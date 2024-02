Télésat ouvre les programmes de bourses annuels pour les femmes et les étudiants autochtones

Les boursiers reflèteraient la grande diversité du Canada et l’engagement de Télésat envers l’avancement de carrière en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM)

OTTAWA, 15 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Télésat (NASDAQ et TSX: TSAT), l'un des opérateurs de satellites les plus importants et les plus innovants au monde, a annoncé aujourd'hui que les candidatures sont désormais acceptées pour ses deux programmes de bourses renommés, soit le quatrième programme annuel de bourses nationales pour les femmes en STIM et le deuxième programme annuel de bourses d'études pour les jeunes autochtones de l'entreprise.

« Télésat reconnaît l'importance d'accroître la diversité dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), et nous sommes fiers d’offrir des bourses d’études qui aident à promouvoir et à autonomiser les voix diverses du Canada », a déclaré France Teasdale, Vice-Présidente Talent chez Télésat. « Avec ces programmes, nous visons à offrir aux femmes et aux étudiants autochtones l’accès à une éducation et à des opportunités de carrière significatives tout en développant le talent STIM à travers le Canada ».

Programme de bourses pour les Femmes en STIM:

Grâce à la bourse Femmes en STIM, Télésat attribuera des bourses de 5 000 $ CA à huit étudiantes de premier cycle à temps plein poursuivant des études en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM). Les étudiantes de premier cycle universitaire et celles inscrites à des programmes collégiaux techniques accrédités sont éligibles pour participer. Grâce à cette bourse, Télésat espère permettre à davantage de femmes de s'engager dans ces domaines importants, émergents et bien rémunérés.

Les candidatures aux bourses STIM pour les femmes seront acceptées jusqu'à 13h00 HE le 26 mars 2024. Télésat souhaite que ce programme reflète la grande diversité du Canada et l'entreprise encourage fortement les étudiantes autochtones, issus de minorités visibles et les étudiantes handicapées à postuler. Scholarship Partners Canada (SPC), une division d'Universités Canada, administre le programme de bourses au nom de Télésat.

Pour plus d'informations sur le programme de bourses et l'éligibilité, et pour voir les impressionnantes lauréates des bourses 2023, visitez https://www.telesat.com/bourses-detudes.

Bourses pour les Jeunes Autochtones:

Dans le cadre du programme de bourses pour les jeunes autochtones, Télésat offrira des bourses aux étudiant(e)s autochtones pour poursuivre leurs études et faire progresser leur carrière dans les domaines STIM, et acquérir une expérience de travail pratique et significative lors de stages rémunérés au sein de l'entreprise. Télésat attribuera à deux étudiant(e)s autochtones chacun(e) des bourses de 5 000 $ CA, des allocations de 15 000 $ et jusqu'à 8 mois de stages rémunérés dans l'une des installations de pointe de Télésat en Alberta, au Manitoba, au Nunavut, en Ontario ou au Québec.

SPC administrera le programme de bourses de Télésat pour les jeunes autochtones et sélectionnera un comité composé de représentants des universités canadiennes ainsi qu’un comité d’examen des candidatures dirigé par des Autochtones. Les critères d'évaluation des candidats comprendront les performances académiques, la qualité/pertinence d'un essai écrit, les lettres de référence, la pertinence de l'expérience académique et professionnelle et la performance lors des entretiens. Les demandes de bourses seront acceptées jusqu'à 13h00 HE le 26 mars 2024.

Pour plus d’informations sur le programme, l’éligibilité et la candidature, et pour voir les lauréats 2023, visitez https://www.telesat.com/bourses-autochtones.

À propos de Télésat

S'appuyant sur un héritage d'excellence en ingénierie, de fiabilité et de service à la clientèle à l’avant-garde de l'industrie, Télésat (NASDAQ et TSX : TSAT) est l'un des opérateurs de satellites mondiaux les plus importants et les plus innovants. Télésat travaille en collaboration avec ses clients pour fournir des solutions de connectivité essentielles qui relèvent les défis de communication les plus complexes au monde, offrant aux clients de puissants avantages qui améliorent leurs opérations et stimulent une croissance rentable.

Pour répondre aux exigences de connectivité du futur, Télésat Lightspeed, le réseau de satellites en orbite terrestre basse (LEO) de Télésat, est en innovation permanente et sera le premier et le seul réseau LEO optimisé pour répondre aux exigences rigoureuses des clients télécoms, gouvernementaux, maritimes et aéronautiques. Télésat Lightspeed redéfinira la connectivité mondiale par satellite grâce à des liaisons à haut débit omniprésentes, abordables et à des vitesses semblables à celles de la fibre optique. Pour des mises à jour sur Télésat, suivez-nous sur X, LinkedIn, ou visitez www.telesat.com.

