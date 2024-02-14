Jitterbit 任命 Bill Conner 为总裁兼首席执行官

前 Entrust 和 SonicWall 总裁兼首席执行官带来丰富的领导经验，并將专注于战略转型

阿拉米达市，加利福尼亚州, Feb. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的自动化赋能转型企业 Jitterbit 今天宣布其已任命 Bill Conner 为公司总裁兼首席执行官及董事会成员，即日起生效。



Conner 是安全、数据和基础设施领域全球最资深的高管之一。他在担任 Entrust 和 SonicWall 总裁兼首席执行官期间取得了许多成功。在他的领导下，这两家公司超越了其组织设定的雄心勃勃的财务和运营指标。在他三十年的领导生涯中，Conner 重新规划了产品线，建立了世界一流的服务机构，重新调整了全球销售组织，并创建了行业领先的营销活动，取得了巨大的财务成果。

Audax Private Equity 的董事总经理 Iveshu Bhatia 表示：“Bill 曾领导多家网络安全、SaaS、数据网络和其他技术公司在数字信息时代最具变革性的技术变革中取得巨大成功，我们相信，他的远见卓识和运营领导能力将使 Jitterbit 能够充分把握我们所看到的令人兴奋的市场增长机遇。”

“能够在Jitterbit发展历程的关键时刻加入公司，我感到非常激动。我希望巩固使公司脱颖而出的以下几个基本要素：我们卓越的文化、产品的领先地位，以及在商业数字革命中的地位。我对市场、公司和产品充满热情，团队取得的巨大成就令我深受鼓舞，”Conner 说道。“我要感谢董事会对我的领导能力的信任，我期盼在 Jitterbit 已经打下的雄厚基础和人才储备上再接再厉。”

Audax Private Equity 合伙人 Timothy Mack 说：“随着 Bill Conner 被任命为总裁兼首席执行官，Jitterbit 正准备迎接一个激动人心的新篇章。这标志着领导层在引导公司迈向下一个前所未有的增长阶段的战略性转变。我们期待着 Bill 在市场销售推动、续约、卓越服务、更新路线图和运营管理方面带来丰富经验。”

Conner 接替了 George Gallegos，后者自 2011 年起担任 Jitterbit 首席执行官。

Gallegos 说：“在过去的十年里，领导这家公司是我的荣幸。”“在此期间，我们拓展了全球业务，进入了新的市场，将产品过渡到云端，并通过多次收购引导公司为客户创造更多价值。我十分感谢董事会对我卸任决定的支持，我深信，将权力交给像 Bill Conner 这样的技术资深人士和开拓型领导者，标志着新篇章的开始，公司将迎来新的视角，推动我们的组织迈向充满活力的未来。”

Conner 说：“我要感谢 George 在过去 13 年中引领 Jitterbit 的发展方向，使其从创立之初不断发展壮大，成为目前业界领先的 iPaaS 提供商之一。我们感谢他为公司打下的坚实基础，并期待他继续担任董事会成员。”

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