La directrice générale de l’ANCA, Jocelyn W. Formsma, a reçu le Prix Indspire 2024 dans la catégorie Service public

OTTAWA, 14 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) est fière de féliciter sa directrice générale, Jocelyn W. Formsma, à la suite de l’annonce de sa récompense par le Prix Indspire 2024 dans la catégorie Service public en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la communauté autochtone. Cet honneur bien mérité témoigne des plus de 20 ans de loyaux services de Jocelyn au sein du Mouvement des centres d’amitié et de son engagement inébranlable en faveur de l’amélioration de tous les aspects de la vie des populations autochtones.



Jocelyn a joué un rôle essentiel dans l’avancement des causes autochtones dans le cadre de ses nombreuses activités bénévoles et de son travail au sein des conseils d’administration d’organisations telles que la National Indian Child Welfare Association (NICWA), l’Association du Barreau Autochtone du Canada (ABA), le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN), le Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP), et Logement Coopératif National Autochtone Inc. (NICHI). Ses efforts inlassables ont laissé une marque indélébile sur la communauté autochtone, favorisant un changement positif et promouvant l’inclusion.

La présidente du conseil d’administration de l’ANCA, Kelly Benning, a salué les contributions exceptionnelles de Jocelyn en déclarant ceci : « Le leadership de Jocelyn, ainsi que sa passion pour servir la communauté autochtone constituent une véritable source d’inspiration ». Son engagement depuis plus de vingt ans envers le Mouvement des centres d’amitié et sa participation active dans diverses organisations témoignent d’un profond dévouement à l’amélioration de la vie des Autochtones. Nous sommes extrêmement fiers qu’elle soit la force motrice de l’ANCA, et ce Prix est une reconnaissance bien méritée de son service public exemplaire ».

Le leadership visionnaire de Jocelyn a non seulement façonné la trajectoire de l’ANCA, mais il a également laissé un impact durable sur l’ensemble de la communauté autochtone. Le prix Indspire dans la catégorie Service public est une récompense pour ses réalisations exceptionnelles, son engagement envers la justice sociale, et sa défense inébranlable des droits des autochtones.

Veuillez vous joindre à nous pour féliciter Jocelyn pour cette réussite remarquable et lui exprimer notre reconnaissance pour les efforts qu’elle déploie sans relâche pour améliorer la qualité de vie des populations autochtones.

L’ANCA représente plus de 100 centres d’amitié locaux et associations provinciales/territoriales dans chaque province et territoire du Canada (à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard). Les centres d’amitié sont des centres communautaires autochtones urbains qui offrent un large éventail de programmes et de services aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis vivant dans des communautés urbaines, rurales et nordiques. Collectivement, les centres d’amitié constituent le réseau de prestation de services autochtones urbains le plus vaste et le plus exhaustif au Canada.