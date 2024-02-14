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Masangsoft, 'MICROVOLTS: Recharged' Güncellemesi ve Epic Store Lansman Haberi

MICROVOLTS: Recharged

BUSAN, South Korea, Feb. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Masangsoft'un dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını büyüleyen TPS oyunu MICROVOLTS: Recharged (MVR) için yaklaşan güncellemenin haberini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

MICROVOLTS: Recharged (MVR), büyüleyici Mikro dünyada heyecan verici ve hızlı tempolu savaşlar içeren, Steam'de mevcut olan ücretsiz bir çevrimiçi nişancı bilgisayar oyunudur. Çeşitli temalı haritalar ve modlar aracılığıyla eğlenceli savaşlara katılabilirsiniz. Üçüncü şahıs bakış açısına özgü geniş bir görüş alanı sağladığından, eş zamanlı olarak neler olup bittiğini kolayca görebilir ve yedi benzersiz silahla kendi galibiyet stratejinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca dokuz benzersiz aksiyon figürü arasından kendi avatarınızı seçebilir ve çeşitli kostümlerle süsleyebilirsiniz. Oyuncu dostu kolay kontroller ve oyunun doğasındaki rahatlık sayesinde günlük stresinizden arınabilirsiniz. MVR ile heyecan verici maceralara atılabilecek ve hardcore oyunların sunamayacağı gerçek bir eğlence duygusuna kavuşabileceksiniz.

Başlangıç ​Paketi İçin 3 Farklı İndirilebilir İçerik Yayınlandı:
30 Ocak'ta, yeni oyuncular için indirilebilir başlangıç ​​paketi içeriği yayınladık.
Steam Bahar Festivali süresince indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Başlangıç ​​paketi, ‘Üyelik, RT ve Kostüm’ öğelerini içerir.

Hizmetçi Sezonu Kostümleri:
Hizmetçi Sezonu Kostümleri 27 Şubat'ta piyasaya sürülecek ve yapacağınız katılım kontrolleri ile Hizmetçi Sezonu Diorama Standına erişebileceksiniz.

Lig Turnuvaları:
Oyuncuların bireysel (1vs1) ve takım (4vs4) formatlarında rekabete olanak tanıyan bir lig sistemi hazırlıyoruz ve ligin güncellemesi üzerine bir sezon öncesi hazırlık planlıyoruz.

Epic Games Store:
MICROVOLTS: Recharged, Mart ayında Epic Games Store'da da satışa sunulacak.

Masangsoft'tan bir yetkili, "MICROVOLTS'un geçen yıl 9 Eylül'deki piyasaya sürülmesinden bu yana, insanların beklentilerini karşılamak için çok çalışıyoruz ve gelecekte de ilginizin ve katılımınızın devamını rica ediyoruz." dedi.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki resmi sitemizi ziyaret edin.

Web sitesi : https://mv.masanggames.com/
Forum : https://mv-forum.masanggames.com/
Steam : https://store.steampowered.com/app/1426440/MICROVOLTS_Recharged/
Epic Store : MICROVOLTS: Recharged Çok Yakında - Epic Games Store
Facebook : https://www.facebook.com/MicrovoltsRecharged/
Discord : https://discord.gg/tKdzjmUYfj
YouTube : https://www.youtube.com/@masangsoft.official

A photo accompanying this announcement is available at: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/73554e6c-d1c4-4e7e-b140-33fd1d8bd67e


Media contact
Lee Won Jae
070-7011-3611
leewj1330@goldocean.co.kr
MICROVOLTS: Recharged

MICROVOLTS: Recharged

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Masangsoft, 'MICROVOLTS: Recharged' Güncellemesi ve Epic Store Lansman Haberi

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