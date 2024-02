Norsk Hydro: Fornyer aluminiumsindustrien – Styrker posisjon i utfordrende markeder

Hydros justerte EBITDA var 3 737 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, en nedgang fra 7 184 millioner kroner i samme kvartal året før.

For året 2023 som helhet var justert EBITDA 22 258 millioner kroner, sammenliknet med 39 664 millioner kroner i 2022. Lavere salgspriser på aluminium og alumina, lavere volumer i Extrusions og i resirkuleringsvirksomheten, høyere faste kostnader og lavere bidrag fra kraftsalg påvirket resultatet negativt. Dette ble delvis utliknet av lavere råvarekostnader, bedre marginer i Extrusions og valutaeffekter.

Svakere resultater i et krevende marked, håndtering av kortsiktig volatilitet og frigjøring av kontanter

Forbedringsprogrammet i 2023 og de kommersielle ambisjonene overgikk målet

Vekst i resirkulering gjennom økt kapasitet og større andel brukt aluminiumskrap

Leverer på veikart for avkarbonisering gjennom hele verdikjeden, flytter grenser med Hydro CIRCAL

Forslag til kontantutbytte på 59 prosent av justert resultat etter skatt (2,5 kroner per aksje) og 2 milliarder kroner til program for tilbakekjøp av aksjer

– Utfordrende markeder medfører svakere resultat i fjerde kvartal 2023. Vi håndterer kortsiktige svingninger gjennom kontinuerlig arbeid med våre forbedringsprogrammer og kommersielle ambisjoner. Dette gjør oss i stand til å fortsette vår posisjonering i jakten på de langsiktige verdiskapingsmulighetene for aluminium, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Alle forretningsområdene, med unntak av Bauxite & Alumina, hadde en avkastning over kapitalkostnaden i et krevende marked i 2023. Justert RoaCE var 7,1 prosent for året, og var sterkt påvirket av krevende markedsforhold for alumina, i tillegg til store investeringer i vekst og lønnsomme prosjekter i løpet av året. I løpet av de fem siste årene har justert RoacE vært 11 prosent, som er høyere enn målet om 10 prosent over forretningssyklusen.

Som følge av et svakt aluminamarked på kort og medium sikt, og usikkerhet knyttet til kraftprisen for det deleide aluminiumverket Tomago i Australia, foretok Hydro en samlet nedskrivning på 4,9 milliarder kroner i resultatet for fjerde kvartal. Aluminamarkedet har imidlertid tatt seg opp i løpet av de siste månedene, og PAX-prisen har økt som følge av redusert raffinerikapasitet og utfordringer knyttet til leveranser av bauksitt fra Guinea.

I aluminiummarkedet har det fortsatt vært negativ vekst i boligbygg- og industrisegmentene som følge av de krevende makroøkonomiske forholdene, mens etterspørselen i bilsegmentet har vært bedre, ettersom andelen registrerte elbiler har økt i forhold til samlet antall registrerte biler. Samtidig har lavere produksjon av lastebiler i Nord-Amerika begynt å gi negativ effekt på etterspørselen i transportsegmentet. Et svekket marked for pressbolt legger stadig større press på produktpremiene, og det er derfor stadig flere resirkuleringsverk som står overfor negative marginer.

– Med en solid balanse, en sterk forbedringskultur og målrettede tiltak for å frigjøre kontanter fra arbeidskapitalen som overgikk tidligere estimater, foreslår vi et kontantutbytte til aksjonærene i tråd med våre retningslinjer for utbytte, sier Aasheim.

Hydro fortsetter med tiltak for å håndtere kortsiktige svingninger i markedet. I resirkuleringsvirksomheten og Hydro Extrusions bruker selskapet sin produksjonsfleksibilitet og tilpasningsevne til å håndtere fallende etterspørsel. Hydro fortsetter arbeidet for å redusere lagernivået og frigjøre likvide midler. Det ble frigjort 3 milliarder kroner i arbeidskapital i fjerde kvartal, og 7 milliarder kroner kontanteffektivt for året som helhet. Hydro er også blitt mer robust som følge av at forbedringsprogrammet og de kommersielle ambisjonene har overgått målet, med en samlet forbedring på 11,6 milliarder kroner ved utgangen av 2023.

Disse tiltakene, og Hydros solide balanse, gjør at vi kan dele ut utbytte utover tidligere forventning. Styret foreslår en utdeling på 7 milliarder kroner til aksjonærene, noe som representerer om lag 81,5 prosent av justert resultat etter skatt for 2023, med en kombinasjon av 2,5 kroner per aksje i kontantutbytte og 2 milliarder kroner i tilbakekjøp av aksjer. Den endelige utdelingen til aksjonærene for 2023 er betinget av godkjenning på generalforsamlingen 7. mai 2024.

I fjerde kvartal ble det nådd en viktig milepæl i gjennomføringen av Hydros strategi fram mot 2025, med en transaksjon på 1,11 milliarder USD for salget av 30 prosent av det brasilianske aluminaraffineriet Hydro Alunorte og Hydros eierandel på 5 prosent i bauksittprodusenten Mineracão Rio do Norte (MRN). Med denne transaksjonen, som ble gjennomført 1. desember 2023, vil Hydro være mer balansert i forhold til etterspørselen etter alumina i selskapets smelteverksportefølje. Transaksjonene gjør det mulig å omfordele kapital til strategiske vekstområder, og styrker Hydros inntjeningsevne i et stadig skiftende globalt landskap.

Fram mot 2030 vil Hydro trappe opp vekstinvesteringene i Extrusions og resirkulering, og heve ambisjonene innenfor produksjon av fornybar kraft for å sikre fornybar energi til attraktive priser i hele verdikjeden. I tillegg jobber Hydro målrettet med gjennomføring av selskapets veikart for avkarbonisering og teknologi, og bidrar aktivt til å bevare natur, en rettferdig omstilling og utvikling av markedet for grønnere aluminium i samarbeid med kunder. I fjerde kvartal er det gjort flere viktige strategiske skritt i retning av de ambisiøse målene for 2030.

Målet om en EBITDA på 5-8 milliarder kroner i resirkuleringsvirksomheten innen 2030 innebærer at vi må bygge, utvide og oppgradere resirkuleringsanlegg. Det nye resirkuleringsanlegget Hydro Cassopolis i Michigan i USA ble offisielt åpnet 16. november, med mål om å levere aluminium og Hydro CIRCAL til kunder i bilindustrien og det amerikanske markedet. Videre ble investeringen i et annet nytt resirkuleringsanlegg i Torija i Spania godkjent, med en anslått investering på 180 millioner euro. De to resirkuleringsanleggene vil bidra med ytterligere 240 00 tonn i årlig resirkuleringskapasitet totalt, inkludert 110 000 tonn med kapasitet for brukt aluminiumskrap (PCS).

Ved utgangen av 2023 hadde Hydro 560 000 tonn kapasitet for resirkulering av brukt aluminiumskrap, og har dermed allerede nådd målet for 2025 på 520 000-670 000 tonn. Som en del av dette vil joint venture-selskapet med Padnos, som ble kunngjort nylig, gi mulighet for oppsirkulering av 20 000 tonn brukt aluminiumskrap i året. Selskapet skal industrialisere Hydros egenutviklede sorteringsteknologi, HySort, som på denne måten blir gjort tilgjengelig for det amerikanske markedet. Hydro tar sikte på en årlig PCS-kapasitet mellom 850 000-1 200 000 tonn innen 2030, avhengig av tilgjengelig kapital.

En viktig forutsetning for å kunne produsere mer lavkarbonaluminium er tilgang på fornybar kraft, og det er blitt startet flere prosjekter med tanke på dette i løpet av de siste månedene. I Energy har Hydro og Lyse søkt om konsesjon for fem nye vannkraftverk i Røldal-Suldal, som vil kunne gi en økning på 800 GWh i brutto årlig kraftproduksjon og 650 MW i økt effekt. Hydro Rein signerte en samarbeidsavtale med Årdal Energi om utvikling av fornybarprosjekter i Årdal. Her vil partene samarbeide om å finne energiløsninger som kan bidra til ny grønn industri i Årdal, i tillegg til å styrke eksisterende industrivirksomhet.

I november fikk Hydro varsel om selskapsstrukturering av Markbygden Ett AB. Hydro Energi AS har hatt en langsiktig kraftavtale (PPA) med selskapet siden 2017, med en fast årlig leveranse av grunnlast på 1,65 TWh. I fjerde kvartal ble de eksterne kraftvolumene i Energy påvirket ved at et volum på 0,5 TWh ikke ble levert, med et tilsvarende uteblitt volum på 1,3 TWh til sammen for året 2023 som helhet. Hydro fortsetter arbeidet med å søke kompensasjon for volumene som ikke er levert.

I løpet av fjerde kvartal har Hydro tatt flere skritt i retning av målet om redusert karbonavtrykk. Målet om en reduksjon i karbonutslippene på 30 prosent innen 2030 er i hovedsak basert på drivstoffbytte og elektrifisering av kjeler ved aluminaraffineriet Alunorte, som gjør at Alunorte kan levere alumina med et karboninnhold som er blant de laveste i verden. Produksjonsskipet (floating storage and regasification unit, FSRU) med naturgass som skal erstatte den tunge fyringsoljen ved Alunorte, er kun dager unna å ankomme havnen i Barcarena. Til tross for at Hydro nå har en lavere eierandel i Alunorte, noe som gjør at effekten av tiltaket blir redusert i Hydros tall, er Hydro likevel opptatt av å opprettholde målet om 30 prosent reduksjon innen 2030. Dette gjør at ambisjonen heves ytterligere, slik det ble kunngjort på kapitalmarkedsdagen i november.

De to teknologiløpene mot null karbonutslipp, HalZero for nybygd kapasitet og karbonfangst for eksisterende smelteverk, følger planlagt utvikling mot industriell skala innen 2030. Byggingen av et nytt testanlegg for HalZero i Porsgrunn ble offisielt godkjent i fjerde kvartal. Hydro ble for nullutslippsteknologien HalZero kåret til «Energy Transition Changemaker» av formannskapet til COP28 i Dubai i desember.

For å styrke arbeidet med avkarbonisering og det grønne skiftet innen aluminium, slo Hydro seg sammen med verdens ledende globale selskaper i koalisjonen «First Movers Coalition» (FMC) i desember. Hydro vil oppfylle sine forpliktelser overfor FMC Aluminiumsektor via ekstruderingsvirksomheten, der minst 10 prosent (i volum) av alt primæraluminium som kjøpes eksternt hvert år skal ha nær null utslipp innen 2030. Hydro er som kun en av to leverandører i aluminiumsindustrien også kvalifisert som FMC-leverandør med Hydro REDUXA 3.0.

På COP28 kunngjorde Hydro også at vi har inngått et strategisk samarbeid med Volvo Group for å bistå den globale transportprodusenten med å nå sitt mål om å levere klimanøytrale kjøretøy innen 2040. Som medlemmer av FMC har de to selskapene videre forpliktet seg til å støtte hverandres arbeid på veien mot en utslippsfri verdikjede.

Tilbudet om lavkarbonprodukter skaper verdi for Hydros kunder, og gir muligheter for pristillegg som har effekt på selskapets bunnlinje. Som en del av veikartet mot 2030 vil Hydro fortsette arbeidet med å utvikle sitt produkttilbud både innen primæraluminium og resirkulert aluminium og redusere produktenes karbonavtrykk ytterligere. Fra januar 2024 kan Hydro levere det resirkulerte aluminiumproduktet Hydro CIRCAL med et dokumentert karbonavtrykk på 1,9 kg CO2e per kg aluminium. Det er en nedgang fra 2,3 kg CO2e per kg i den forrige utgaven av produktet og er et resultat av framskritt på innkjøp, sortering og sporbarhet på brukt aluminiumskrap.

Basert på de grønnere produktpremiene Hydro får i dag og den kapasiteten som er tilgjengelig i 2030, kan inntjeningen på grønnere produkter potensielt økes med 2 milliarder kroner etter hvert som Hydro videreutvikler og tilbyr bransjeledende produkter. Dette potensialet avhenger av en rekke faktorer og av utviklingen i markedet, men med dagens utgangspunkt og veikartet mot netto null, tar Hydro sikte på å skape verdier for kundene og for Hydro, samtidig som CO2-utslippene reduseres på en ansvarlig måte.

Resultater og markedsutvikling på forretningsområdene

Justert EBITDA for Bauxite & Alumina økte i fjerde kvartal, sammenlignet med fjerde kvartal 2022. Dette skyldtes hovedsakelig lavere råvarepriser, som delvis ble utliknet av valutaeffekter, lavere produksjon og faste kostnader. Prisene på Platts aluminaindeks (PAX) holdt seg innenfor et smalt intervall, mellom 326 og 339 USD per tonn, fram til den siste uken i kvartalet, da PAX-prisen økte som følge av høyere kinesiske aluminapriser. Prisøkningen skyldtes produksjonskutt ved kinesiske raffinerier og usikkerhet knyttet til leveranser av bauksitt fra Guinea etter en eksplosjon ved landets viktigste drivstofflager i Conakry. PAX-prisen var 350 USD per tonn ved utgangen av kvartalet. Sammenliknet med fjerde kvartal 2022, var gjennomsnittsprisen på PAX 16 USD per tonn høyere.

Justert EBITDA for Energy gikk ned i fjerde kvartal sammenlignet med tilsvarende periode året før. Lavere priser, lavere gevinst på forskjeller mellom prisområder og svakere resultater fra handels- og sikringsaktiviteter ble delvis utlignet i hovedsak av høyere produksjon og fordi det i fjerde kvartal ikke var noe tap på en intern tolvmåneders fastpriskontrakt med Aluminium Metal. De gjennomsnittlige nordiske kraftprisene var vesentlig lavere i fjerde kvartal 2023 enn i samme kvartal året før, men høyere enn i forrige kvartal. Prisøkningen sammenliknet med forrige kvartal kan i hovedsak forklares av lavere tilsig og mindre vind enn normalt, i tillegg til sesongmessig høyere etterspørsel. Forskjellen mellom prisområdene i den sørlige og nordlige delen av det nordiske kraftmarkedet gikk ned sammenlignet med forrige kvartal, og var vesentlig lavere enn i samme kvartal året før.

Justert EBITDA for Aluminium Metal gikk ned i fjerde kvartal 2023, sammenliknet med fjerde kvartal 2022, hovedsakelig på grunn av lavere all-in metallpriser og redusert bidrag fra kraftsalg. Dette ble delvis utliknet av reduserte råvarekostnader, justert CO2-kompensasjon og positive valutaeffekter. Det globale forbruket av primæraluminium gikk opp med to prosent, sammenliknet med fjerde kvartal 2022, drevet av en økning på tre prosent i Kina. Tremånedersprisen på aluminium økte i løpet av fjerde kvartal, fra 2 321 USD per tonn i starten av kvartalet til 2 384 USD per tonn i utgangen av kvartalet.

Justert EBITDA for Metal Markets bedret seg i fjerde kvartal 2023, sammenliknet med samme kvartal året før. Svakere resultater fra resirkuleringsanleggene som følge av reduserte produktpremier i et svekket pressboltmarked ble utliknet av bedre resultater fra innkjøps- og handelsvirksomheten og positive lagervurderings- og valutaeffekter.

I Extrusions var justert EBITDA noe lavere i fjerde kvartal 2023 enn i samme kvartal året før. Dette skyldtes lavere salgsvolumer og høyere faste og variable kostnader, som ble delvis utliknet av økte salgsmarginer og valutaeffekter. Det er beregnet at den europeiske etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 14 prosent i fjerde kvartal 2023, sammenliknet med samme kvartal året før. Etterspørselen har imidlertid økt med 3 prosent sammenliknet med tredje kvartal 2023, siden etterspørselen i markedet har begynt å stabilisere seg, om enn på et moderat nivå. Etterspørselsveksten i boligbygg- og industrisegmentet har fortsatt vært negativ som følge av de krevende makroøkonomiske forholdene, mens etterspørselen i bilsegmentet har vært bedre, ettersom andelen registrerte elbiler har økt i forhold til samlet antall registrerte biler. I Nord-Amerika er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 9 prosent i løpet av fjerde kvartal 2023 sammenliknet med samme kvartal året før, og med 7 prosent sammenliknet med tredje kvartal 2023. Etterspørselen er fortsatt svak i boligbyggsegmentet, mens etterspørselen fortsatt er positiv i bilsegmentet. Samtidig har lavere produksjon av lastebiler begynt å gi negativ effekt på etterspørselen i transportsegmentet.

Andre nøkkeltall

Sammenliknet med tredje kvartal, gikk Hydros justerte EBITDA ned fra 3 899 millioner kroner til 3 737 millioner kroner i fjerde kvartal 2023. Lavere realiserte priser på aluminium og alumina, kombinert med lavere volumer i Extrusions og i resirkuleringsvirksomheten, ble delvis utliknet av lavere råvarekostnader og positive valutaeffekter.

For året 2023 som helhet var justert EBITDA 22 258 millioner kroner, sammenliknet med 39 664 millioner kroner i 2022. Lavere salgspriser på aluminium og alumina, lavere volumer i Extrusions og i resirkuleringsvirksomheten, høyere faste kostnader og lavere bidrag fra kraftsalg påvirket resultatet negativt. Dette ble delvis utliknet av lavere råvarekostnader, bedre marginer i Extrusions og valutaeffekter.

Resultat etter skatt fra videreført virksomhet utgjorde et tap på 2 771 millioner kroner i fjerde kvartal 2023. Resultat etter skatt fra videreført virksomhet omfattet en nedskrivning på 4 421 millioner kroner, en urealisert gevinst på derivater knyttet til LME-relaterte kontrakter på 1 227 millioner kroner, en netto valutagevinst på 250 millioner kroner, et tap på 172 millioner kroner fra urealiserte derivater knyttet til kraft- og råvarekontrakter og 171 millioner kroner i rasjonaliseringskostnader og nedstengningskostnader.

Hydros netto gjeld gikk ned fra 13,8 milliarder kroner til 8,2 milliarder kroner i løpet av fjerde kvartal 2023. Nedgangen i netto gjeld skyldtes hovedsakelig salgsutbytte fra salget av aksjer i Alunorte til Glencore, kombinert med bidrag via EBITDA og netto frigjøring av driftskapital, som delvis ble utliknet av 4,9 milliarder kroner i investeringer.

Justert netto gjeld gikk ned fra 20,4 milliarder kroner til 18,0 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av nedgangen i netto gjeld på 5,7 milliarder kroner, som delvis ble utliknet av en økning i pensjonsforpliktelser og økonomiske forpliktelser knyttet til salget av aksjer i Alunorte til Glencore.

Den 31. januar 2024 fullførte Hydro aksjekjøpene i det åpne markedet i henhold til programmet for tilbakekjøp av aksjer for 2023-2024, slik det ble kunngjort 22. september 2023. Det samlede programmet omfatter 32 192 623 aksjer, der 21 163 019 aksjer er kjøpt tilbake i markedet til en vektet gjennomsnittskurs på 62,13 kroner. De gjenværende 11 029 604 aksjene vil kjøpes fra staten, slik at statens eierandel på 34,26 prosent forblir uendret. De 32 192 623 aksjene vil slettes etter godkjenning på generalforsamlingen i mai.





