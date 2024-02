Temenos en tête des notations ESG : Dow Jones Sustainability Index, S&P Yearbook, Sustainalytics et EcoVadis

Temenos mène la transition vers un secteur bancaire plus durable grâce aux logiciels en tant que service

GENÈVE, Suisse, 14 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) est une nouvelle fois reconnue comme un leader mondial en matière de développement durable par les notations ESG les plus réputées. Pour la deuxième année consécutive, la société obtient le meilleur score dans le secteur des logiciels dans les indices 2023 Dow Jones Sustainability Indices (« DJSI »). Temenos est également la seule société de ce secteur à remporter la distinction « top 1 % » du classement S&P Global Sustainability Yearbook pour 2024. En outre, Temenos est classée à faible risque dans le rapport d’évaluation des risques ESG de Sustainalytics, tout en conservant sa médaille de platine décernée par EcoVadis pour ses performances en matière de durabilité.

Ces récentes distinctions reflètent l’engagement de Temenos en matière de durabilité. Leader de la transition vers le SaaS (logiciel en tant que service) avec plus de 700 clients sur sa plateforme Temenos Banking Cloud, elle aide les banques à réduire leurs émissions de carbone jusqu’à 95 % par rapport à une infrastructure informatique sur site.

Le secteur bancaire se caractérise par une forte intensité informatique et sa dépendance s’accroît sous la pression de nouvelles demandes : proposition de nouvelles offres numériques, traitement de volumes de transactions croissants, utilisation de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle et entretien de vastes référentiels de données. En migrant leurs opérations bancaires vers le cloud et le SaaS, les banques peuvent réduire de manière significative leur impact environnemental et adopter une mode de fonctionnement plus durable.

Le nouveau service complet SaaS Enterprise Services de Temenos, qui permet aux banques de déployer rapidement des solutions logicielles et de tirer parti d’un système bancaire plus léger, plus agile et plus efficace, constitue une étape supplémentaire vers la décarbonisation du secteur bancaire. Temenos a récemment dévoilé Leap, une nouvelle offre alimentée par l’IA qui aide les banques à moderniser plus rapidement et à passer de manière transparente et rapide à la dernière technologie Temenos cloud-native.

Temenos continue également d’améliorer l’efficacité de son code et de réduire son impact environnemental : 32 % pour la dernière version du logiciel validée par GoCodeGreen.

Kalliopi Chioti, directrice marketing et ESG chez Temenos, déclare : « Temenos est à la pointe de la transition vers le SaaS et un secteur bancaire plus durable. Être reconnu une fois de plus comme un leader par les notations ESG les plus prestigieuses au monde, comme DJSI, S&P Global, Sustainalytics et EcoVadis, démontre notre engagement envers la durabilité et notre impact positif. Nous soutenons nos clients dans leur transition vers une économie à faible émission de carbone et les aidons à atteindre leurs objectifs ESG sur Temenos Banking Cloud. »

Temenos renforce son leadership dans les indices Dow Jones Sustainability Indices en obtenant le score CSA le plus élevé (76/100) décerné par l’étude 2023 sur la durabilité des entreprises effectuée par S&P Global menée auprès de 359 entreprises dans le secteur des logiciels. Sur plus 9 400 sociétés évaluées, seules 759 sociétés ont été incluses dans le 2024 S&P Sustainability Yearbook et Temenos est la seule société de logiciels à décrocher la distinction « top 1 % ». La société s’est également hissée en tête du classement Sustainalytics sur 443 entreprises évaluées dans le sous-secteur des logiciels d’entreprise et d’infrastructure et en tête du classement EcoVadis sur plus de 85 000 sociétés évaluées dans tous les secteurs d’activité à travers le monde.

Un aperçu de la feuille de route environnementale de Temenos vers une économie « zéro net » et plus d’informations sur les réalisations ESG de la société sont disponibles ici.

