui compte désormais près de 5 millions de comptes patients. Et nous ne sommes qu’au début ! », indique Benoît Garibal, Directeur Général de Cegedim Santé.

« Nous sommes très heureux de rejoindre le projet de Cegedim Santé. Nous avons connu un développement fort depuis le lancement de notre solution cloud Veasy et cette alliance va nous permettre de l’accélérer considérablement en s’appuyant sur une remarquable puissance commerciale terrain et un réseau d’agences de proximité partout en France. Les complémentarités et synergies entre les deux groupes vont apporter à nos clients une proposition de valeur sans égal dans le but de contribuer grandement à la modernisation et digitalisation de notre système de santé », déclare Morgan Ohnona, Président Directeur Général de Visiodent.

Visiodent a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros, et contribuera au périmètre de consolidation du Groupe Cegedim à compter du 1er mars 2024.

Cegedim respecte l’ensemble des covenants de ses divers contrats de financement.

Le Groupe Visiodent a été conseillé dans cette opération par Lazard (Julien Lestrade, Julien Fauconnier, Alice Boutant) et le cabinet Moncey (Guillaume Giuliani, Vianney Birot, Yann Fouquet-Michel, Frederic Bosc), et le Groupe Cegedim a été conseillé par Rothschild & Co (Pierre Sader).

A propos de Visiodent :

Le Groupe Visiodent est un des acteurs leaders du logiciel gestion à destination des cabinets dentaires et des centres de santé (6000 chirurgiens-dentistes et 500 centres). Visiodent a lancé une solution cloud Veasy en 2018 qui s’étend désormais aux centres de santé polyvalents (médecins, kiné, infirmiers et dentistes). Veasy compte parmi ses clients les plus grands réseaux nationaux de centres de santé publiques, mutualistes et privés.

Pour en savoir plus : www.visiodent.com







A propos de Cegedim Santé :

Filiale de Cegedim, Cegedim Santé est un acteur majeur du numérique en santé qui propose un écosystème de solutions interopérables aux professions médicales et paramédicales pour la gestion de leur activité, leur pratique au quotidien et la coordination des parcours de soins.

Sa vocation est de les aider à se concentrer sur le soin de leurs patients, d’améliorer l’accès à la santé pour tous et de fluidifier les parcours de soins. Avec ses solutions utilisées par 100 000 professionnels de santé, Cegedim santé couvre l’ensemble de leurs besoins : gestion du dossier patient, aide à la prescription, facturation mais aussi grâce à sa suite de services en ligne Maiia, prise de RDV en ligne /agenda, téléconsultation/télésoin, coordination (messagerie instantanée sécurisée). Elles sont certifiées pour assurer à leurs utilisateurs conformité réglementaire et éligibilité à d’éventuels financements. L’hébergement des données est réalisé par cegedim.cloud, certifié ISO 27001 et hébergeur de données de santé (HDS) en France. Présent dans toutes les régions au plus près des organisations territoriales de santé, Cegedim Santé rassemble 1 000 collaborateurs.

Pour en savoir plus : www.cegedim-sante.com

Et suivez Cegedim Santé sur X : @CegedimSanté, Facebook, Youtube et Linkedin.







A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 616 millions d’euros en 2023.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.





Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr

Damien BUFFET

Cegedim

Responsable de la communication financière

Tél. : +33 (0)7 64 63 55 73

damien.buffet@cegedim.com

Céline PARDO

Becoming

Consultante en Relations Médias







Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com











