Microban Et Q.E.P. Poursuivent Leur Collaboration en Lançant Les Adhésifs Roberts®

ST NEOTS, ROYAUME-UNI, UNITED KINGDOM, February 15, 2024 / EINPresswire.com / -- Microban International , chef de file des solutions antimicrobiennes, est ravi de poursuivre sa collaboration de 15 ans avec QEP pour inclure Roberts Consolidated Industries., une marque mondiale importante d'adhésifs pour revêtements de sol, d'outils d'installation et de sous-couches. Ces nouveautés permettent une plus grande utilisation des technologies antimicrobiennes Microbanpour inclure la puissante gamme d'adhésifs ROBERTS pour des installations de sol plus propres, qui sera dévoilée lors de l'événement international 2024 Surface, du 23 au 26 janvier à Las Vegas.Tous les adhésifs fabriqués par ROBERTS en Amérique du Nord seront améliorés grâce à la technologie antimicrobienne Microban, offrant une protection 24 heures sur 24 contre la croissance de microbes causant des taches et des odeurs, y compris les bactéries et la mosissure. Cette technologie antimicrobienne intégrée demeure active pendant la durée de vie prévue d'un produit, travaillant au niveau cellulaire pour perturber continuellement la croissance et la reproduction des micro-organismes contaminant la surface.Michael Duchaine, vice-président exécutif de la planification stratégique et du développement chez QEP, explique : « Chaque endroit où nous allons, y compris nos maisons, les bureaux, restaurants et magasins, a un revêtement de sol fixé par des adhésifs, pour lequel une protection efficace et continue contre les micro-organismes est essentiel. ROBERTS est fier d'être le premier et le seul fabricant à inclure la protection Microban exclusivement dans les adhésifs pour revêtements de sol vendus en Amérique du Nord. »Steve Lutes, directeur du développement commercial chez Microban International, raconte : « L'équipe de Microban a travaillé fort pour innover et établir un portefeuille de plus de 25 technologies antimicrobiennes approuvées, et le partenariat avec de grands fabricants comme QEP/ROBERTS nous permet d'étendre les avantages de la protection de surface intégrée à une plus large gamme de produits grand public et professionnels. »Visitez QEP/ROBERTS au stand 5603 lors de l'évènement international Surface, du 23 au 26 janvier à Las Vegas, pour en savoir plus sur les adhésifs ROBERTS avec Microban et l'assortiment complet d'outils d'installation et de sous-couches QEP.Pour en savoir plus sur le partenariat, visitez le site www.microban.com/roberts-qep À propos de Microban InternationalMembre de Barr Brands International (BBI), Microban International abrite les marques mondiales les plus fiables et les plus connues sur les marchés des antimicrobiens, du contrôle des odeurs et de la désinfection / assainissement – Microbanet Ultra-Fresh. Notre entreprise a vécu plus de 100 ans de croissance collective et a révolutionné l'industrie. En tant que chef de file mondial, nous avons des systèmes proactifs permettant de garder les produits plus propres et de mieux contrôler les odeurs en prévenant les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Microban International stimule l'innovation en combinant des solutions scientifiques et créatives qui améliorent les produits de consommation ainsi que les produits textiles, industriels et médicaux de haute qualité dans le monde entier. Aujourd'hui, les marques Microban et Ultra-Fresh et nos technologies sont présentes dans des milliers de produits à travers le monde. La société a son siège social en Caroline du Nord et exerce ses activités en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.microban.com ..À propos de QEPFondée en 1979, Q.E.P. Co., Inc. est un important concepteur, fabricant et distributeur d'une vaste gamme de solutions d'installation de revêtements de sol de premier ordre pour améliorer les immeubles commerciaux et de résidentielle dans le monde entier. QEP propose une gamme complète d'outils d'installation spécialisés, d'adhésifs et de sous-couches. QEP vend ses produits dans le monde entier à des détaillants de produits de rénovation domiciliaire et à des points de distribution spécialisés pour professionnels, sous des marques telles que QEP, LASH, ROBERTS, Capitol, Premix-Marbletite(PMM), Brutus, Homelux, PRCIet Tomecanic. QEP a son siège social à Boca Raton, en Floride, avec des bureaux au Canada, en Europe, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Veuillez visiter notre site Web à qepcorporate.com .