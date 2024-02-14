AI-Media 的 LEXI 工具包已經擴展，增添了 LEXI Recorded，這是針對不斷增長的視頻點播市場的突破性解決方案

布魯克林，紐約, Feb. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media 欣喜地宣佈推出視頻點播自動字幕解決方案LEXI Recorded。這款開創性的產品最初是為一家大型體育特許經營公司設計的，採用了其旗艦產品 LEXI 的尖端人工智能技術。LEXI Recorded 將滿足日益增長的對高容量、快速交付和輕鬆為錄製內容添加字幕的需求，同時確保高準確性和成本效益。它還可以與客戶的媒體管理系統無縫集成，形成端到端的媒體生產工作流程，從而提供更高效、無需人工操作的錄製字幕處理過程。



AI-Media 的首席產品官 Bill McLaughlin 表示：「LEXI Recorded 標誌著自動字幕技術在錄製媒體領域邁出了重要的一步，提供了無與倫比的速度、準確性和成本效益。利用 LEXI Recorded，我們不僅僅滿足了，而且超越了對錄製內容進行高容量、快速和準確字幕的需求。具有與人類字幕相媲美的準確性，能夠無縫集成到多樣化的生產工作流程中，價格從每分鐘 0.20 美元起，這將改變大量內容廣播公司的遊戲規則。

我們非常自豪能夠延續在字幕領域的創新和領導地位。LEXI Recorded 證明了我們致力於提供尖端解決方案使企業在提高媒體制作效率的同時增強可訪問性的承諾。」

LEXI Recorded 的主要功能包括：

速度與效率： LEXI Recorded 可快速處理字幕檔，使企業能夠在緊迫的期限內及時向受眾提供內容。文檔可以在視頻的長度內以多種格式迅速處理完成。

LEXI Recorded 可快速處理字幕檔，使企業能夠在緊迫的期限內及時向受眾提供內容。文檔可以在視頻的長度內以多種格式迅速處理完成。 高準確性： LEXI Recorded 利用先進的人工智能技術，提供了出色的準確性，達到了 98% 的命名實體識別率，使用自訂字典或主題模型可以進一步提高準確性。

LEXI Recorded 利用先進的人工智能技術，提供了出色的準確性，達到了 98% 的命名實體識別率，使用自訂字典或主題模型可以進一步提高準確性。 成本效益： LEXI Recorded 的自動化特性大大降低了運營成本，為各種規模的企業提供了經濟高效的解決方案。與傳統的人工字幕錄製相比，LEXI Recorded 每分鐘僅需 0.20 美元，可為客戶節省大量成本。

LEXI Recorded 的自動化特性大大降低了運營成本，為各種規模的企業提供了經濟高效的解決方案。與傳統的人工字幕錄製相比，LEXI Recorded 每分鐘僅需 0.20 美元，可為客戶節省大量成本。 針對不同工作流程的靈活集成模式： 認識到製作工作流程的多樣性，AI-Media 提供了靈活的集成模式，允許企業根據其獨特需求定制與 LEXI Recorded 的集成。選項包括基於 API 的集成、基於共用資料夾的集成以及定制集成，以滿足各種軟件發展能力的組織的需求。

認識到製作工作流程的多樣性，AI-Media 提供了靈活的集成模式，允許企業根據其獨特需求定制與 LEXI Recorded 的集成。選項包括基於 API 的集成、基於共用資料夾的集成以及定制集成，以滿足各種軟件發展能力的組織的需求。 API 集成實現無縫工作流程： LEXI Recorded 集成能力的核心是 AI-Media 的 Orders API。這個對開發人員友好的 API 遵循行業標準，包括 REST、JSON、API key、HTTPS 和 TLS，使其易於流覽和使用。API 還支持人工智能完成的 LEXI Recorded 和字幕機完成的 Premium Recorded 兩種訂單類型，確保人工智能和人工字幕之間的無中斷平穩過渡。

LEXI Recorded 集成能力的核心是 AI-Media 的 Orders API。這個對開發人員友好的 API 遵循行業標準，包括 REST、JSON、API key、HTTPS 和 TLS，使其易於流覽和使用。API 還支持人工智能完成的 LEXI Recorded 和字幕機完成的 Premium Recorded 兩種訂單類型，確保人工智能和人工字幕之間的無中斷平穩過渡。 即時語言翻譯： 提交源音訊訂單，支援超過 30 種語言，並可以選擇接收同語言字幕或人工智能翻譯的字幕。

提交源音訊訂單，支援超過 30 種語言，並可以選擇接收同語言字幕或人工智能翻譯的字幕。 靈活的介面選項： 您可以選擇在 LEXI Recorded 線上門戶網站上臨時使用，也可以為大批量用戶定制集成設置，以管理超快、低接觸的內容處理。

您可以選擇在 LEXI Recorded 線上門戶網站上臨時使用，也可以為大批量用戶定制集成設置，以管理超快、低接觸的內容處理。 AI-Media 還以一流的卓越工程技術為後盾，提供全天候全球支援。

LEXI Recorded 是 AI-Media 的 LEXI 工具包中的又一個解決方案，鞏固了公司在字幕技術和解決方案領域的全球領先地位。

AI-Media 團隊將於 4 月 14 日至 17 日在拉斯維加斯舉行的 2024 年美國廣播電視展會上展示 LEXI Recorded 解決方案。如需在美國廣播電視展會上預約一對一會議，瞭解有關 LEXI Recorded 或其他解決方案的更多資訊，請按一下此處。

有關 LEXI Recorded 的更多資訊，請訪問 AI-Media 網站上的 LEXI Recorded 頁面。

關於 AI-Media

科技公司 AI-Media 於 2003 年在澳洲成立，是提供高質素直播和錄製字幕、轉錄和翻譯解決方案的全球領先企業。公司透過其 AI 驅動的 LEXI 自動字幕解決方案和端到端字幕硬件系列，幫助世界領先的廣播公司、企業和政府機構確保字幕的高準確性、安全性和成本效益。全球範圍內，AI-Media 技術每月提供超過 1,000 萬分鐘的直播和錄製媒體內容以及線上活動和網絡直播。AI-Media (ASX: AIM) 於 2020 年 9 月 15 日開始在澳大利亞證券交易所掛牌上市。有關 AI-Media 的更多資訊，請訪問AI-Media.tv。

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