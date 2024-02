CarnoSyn® Brands Faz Parceria com a Barentz para Distribuição Exclusiva no Brasil da Beta-Alanina CarnoSyn®

CARLSBAD, Califórnia, Feb. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A CarnoSyn® Brands e a controladora Natural Alternatives International, Inc. (“NAI”) (Nasdaq: NAII), anunciaram hoje sua expansão no Brasil com a Barentz, com a criação de um canal de distribuição exclusivo para a beta-alanina CarnoSyn® em todo o mercado de suplementos alimentares do Brasil. O novo acordo fortalece a expansão da marca e a distribuição de um ingrediente mais vendido na nutrição esportiva - a beta-alanina CarnoSyn® - a única beta-alanina cientificamente comprovada e patenteada em todo o mundo.



“Essa nova parceria ilustra nossa confiança no mercado brasileiro e na Barentz, que proporcionará uma oportunidade para que mais empresas e marcas tenham acesso à CarnoSyn®, a beta-alanina mais segura e estudada disponível no mundo”, disse Aaron Starr, Vice-Presidente, CarnoSyn® Brands. “Estamos confiantes de que sua experiência e conhecimento ajudarão a ampliar e a promover a CarnoSyn® Brands na região. A Barentz trabalhou incansavelmente para estabelecer a conscientização sobre marcas de nutrição esportiva e ingredientes de ciências da vida no Brasil e na América do Sul por décadas, com um histórico comprovado de sucesso. Esperamos ter um relacionamento benéfico para todos.”

Uma distribuidora líder especializada no mercado de ciências da vida, a Barentz na América do Sul oferece ingredientes de alta tecnologia para vários setores do mercado, incluindo suplementos alimentares, produtos farmacêuticos, cuidados pessoais, alimentos, bebidas e nutrição animal. A beta-alanina CarnoSyn® é o mais recente ingrediente inovador adicionado ao seu portfólio de ingredientes especiais para distribuição.

Moses Benzaquen, Diretor Presidente da Barentz no Brasil, enfatizou a qualidade excepcional da CarnoSyn®, o auge dos suplementos de saúde muscular: "Como líderes do mercado de distribuição, buscamos consistentemente as melhores opções globais, e a CarnoSyn® se distingue por seus estudos clínicos proprietários, garantindo eficácia e qualidade. Com o mercado de nutrição esportiva em expansão no Brasil, a beta-alanina além de atender às necessidades dos atletas, também atrai consumidores que buscam estilos de vida mais saudáveis. Estamos confiantes no sucesso da nossa parceria com a CarnoSyn® Brands."

Sobre a Barentz

A Barentz é distribuidora líder global de ingredientes para ciências da vida. A empresa obtém ingredientes especiais de marca dos principais fabricantes de todo o mundo. Sua equipe de especialistas em ingredientes fornece suporte técnico de valor agregado, que inclui pré-mistura, mistura, formulações e testes de ingredientes em centros de formulação personalizados e laboratórios de aplicação de última geração na EMEA, Américas e Ásia-Pacífico. Fundada em 1953, a Barentz tem operações em mais de 70 países, forte presença na Europa e América do Norte, e uma rede em rápido crescimento na América do Sul e Ásia-Pacífico. Em 2018, a Barentz, líder mundial em produtos para o mercado de Ciências da Vida, chegou ao Brasil por meio de uma joint venture com a Tovani Benzaquen. A empresa atende mais de 2 mil clientes em todo o território brasileiro e países vizinhos. A Tovani Benzaquen tornou-se oficialmente Barentz a partir de 2024, expandindo seu portfólio para mais de 3.000 moléculas, garantindo a qualidade do serviço local. Com um volume de negócios de € 2,5 bilhões, a Barentz agora emprega cerca de 2.600 pessoas e atende mais de 25.000 clientes em todo o mundo. Para mais informação, visite: www.barentz.com .

Sobre a CarnoSyn® Brands:

A CarnoSyn® Brands tem dois ingredientes patenteados, clinicamente estudados, disponíveis exclusivamente através da Natural Alternatives International, Inc.: CarnoSyn®, pó de beta-alanina de liberação instantânea, e SR CarnoSyn®, comprimido de beta-alanina de liberação sustentada. Em 2019, a beta-alanina CarnoSyn® obteve com sucesso o status NDI da FDA e recebeu o status de GRAS Auto-Afirmado (Geralmente Reconhecido como Seguro). SR CarnoSyn®, uma forma de entrega avançada do CarnoSyn®, recebeu a afirmação GRAS em 2017. A afirmação GRAS permite que a NAI amplie suas ofertas de produtos nas indústrias de alimentos e bebidas, incluindo produtos médicos e outros produtos alimentícios fortificados. Para mais informação sobre a CarnoSyn® na nutrição esportiva, visite: www.carnosyn.com . Para obter informações sobre a SR CarnoSyn® no envelhecimento e bem-estar saudáveis, visite: www.srcarnosyn.com .

Sobre a NAI:

A NAI, com sede em Carlsbad, Califórnia, é líder em formulação, fabricação e comercialização de suplementos nutricionais, e fornece serviços de parceria estratégica para seus clientes. A abordagem abrangente de parceria da NAI oferece uma ampla gama de produtos e serviços nutricionais inovadores aos clientes, incluindo pesquisa científica, ingredientes proprietários, formulação de produtos nutricionais específicos do cliente, teste e avaliação de produtos, gerenciamento e suporte de marketing, design de sistemas de embalagem e entrega, revisão regulatória e assistência internacional de registro de produtos. Para mais informações sobre a NAI, visite: www.nai-online.com .