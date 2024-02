Jitterbit ernennt Bill Conner zum President und Chief Executive Officer

Ehemaliger President und CEO von Entrust und SonicWall bringt langjährige Führungserfahrung mit und konzentriert sich auf die strategische Umgestaltung

ALAMEDA, Kalifornien, Feb. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , ein weltweit führendes Unternehmen für die Transformation durch Automatisierung, hat heute bekannt gegeben, dass Bill Conner mit sofortiger Wirkung zum President und Chief Executive Officer sowie zum Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens ernannt wurde.



Conner gehört zu den weltweit erfahrensten Führungskräften in den Bereichen Sicherheit, Daten und Infrastruktur. Einige seiner vielen Erfolge waren während seiner Zeit als President und CEO von Entrust und SonicWall zu verzeichnen, da beide Unternehmen unter seiner Führung die ehrgeizigen finanziellen und operativen Ziele übertrafen, die sie sich für ihre Organisationen gesetzt hatten. In den drei Jahrzehnten seiner Führungstätigkeit hat Conner Produktlinien umgestaltet, erstklassige Serviceorganisationen aufgebaut, globale Vertriebsorganisationen neu ausgerichtet und branchenführende Marketingkampagnen entwickelt, um großartige finanzielle Ergebnisse zu erzielen.

„Herr Conner hat mehrere Unternehmen in den Bereichen Cybersicherheit, SaaS, Datennetzwerke und andere Technologieunternehmen während der größten technologischen Umwälzungen im digitalen Informationszeitalter zu großem Erfolg geführt, und wir sind zuversichtlich, dass seine visionäre und operative Führung Jitterbit in die Lage versetzen wird, aus dem aufregenden Marktwachstum, das wir am Horizont sehen, Kapital zu schlagen“, so Iveshu Bhatia, Managing Director bei Audax Private Equity.

„Ich freue mich sehr, dass ich zu einem entscheidenden Zeitpunkt in seiner Wachstumsgeschichte bei Jitterbit einsteige. Ich freue mich darauf, auf einigen der grundlegenden Elemente aufzubauen, die das Unternehmen von anderen abheben: unsere außergewöhnliche Kultur, unsere Produktführerschaft und unsere Position bei der digitalen Revolution im Geschäftsleben. Ich habe eine große Leidenschaft für den Markt, das Unternehmen und die Produkte und bin von den großen Erfolgen des Teams inspiriert“, so Conner. „Ich möchte dem Verwaltungsrat für sein Vertrauen in meine Führungsqualitäten danken und freue mich darauf, auf dem hervorragenden Fundament und den Talenten aufzubauen, die bereits bei Jitterbit vorhanden sind.“

Timothy Mack, Partner bei Audax Private Equity, merkt an: „Mit der Ernennung von Bill Conner zum President und Chief Executive Officer ist Jitterbit bereit für ein aufregendes neues Kapitel. Dies markiert einen strategischen Wechsel in der Führung, der das Unternehmen durch die nächste Phase seines beispiellosen Wachstums führen wird. Wir freuen uns auf die umfangreichen Erfahrungen von Herrn Conner in den Bereichen Verkaufsförderung nach Markteinführung, Erneuerungen, Exzellenz im Servicebereich, erneuerte Roadmaps sowie operative Kompetenz.“

Conner löst George Gallegos ab, der Jitterbit seit 2011 als CEO leitete.

„Es war mir eine Ehre, dieses Unternehmen in den letzten zehn Jahren zu leiten“, so Gallegos. „In dieser Zeit haben wir unsere globale Präsenz auf neue Märkte ausgeweitet, unsere Produkte in die Cloud verlagert und das Unternehmen durch mehrere Übernahmen geführt, um unseren Kunden zusätzlichen Nutzen zu bieten. Ich bin dankbar für die Unterstützung des Verwaltungsrats bei meiner Entscheidung, von meinem Amt zurückzutreten, und bin zuversichtlich, dass mit der Übergabe der Leitung an einen Technologieveteranen und Pionier wie Bill Conner ein neues Kapitel aufgeschlagen wird, das unserer Organisation neue Perspektiven für eine dynamische Zukunft eröffnen wird.“

Conner dazu: „Ich möchte Herrn Gallegos dafür danken, dass er in den vergangenen 13 Jahren die Geschicke von Jitterbit geleitet und das Unternehmen von Anfang an zu einem der führenden iPaaS-Anbieter in der Branche aufgebaut und weiterentwickelt hat. Wir sind dankbar für die solide Grundlage, die er für das Unternehmen geschaffen hat, und freuen uns darauf, dass er dem Verwaltungsrat weiterhin angehören wird.“

Über Jitterbit, Inc.

Jitterbit unterstützt die Transformation von Unternehmen mit Low-Code-Unternehmenslösungen für Integration und Anwendungsentwicklung. Jitterbit kombiniert und vereinfacht die Leistung von iPaaS, APIM, EDI und LCAP, um den Wert von lokalen, Cloud-basierten und SaaS-Systemen zu steigern und den Weg in die digitale Welt zu beschleunigen. Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf die Erfahrung und das Fachwissen von Jitterbit, wenn es darum geht, kritische Geschäftsprozesse zu automatisieren und Anwendungen zu entwickeln, die das Unternehmen zukunftssicher machen. Erfahren Sie unter www.jitterbit.com , wie Jitterbit eine freundlichere Arbeitsatmosphäre schafft, oder folgen Sie uns auf LinkedIn .

