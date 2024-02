Midland donne un aperçu de ses activités d’exploration en 2024 avec ses partenaires et un suivi sur ses nouvelles découvertes

MONTRÉAL, 14 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir de donner un aperçu de ses activités d’exploration qui sont planifiées pour 2024 au Québec, notamment sur ses nombreux projets en partenariat pour l’or dans la ceinture de l’Abitibi, pour le lithium dans la région de la Baie-James, pour le nickel-cuivre dans les régions du Nunavik et du Grenville, et pour le cuivre-or dans la Fosse du Labrador. Ces activités d’exploration visent à faire le suivi sur les nouvelles découvertes faites durant l’année 2023.



En 2023, Midland a continué d’appliquer son modèle d’affaires à titre de « générateur de projets », avec l’acquisition récente de plusieurs nouvelles propriétés de qualité ainsi que la formation de plusieurs nouveaux partenariats à travers le Québec. Avec un budget d’exploration de plus de 19 M$ (3 M$ financés par Midland – 16 M$ par les partenaires) et près de 25 000 mètres de forage, Midland sera très actif en faisant progresser plusieurs projets en partenariat avec d’importantes compagnies comme BHP Canada Inc. (« BHP »), Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« RTEC »), Barrick Gold Corporation (« Barrick »), SOQUEM inc. (« SOQUEM »), Exploration Brunswick inc. (« Brunswick »), Probe Gold Inc. (« Probe »), Wallbridge Mining Company Ltd (« Wallbridge ») et Cosmos Exploration Limited (« Cosmos »).

Faits saillants :

Nouvelle découverte de cuivre-or sur le projet La Peltrie avec Probe (0,20 % éq.Cu * /513,5 m);

Forage de tills planifié avec Barrick sur le projet Patris;

Forage planifié avec RTEC sur les nouveaux indices de lithium sur le projet Galinée;

Programmes d’exploration pour le lithium à la Baie-James avec RTEC et Cosmos centrés près des gîtes de lithium Corvette (Métaux de Batteries Patriot inc.) et James Bay (Arcadium Lithium);

Nouvelle découverte aurifère avec Cosmos d’un bloc titrant 42,4 g/t Au sur le projet Lasalle;

Travaux de prospection en 2023 pour le Ni-Cu, avec BHP, ont identifiés des cibles d’exploration méritant un suivi, au Nunavik;

Forage en cours avec RTEC en suivi sur la découverte de Ni-Cu Santos sur le projet Tête Nord;

Prospection et échantillonnage de sols planifiés sur de nouveaux indices à haute teneur en Cu-Au sur le projet Nachicapau en partenariat avec SOQUEM.

Projets pour l’or et le cuivre-or (Au, Cu-Au); Abitibi

Projet Patris – 100 % Midland, entente d’option avec Barrick

Le projet Patris est situé à moins de 10 kilomètres au nord-ouest du prolifique camp minier aurifère de Doyon/Westwood-Bousquet-La Ronde et couvre la faille Manneville sur plus de 8 kilomètres et la faille La Pause sur plus de 10 kilomètres, toutes deux reconnues comme des subsidiaires de la célèbre zone de faille de Porcupine-Destor. Un levé électromagnétique héliporté de type VTEM réalisé en 2023 a permis de cartographier l’épaisseur du mort-terrain et ses variations, en préparation pour une campagne de forage de tills à venir. Au total, 4 000 mètres de forage sonique sont planifiés en 115 sondages en vue de caractériser des traînées de dispersion glaciaires dans le till recouvert d’argiles lacustres.

Projet La Peltrie – 100 % Midland, entente d’option avec Probe

Le projet La Peltrie est situé à 15 kilomètres au sud-est du gîte aurifère de la Zone 58N d’Agnico Eagle et environ 25 kilomètres à l’ouest de l’ancienne mine Selbaie. La nouvelle minéralisation en cuivre-or-argent-molybdène (« Cu-Au-Ag-Mo ») recoupée en 2022 dans le sondage LAP-22-12 a été prolongée avec des teneurs de 0,13 % Cu (0,20 % éq.Cu*) sur 513,50 mètres de longueur dans l’axe de forage (voir le communiqué de presse de Midland daté du 23 janvier 2024). Un autre sondage, LAP-23-18, implanté environ 150 mètres à l’est du sondage LAP-22-12, a recoupé un intervalle minéralisé en Cu-Au-Ag-Mo avec des teneurs de 0,11 % Cu (0,15 % éq.Cu*) sur 363,00 mètres, incluant une zone à haute teneur à 1,18 % Cu (1,33 % éq.Cu*) sur 9,50 mètres.

Une campagne de suivi par forage ciblant des teneurs plus élevées est actuellement en voie de préparation pour 2024.

Projet Casault – 100 % Midland, entente d’option avec Wallbridge

En 2023, Wallbridge a complété un levé magnétique à haute résolution dans certains secteurs situés dans la partie ouest de la propriété, ainsi qu’un programme d’échantillonnage des tills (forage sonique) dans la partie est de la propriété. L’interprétation finale des programmes est en cours, mais des comptes de grains d’or anomaux ont été obtenus le long du contact nord du corridor de déformation de Sunday Lake, incluant aussi la présence de grains d’or délicats. Des cibles d’exploration sont en voie d’être générées pour mener à un futur programme de forage. Par ailleurs, plusieurs cibles de forage de qualité restent à être vérifiées sur l’ensemble de la propriété Casault, dont plusieurs situées autour de l’indice Vortex découvert en 2017 et qui reste ouvert en profondeur, ainsi que le long d’une structure orientée NO-SE qui a livré une teneur de 6,85 g/t Au sur 2,0 mètres dans le sondage CAS-21-123.

Projet Lewis – 100 % Midland

Le projet Lewis est situé à environ 60 kilomètres au sud-ouest de la ville de Chapais, dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James. Des travaux d’exploration réalisés par Midland depuis 2020 ont permis d’identifier deux (2) nouveaux indices aurifères, nommés Red Giant et Golden Nest, qui ont respectivement livré des teneurs de 0,35 g/t Au sur 9,0 mètres et 0,65 g/t sur 6,0 mètres dans des échantillons en rainure. Des échantillons choisis prélevés à Golden Nest ont livré des teneurs allant jusqu’à 10,2 g/t Au (voir le communiqué de presse de Midland daté du 19 août 2021). Des anomalies de polarisation provoquée (« PP ») associées aux indices ou situées à proximité de ces derniers ont aussi été identifiées.

Un programme de forage de 725 mètres a débuté sur le projet et cible les indices et les anomalies de PP.

Projets pour le lithium (Li); Baie-James

Projet Galinée – 100 % Midland, entente d’option avec RTEC

Le projet Galinée est situé à environ 4 kilomètres à l’est de l’indice Adina détenu par Winsome Resources. Cet indice se trouve au contact entre des amphibolites de la Formation de Trieste au sud et des intrusifs felsiques au nord, et est marqué par une structure majeure qui a vraisemblablement contrôlé la mise en place des pegmatites à l’indice Adina. La même zone de contact très favorable est présente sur la propriété sur plus de 7 kilomètres, et le nouvel indice de lithium Iceberg a été découvert le long de ce contact (voir le communiqué de presse de Midland daté du 19 septembre 2023).

L’indice Iceberg est constitué d’une série d’affleurements contenant du spodumène, alignés sur une distance latérale de 600 m en direction est-ouest, encaissés dans un mélange d’amphibolites et de granodiorites. Les échantillons choisis à haute teneur de l’indice Iceberg ont livré des valeurs allant jusqu’à 7,2 % Li 2 O, incluant 6 échantillons entre 5,0 % Li 2 O et 7,2 % Li 2 O (voir le communiqué de presse de Midland daté du 2 novembre 2023). Deux autres nouveaux indices de lithium, Iceberg Sud-ouest et Iceberg Sud, sont situés à 900 mètres et 500 mètres respectivement de l’indice principale Iceberg. Trois (3) échantillons prélevés sur l’affleurement contenant du spodumène à Iceberg Sud-ouest ont livré des teneurs entre 3,0 % Li 2 O et 3,6 % Li 2 O. De plus, un bloc contenant du spodumène, situé à 100 mètres à l’ouest de cet indice, a livré une teneur de 4,1 % Li 2 O. L’indice Iceberg Sud est constitué d’une pegmatite sub-en-place et a livré une valeur anomale de 0,7 % Li 2 O (voir le communiqué de presse de Midland daté du 15 janvier 2024).

Les données d’un levé aéroporté magnétique et radiométrique à haute résolution récemment complété sont actuellement analysées pour identifier des structures favorables à la mise en place de pegmatites à spodumène afin d’y définir des cibles de forage. Les données LiDAR reçues serviront aussi à orienter les futurs travaux afin d’agrandir l’empreinte des affleurements contenant du spodumène sur Galinée. Une première campagne de forage est déjà confirmée et est en voie de préparation sur Galinée pour le début de l’été 2024 et comprendra du forage au diamant, et possiblement du forage à circulation inverse additionnel, afin de vérifier l’indice et ses extensions.

Projets Elrond et Mythril – 100 % Midland, entente d’option avec Brunswick

Le projet Elrond est situé à 90 kilomètres au sud-est de la ville de Radisson, tandis que le projet Mythril se trouve à proximité du gîte de lithium Corvette détenu par Métaux de Batteries Patriot inc. La première phase de prospection a mené à la découverte d’une nouvelle pegmatite à spodumène à l’indice Arwen sur le projet Elrond. Aucune présence de minéraux riches en lithium n’a initialement été identifiée sur le projet Mythril et les efforts se sont tournés vers la découverte Arwen. L’indice Arwen est exposé sur une superficie d’environ 250 mètres par 100 mètres et est faiblement incliné vers le nord. L’indice Arwen inclut une zone de 75 par 15 mètres qui visuellement contiendrait jusqu’à 30 % de spodumène (voir le communiqué de presse de Midland daté du 3 octobre 2023).

Brunswick prévoit forer ce nouvel indice en 2024.

Projets Corvette, Chisaayuu et Mythril Est – 100 % Midland, entente d’option avec RTEC

Ces projets sont situés au nord-est et au sud-est du gîte Corvette détenu par Métaux de Batteries Patriot inc., où les ressources présumées sont estimées à 109,2 Mt à 1,42 % Li 2 O (voir le communiqué de presse de Métaux de Batteries Patriot inc. daté du 8 septembre 2023). De nouvelles anomalies de lithium dans les sédiments de fonds de lacs ont été identifiées sur Chisaayuu et Corvette à la suite d’un traitement statistique des données régionales, regroupant plus de 23 000 analyses, réalisé par Midland (voir le communiqué de presse de Midland daté du 6 mars 2023).

Un premier programme d’exploration incluant des levés LiDAR ainsi que des travaux de prospection et de cartographie a permis d’identifier plusieurs pegmatites. Aucun minéral riche en lithium n’a été observé jusqu’à maintenant, mais l’analyse géochimique de ces pegmatites est en cours afin de déterminer leur plein potentiel et orienter les futurs travaux. En 2024, une autre vague de prospection et de cartographie à la recherche de minéralisation en lithium est planifiée sur ces projets.

Projet Komo – 100 % Midland, entente d’option avec RTEC

Le projet Komo est situé à environ 20 kilomètres à l’ouest du gîte de lithium James Bay (Arcadium Lithium), qui renferme 54,3 Mt de ressources indiquées à 1,30 % Li 2 0 et 55,9 Mt de ressources présumées à 1,29 % Li 2 0 (voir le communiqué de presse d’Allkem Limited daté du 25 septembre 2023).

Komo et le gîte de lithium James Bay sont tous deux situés au contact entre les sous-provinces géologiques de La Grande et Nemiscau. Ce contact est une structure majeure qui a vraisemblablement joué un rôle critique dans la mise en place de la pegmatite encaissante du gîte de lithium James Bay et qui est présente sur près de 30 kilomètres sur le projet Komo. Par ailleurs, une nouvelle anomalie de lithium dans les sédiments de fonds de lacs a été identifiée à la suite du traitement statistique des données régionales réalisé par Midland (voir le communiqué de presse de Midland daté du 6 mars 2023). Un levé LiDAR réalisé au courant de l’été 2023 servira à planifier un suivi par prospection et cartographie géologique prévu en 2024.

Projets Shire, Picard, Warp et Sulu – 100 % Midland, entente d’option avec RTEC

Le projet Shire couvre des amphibolites du Groupe géologique du Lac des Montagnes, l’encaissant du gîte de lithium Whabouchi situé environ 60 kilomètres au sud-ouest de Shire. Le gîte de lithium Whabouchi est caractérisé par une intrusion de pegmatite assignée à la Suite granitique Senay, qui est aussi présente sur le projet Shire. Ce projet est également situé à la limite entre les sous-provinces géologiques de La Grande et d’Opatica, une structure majeure qui pourrait avoir joué un rôle critique dans la mise en place de pegmatites lithinifères dans le secteur. Un traitement statistique des données régionales réalisé par Midland a identifié plusieurs fortes anomalies en lithium dans les sédiments de fonds de lacs sur les projets Shire, Picard, Warp et Sulu (voir le communiqué de presse de Midland daté du 6 mars 2023).

Des programmes de prospection et de cartographie géologique sont planifiés sur ces projets.

Projet Lasalle – 100 % Midland, entente d’option avec Cosmos

L’interprétation de levés magnétiques à haute résolution et l’analyse de données d’imagerie, LiDAR et hyperspectrales ont été complétées et ont permis d’identifier trois (3) nouveaux secteurs d’intérêt caractérisés par la possible présence de pegmatites méritant un suivi sur le terrain, ce qui a récemment été effectué. Cette première incursion rapide n’a pas révélé la présence de minéraux de lithium, toutefois plusieurs pegmatites ont été échantillonnées, surtout dans des blocs, indiquant la présence d’intrusions pegmatitiques sur le projet. Lors des travaux d’exploration pour le lithium, un bloc mafique minéralisé a livré une teneur de 42,4 g/t Au. Une autre campagne d’exploration et de suivi est actuellement planifiée pour 2024.

Projets pour le nickel-cuivre et le cuivre-or (Ni-Cu, Cu-Au); Nunavik et Fosse du Labrador

Projet Nunavik Nickel – Alliance stratégique avec BHP

Le programme d’exploration 2023 était axé sur une structure majeure d’ampleur crustale qui avait été identifiée lors du levé régional MT en 2022. La structure, mal reconnue jusqu’alors, serait potentiellement favorable pour la minéralisation de nickel-cuivre et a donc fait l’objet d’un suivi sous la forme d’un levé de sédiments de fonds de lacs totalisant 1 534 échantillons, d’un levé électromagnétique aéroporté de type Z-Tipper axis (« ZTEM ») et de deux phases de prospection et de cartographie géologique. Les résultats de ces travaux ont identifié de nouvelles cibles potentielles pour un suivi avec de la géophysique plus détaillée et une campagne de terrain.

Projet Nachicapau – Alliance stratégique avec SOQUEM

Le projet Nachicapau est situé dans la Fosse du Labrador au Nunavik, dans le secteur du lac Nachicapau. Les travaux d’exploration en 2023 ciblaient la zone minéralisée en Cu-Au-Ag découverte à l’été 2022, qui avait livré des teneurs allant jusqu’à 25,6 % Cu, 4,90 g/t Au et 162 g/t Ag dans des échantillons choisis (voir le communiqué de presse de Midland daté du 4 octobre 2022). De l’échantillonnage de sols suivi de travaux de prospection en 2023 ont permis d’identifier six (6) nouvelles veines minéralisées et quatorze (14) blocs dans un secteur de sept (7) kilomètres carrés. De la minéralisation en digénite-bornite-malachite est présente dans des veines de calcite-clinochlore et des échantillons choisis ont livré des teneurs de 13,80 % Cu et 1,71 % Cu en affleurements et jusqu’à 20,40 % Cu dans des blocs (voir le communiqué de presse de Midland daté du 7 décembre 2023). Un (1) bloc a aussi livré une teneur de 3,98 g/t Au (3,33 % Cu et 28,2 g/t Ag).

Des études géologiques et structurales, combinées à un levé géophysique magnétique à haute résolution par drone sont actuellement planifiés afin d’améliorer la compréhension et générer des cibles. Des travaux de prospection et un levé de géochimie de sols sont planifiés pour la saison de terrain 2024.

Projet pour le nickel-cuivre (Ni-Cu); Grenville

Projet Tête Nord – 100 % Midland, entente d’option avec RTEC

La propriété Tête Nord couvre des roches mafiques et ultramafiques du Complexe de La Bostonnais au nord de La Tuque, qui encaisse l’ancienne mine du Lac Édouard, laquelle a historiquement produit 50 000 tonnes de minerai à des teneurs de 1,50 % Ni et 0,50 % Cu (source : SIGÉOM feuillet SNRC 31P/09). La nouvelle zone de Ni-Cu Santos a été découverte au début de l’année 2023, à environ 8 kilomètres au nord de l’ancienne mine du Lac Édouard, à la suite de vérifications par forage d’une anomalie électromagnétique de type VTEM, dans le cadre d’une campagne de forage totalisant 3 450 mètres en seize (16) sondages. Le sondage de découverte (MDLD0015) a recoupé, entre 14 et 80 mètres de profondeur le long du trou, plusieurs niveaux minéralisés en Ni-Cu contenus dans des horizons de gabbros altérés. Entre 20,11 et 22,79 mètres, le sondage a recoupé 1,10 % Ni et 0,71 % Cu sur 2,68 mètres. Un peu plus loin, entre 33,02 et 43,39 mètres, un intervalle minéralisé a rapporté 0,45 % Ni et 0,18 % Cu sur 10,37 mètres (voir le communiqué de presse de Midland daté du 27 avril 2023).

Un deuxième court sondage a été foré en juillet 2023 sur la zone Santos, environ 50 mètres à l’ouest du sondage de découverte. Après avoir traversé 11,66 mètres de mort-terrain, le sondage MDLD0018 a recoupé une zone minéralisée titrant 0,33 % Ni et 0,12 % Cu sur 39,73 mètres, entre 11,66 et 51,39 mètres le long du trou (voir le communiqué de presse de Midland daté du 12 octobre 2023). On y retrouve de très belles brèches magmatiques avec quelques passages décimétriques de sulfures semi-massifs, ce qui témoigne de la présence d’un système magmatique dynamique à Santos. Une cible similaire à Santos se trouve à 770 mètres plus au sud. La cible Santos Sud présente une signature subtile sur le levé EM aéroporté, située dans une structure de pli très similaire à celle de l’indice Santos.

Un programme de forage est en cours et quatre (4) sondages ont été forés dans le secteur Santos pour un total de 984,70 mètres. Un (1) sondage totalisant 306,00 mètres a aussi été foré sur la cible Santos Sud. Les travaux de forage se poursuivent sur d’autres cibles sélectionnées (5-7 sondages) dans les secteurs Bonhomme et Cutaway-Est. Les résultats restent à venir.

L’évaluation d’autres cibles de Ni-Cu à l’échelle régionale se poursuivra également en 2024.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et les valeurs présentées ne sont pas nécessairement représentatives des zones minéralisées. L’épaisseur réelle des intervalles signalés en rainures et en forage ne peut pas être déterminée avec les informations actuellement disponibles; les intervalles sont donc rapportés en longueur de rainure et de carotte.

Les minéralisations rencontrées aux gîtes et aux anciennes mines mentionnés dans ce communiqué ne sont pas nécessairement représentatives des minéralisations qui pourraient se retrouver sur les projets de Midland mentionnés dans ce communiqué.

Les valeurs en équivalent cuivre (« éq.Cu* ») présentées dans ce communiqué ont été calculées en utilisant les prix suivants pour les métaux : Au 1 500,00 $/oz, Cu 3,25 $/lb, Ag 15,00 $/oz, Mo 15,00 $/lb. Les valeurs en éq.Cu* sont utilisées uniquement à des fins d’exploration et n’incluent aucune estimation de la récupération métallurgique.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Barrick Gold Corporation, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Electric Element Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, Cosmos Exploration Limited et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, géo., Ph. D., a préparé ce communiqué de presse et a vérifié les données des projets à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

