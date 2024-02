PHILIPPINES, February 14 - Press Release

February 13, 2024 PUBLIC HEARING OF THE SENATE COMMITTEE ON ELECTORAL REFORMS AND PEOPLE'S PARTICIPATION

MANIFESTATION OF SENATOR CHRISTOPHER "BONG" GO

re: PEOPLE'S INITIATIVE & AICS ISSUE

13 FEBRUARY 2024 Salamat Madam Chair, speaking of ayuda, I would like to grab this opportunity as your senator and as a member of Electoral Reforms Committee and Social Justice Committee. Gusto ko sanang malaman kung ang ayuda ang pinag-uusapan dito, baka meron, in charge si Atty. Abad sa releases ng ayuda o ang DSWD ba? Madam Chair, to CommSec Dan Alberto, we requested the committee to invite Usec. Pinky Romualdez, Asec. Elaine Ballacuna, Dir. Lea Bangalan, the three no? Are they here? May we ask the (Committee) Secretary if they were invited. Sen. Marcos: Yes, they were invited. I belived, Usec. Fatima was representing and speaking on behalf of DSWD. Are the names mentioned familiar, are they in the room? DSWD Usec. Fatima Dimaporo: They are not in the room, unfortunately, they are on official business and we received the invitation. Sen. Marcos: They were asked to attend the hearing because they were questions from Senator Go. SBG: Bakit wala po sila? Sen. Marcos: Sinabihan sila... Usec. Dimaporo: Yes po, Madam Chair. Mayroon po silang other conferred activities, we received the invitation yesterday afternoon. SBG: So busy po sila? Usec Dimaporo: Yes po but Asec. Ada is here to represent them 'cause they are part of the operations group. Except for Asec. Elaine, she now works with attached agencies and supervised agencies. SBG: Mas importante ho ba yung meeting nila o yung engagement nila for today, more than this hearing? Usec. Dimaporo: Of course, this hearing is important Madam Chair, but Madam Chair, it wasn't possible for them to cancel their already previous. SBG: Can we require them to attend in the next hearing? Usec. Dimaporo: If we will get another invitation po, Madam Chair, I will, of course, forward the invitation to their offices. SBG: So Usec. Pinky Romualdez po is represented by Ada. You are Asec. Ada Colico ma'am? And Dir. Lea Bangalan is... Usec. Dimaporo: Also represented po by Asec. Ada because both of them are from the operations group... We also have Dir. Edwin Morata, he is the OIC Director of the Crisis Intervention Unit of which Ms. Lea is a staff. SBG: So since sila po ang mas nakakaalam about the ayuda, Usec. Dimaporo, maybe I will address my questions to them later. Madam Chair, distinguished colleagues, and resource persons in attendance, a pleasant day to each and one of you. Madam Chair, noong nakaraang mga hearings, lumalabas na nagamit ang mga programa ng gobyerno kapalit ng pagpapapirma sa isinusulong na people's initiative. Konektado po ito. Mistulang nagagamit po ang mga programa ng gobyerno sa pulitika kabilang na dyan ang AICS under DSWD. At napag-usapan na po noong nakaraang hearing sa Davao City na ang iba sa ating mga kababayan hindi alam ang pinirmahan nila at ang iba po'y tinatakpan nga po, ganito ang mga forms, pinapapirmahan sa kanila. At lumalabas rin po na may binibigay na coupon na katumbas umano ng ayuda kapalit ang pirma. At sino po ang magbabayad ng pinangakong ayuda? DSWD ba? Saan manggagaling ang ayuda? Habang naglalabasan ang mga isyung ito, libu-libong namang mga benepisyaryo ang naghihintay ng ayuda mula sa departamento. Madam Chair, noong mga nakaraang budget hearing sa committee, last September 20 during the committee hearing, nabanggit po natin sa DSWD ang ating concern patungkol po sa ilang reklamo sa iba't ibang parte ng bansa na na-hold po ng DSWD ang AICS payout. Secretary Gatchalian of DSWD assured us and promised that the DSWD will conduct payouts for validated list of qualified beneficiaries that need assistance. Karamihan po dito yung mga nasalanta ng Bagyong Egay, yung mga indigents talaga, yung mga mahihirap nating kababayan na nangangailangan talaga ng tulong at trabaho po iyan ng DSWD. At, in fact, si Asec. Romel Lopez, alam niyo po yan, dati kang nasa media. At alam niyong mahirap ang maging mahirap at kawawang-kawawa ang mga kababayan natin, nakapila, naghihintay, nanghihingi ng tulong sa pera ng gobyerno. Pera po ng taumbayan yan, pero po nila yan at dapat po'y ibalik sa kanila na walang pili. Pwede ba nating pakinggan itong video noong last Sept. 20 hearing. (video played) That was Sept. 20, no? October, November, December, January, February, it's almost five months na naghihintay po ang ating mga kababayang mahihirap. Sinuportahan po natin ang budget ng DSWD dahil sa commitment ni Secretary Rex Gatchalian na just submit the list and the DSWD will pay them out. Pera po ng gobyerno iyan, at sa plenary interpellation ng DSWD budget, muli natin itong finollow up. That was November 16 to be exact, dito po mismo...itong plenary na ito. Can we play the video? (video played) As discussed, ang sabi po ni Secretary Gatchalian, mag-submit lang ang LGU ng list of beneficiaries at iba-validate at ipi-pay-out ng DSWD yung mga qualified beneficiaries. Ibig sabihin, kayo po ang nagdi-determine kung qualified sila at mahihirap sila. Uulitin ko, pera po ito ng taumbayan, pera po ito ng Pilipino at dapat po ang makikinabang ang mga mahihirap nating kababayan. Nakapag-submit na ang mga LGUs ng listahan ng beneficiaries, marami dito validated na raw pero hanggang ngayon hindi pa rin po napi-payout. Halimbawa po, sa Cagayan, CAR at Region 3, mga biktima ng mga bagyo. Mayroon din pong indigents na validated sa Cagayan, Zambales, Bulacan, Bataan, Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Davao City at NCR. Ano ho ang plano ng DSWD dito? Uulitin ko po, validated na po ito, ito po ang mga listahan na ng mga qualified beneficiaries, at you may double check po. Trabaho naman po yan ng DSWD na i-validate kung talagang qualified sila, mayroon kayong criteria, at bakit hindi pa sila nakakatanggap ng tulong mula sa DSWD, ilang buwan na po ang nakakaraan. For the record, ano na po ang status nito? Madam Chair, you may answer po, Usec. Fatima, or yung in-charge po mismo na si Asec. Ada Colico or Edwin Morata. Usec. Dimaporo: Madam Chair, before I refer to Asec. Ada and OIC Director Edwin, I'd like to address first the issue of People's Initiative with ayuda that is attached to DSWD. We don't have any connection to that and there's no involvement on our distribution services with the PI campaign or the campaign to receive any signatures. With regard to the status of your referrals, we thank you for the referrals, we are ongoing, the status is ongoing po ang validation ng referrals. Sen. Marcos: Naku, Usec. Bakit ang tagal-tagal, kapag ang mga senador at saka ang LGU ang humihingi? Kapag project PI, mabilis pa kayo sa alas-kwatro? Usec. Dimaporo: Madam Chair, Asec. Ada and Dir. Edwin can give you more details on how the processes work. Sen. Marcos: Eh hindi nga nagpapakita, ano bang gagawin namin? Usec. Dimaporo: Madam Chair, may I clarify, nagpapakita ng... Sen. Marcos: Hindi yung mga ni-request na mga sumipot dito dahil nga abala sila sa project PI, tapos sinasantabi yung mga request ng ating mga mambabatas katulad ng senador, at yung mga LGU na napinsala, kung anu-ano na ang nangyari, kung si lindol, sunog at iba pa, binabalewala ninyo, eh hindi naman sila sumisipot. Papaano ba yan? Hindi na namin alam kung ano'ng gagawin namin. SBG: Madam Chair, mayroon din pong mga local government units na may listahan ng mga benepisyaro. Hindi ito sa mga PI ha. Sen. Marcos: Ilista na lang kaya natin bilang PI? SBG: Baka mas mabilis. Baka pwedeng humingi ng tulong kay Atty. Abad, sir baka mas bumilis po? Sa inyo po ba dapat mag-follow-up o sa DSWD? Anyway, mayroon din pong mga LGUs na may mga listahan ng mga benepisyaryong nangangailangan ng tulong for validation ng DSWD pero hindi pa naba-validate ng DSWD dahil kayo nga po ang magba-validate, 'di ba? Meron kayong criteria na sinusunod. Nagbigay ang DSWD ng deadline at nakapagsumite naman ang mga LGUs ng listahan ng beneficiaries, tulad sa Iloilo, sa NCR, Samar, Caraga, Davao Region. Ano po ang dahilan bakit hindi ito naba-validate ng DSWD? Ano po bang pinagkakaabalahan ninyo? Bakit hindi sila pinapansin ng DSWD? Hanggang ngayon, Madam Chair, wala pa rin pong naba-validate sa isinumiteng listahan na pinag-usapan po ay deadline noong November 30. Pakisagot po para sa kaalaman ng mahihirap nating kababayan na nakikinig at indigents nating mga kababayan na umaasa po at naghihintay ng ayuda mula sa DSWD. Pera po ng taumbayan iyan. Nanonood po ang ating mga kababayan, umaasa sila noong nakaraang taon pa na mabibigyan ng ayuda. Magpaliwanag naman po kayo sa kanila. Maging sa Metro Manila na ilang kilometro lang ang layo mula sa central office ng DSWD, may nais din pong gusto iparating ang kanilang hinaing. Ito pakinggan po natin, isang LGU rin po. (video played) DSWD, naiintindihan niyo po ba ang sinasabi niya na sila po ang kinukulit bilang mga LGUs, hindi lang po iyan, marami pa pong iba na kinukulit sila ng mga mahihirap nating kababayan. Alam niyo, napakaimportante sa kanila ang bawat piso, pagkain na iyan, baon na ng mga anak nila iyan. It has been five months na po hinihintay ng iilan sa kanila until now wala pa rin po. Atin dito paano po mapabilis? Alam ko naman pong masipag ang ating Secretary Rex Gatchalian, salamat 'no sa mga tulong na dinala ninyo sa mga nasalanta ng pagbaha at landslide sa Davao region, salamat sa inyong serbisyo. Yun po ang gustong makita ng taumbayan na tulungan natin ang mga nangangailangan. Yan naman po ang mandato ng DSWD, na tulungan ang mga mahihirap, at alam niyo po yan, Asec Rommel Lopez. Magkasama tayo noon sa mga sunog, bagyo, lindol, kahit saan, buhawi, pagputok ng bulkan, nandyan ka, nakikita mo na tinutulungan natin ang mga mahihirap. Since nandidyan ka na, sana naman po, and, of course, si Ma'am Aliyah, anak ka po ng gobernadora, alam naman natin na matagal na rin po kayong tumutulong, matulungin naman po ang inyong pamilya. Sana po'y marinig din po natin ang hinaing ng mga kababayan natin. Since November 2023 ang deadline ni Secretary Rex, February 2024 na ngayon, wala pa rin pong natatawagan sa mga benepisyaryong naisumite. Yun naman po ang hiningi ninyo, mga listahan ng benepisyaryo, so sana po'y mabalikan sila at umaasa sila sa tulong na ayuda mula sa gobyerno. Sana ito yung prosesong totoo talaga na dapat makatanggap sila ng tulong hindi po dahil sa ibang merong kapalit. At marami pong mga LGUs ang humihingi ng saklolo sa atin, wala pa raw silang natatanggap na ayuda. Nandyan naman po ang listahan, kailangan niyo lang pong i-validate, since promise niyo po iyon ng departamento, ako po'y naniniwala naman po kay Secretary Rex na tuparin niya po ang kanyang pangako. Kaya lang po, bawat araw ang lumilipas ay marami pong mga kababayan natin ang magugutom. Sana po, Madam Chair, hindi po maging selective ang DSWD sa pagtulong sa mga tinutulungan. Dapat po walang pili ang DSWD sa pagtulong. Ang punto ko - bakit sa pagkalap ng pirma para sa People's Initiative meron kaagad ayuda? Samantalang yung mga biktima ng kalamidad noong nakaraang taon, mga mahihirap nating kababayan ay hindi po pinapansin ng DSWD? Umaasa po sila ng tulong mula sa gobyerno. Alam niyo naman po ang inyong trabaho. Ano po ba ang inyong prayoridad, tumulong sa mga mahihirap o unahin po muna itong People's Initiative? Since sinabi mong hindi konektado, eh magiging konektado po yan kung mayroong kapalit na ayuda ang pagpipirma. At naalala ko po sinabi ni Secretary Gatchalian noong unang panahon, noong last year po, babalikan namin yan, November 16 nga po iyon, to be exact. Three months na po ang nakakalipas. Ano na ho bang update? Pwede bang malaman ng komiteng ito kung ano na po ang update dyan? To Secretary Rex Gatchalian, nabanggit ko sa inyo noon na kilala naman po ang inyong pamilya na sobrang yaman at alam kong matulungin ka naman po, sana naman tulungan niyo po ang mga mahihirap nating kababayan. Hindi naman madadala sa langit yang yaman, eh tulungan na lang natin. Balikan niyo na lang po. Tandaan mo, Secretary Rex Gatchalian, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano ang tulong na pwede mong gawin sa ating kapwa, gawin mo na ngayon, hindi na tayo babalik sa mundong ito, tulungan mo ang mga mahihirap. Salamat po, Madam Chair, at mayroon lang po akong closing. Bilang legislator, inaprubahan namin ang budget ng ahensya, ikaw po mismo ang chairperson ng Social Justice. Huwag naman sana nating, sa lahat ng mga nasa DSWD, ang institution ng DSWD na ilang dekada nang tumutulong sa mga mahihirap. Kaya nga po Department of Social Welfare and Development, welfare ng lipunan at ng mahihirap para mai-angat ang buhay nila. Kaya naman po tinawag na AICS yan---Assistance to Individuals in Crisis Situation, AICS, in crisis po sila, nangangailangan sila ng agarang tulong. Naaawa ako sa mga empleyado diyan na gusto pong tumulong, alam ko mas marami po sa inyo, mga rank-and-file employees, nakikita ko po na talagang tumutulong, nagsasakripisyo, nagpapaulan sa kalamidad, tumutugon kaagad, so sana po'y gawin niyo lang po ang inyong mandato. At ako naman, pinaglalaban ko rin po nai-file ko rin po itong Senate Bill 1707, ito pong para sa mga social workers natin to ensure competitive compensation for social workers. So, simple lang ang hinihingi ko, provide us clear updates. Huwag naman po yung "ongoing validation", "ongoing processing", pero wala naman pong nangyari, it's been five months na, hindi ba ito dribble? Alam ko naman ang basketball, pero huwag niyo naman sanang gawin dito sa gobyerno ang pagdi-dribble. Fulfill your promise to this Chamber. On record po yan, promise nyo po yan noong nakaraang hearings and deliver your commitment to the Filipino people. Give those who are qualified the assistance they deserve. Walang bawas, walang kulang, at ibalik niyo po sa tao ang pera nila. Maraming salamat po.