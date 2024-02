mdf commerce présente ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2024

Les revenus ont atteint 30,2 millions $ au troisième trimestre de 2024, comparativement à 31,7 millions $ au troisième trimestre de 2023, une baisse de 1,5 million $, ou 4,6 %. Au troisième trimestre, les revenus ont diminué de 0,2 million $, ou 0,6 %, d’un exercice à l’autre en excluant les revenus d’InterTrade 5 et les revenus tirés des services de transition postérieurs à la clôture au troisième trimestre de 2023. Au troisième trimestre de 2024, les revenus tirés des solutions d’approvisionnement électronique ont augmenté de 4,5 %, pour se chiffrer à 20,7 millions $.

Le BAIIA ajusté 1 s’est chiffré à 2,5 millions $ pour le troisième trimestre de 2024, ce qui représente une amélioration importante de 1,6 million $, comparativement à 0,9 million $ pour le troisième trimestre de 2023.

La perte nette et la perte nette ajustée 2 se sont chiffrées à 4,2 millions $ au troisième trimestre de 2024, comparativement à un résultat net de 15,1 millions $, qui comprenait un gain sur cession d’InterTrade 5 de 22,9 millions $. La perte nette ajustée 2 a enregistré une importante amélioration de 3,6 millions $ comparativement à 7,8 millions $ au troisième trimestre de 2023.

Les flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles se sont chiffrés à 6,4 millions $ pour le troisième trimestre de 2024, et ils ont été utilisés pour réduire la dette à long terme. Il s’agit d’une importante amélioration par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent, alors que nous avions enregistré des flux de trésorerie nets affectés aux activités opérationnelles de 2,8 millions $.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à plus de 5,0 millions $ à la fin du troisième trimestre de 2024.



MONTRÉAL, 13 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (la « Société ») (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce électronique de type logiciel-service (« SaaS »), a présenté ses résultats financiers pour le troisième trimestre, soit le trimestre terminé le 31 décembre 2023 (le « T3 2024 »). Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, à moins d’indication contraire.

« Nous avons vu un changement clair s’opérer dans le secteur public axé sur la transformation numérique avec la numérisation des processus d’approvisionnement placée en tête des priorités des organismes gouvernementaux étatiques et locaux, a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. Notre gamme novatrice de solutions d’approvisionnement électronique convient parfaitement aux organismes gouvernementaux étatiques et locaux, et elle leur permet de réaliser des efficiences cruciales alors qu’ils cherchent ultimement à générer de la valeur pour les contribuables. Nous sommes ravis de constater une croissance des revenus tirés de nos produits d’approvisionnement électronique d’un exercice à l’autre, laquelle est attribuable au plein potentiel de notre gamme de produits. Nous sommes bien positionnés pour enregistrer une croissance solide, puisque la transformation numérique s’accélérera au cours des prochaines années. »

Au cours du troisième trimestre, nous avons accueilli de nouveaux clients du marché intermédiaire au sein de notre communauté d’approvisionnement électronique, lesquels ont conclu de nombreux contrats pluriannuels pour nos solutions d’approvisionnement électronique, axés principalement sur nos modules Appel d’offres, Contrat et Interaction. Notre gamme complète de solutions d’approvisionnement de bout en bout offerte au moyen des modules Appel d’offres, Contrat, Approvisionnement, Interaction et Marché est conçue pour l’approvisionnement dans le secteur public et nous procure un avantage concurrentiel solide.

Les nouveaux clients que nous avons gagnés au cours de l’exercice 2024, notamment l’État d’Hawaï, comme nous l’avons annoncé au trimestre précédent, et les nouveaux organismes clients gagnés dans le cadre de notre stratégie de croissance sur le marché intermédiaire de l’approvisionnement électronique, commencent à avoir une incidence sur nos résultats financiers, alors que les déploiements pour les clients s’intensifient. « Les revenus tirés de la plateforme d’approvisionnement électronique ont augmenté de 4,5 % et de 7,4 %, respectivement, au T3 2024 et au cours de la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2023 (le « cumul annuel au T3 2024 ») par rapport aux périodes correspondantes de l’exercice précédent, et les revenus récurrents4 tirés de l’approvisionnement électronique continuent de se situer autour de 88 % du total des revenus de la plateforme, a déclaré Deborah Dumoulin, chef de la direction financière de mdf commerce. Nous présentons un BAIIA ajusté1 positif pour un sixième trimestre consécutif qui se chiffre à 2,5 millions $, ce qui représente une amélioration importante par rapport à 0,9 million $ au troisième trimestre de l’exercice précédent. Des améliorations notables ont été constatées au niveau de la rentabilité au cours de la dernière année, et nous avons enregistré des flux de trésorerie liés à l’exploitation positifs pour le trimestre. Nous présentons des flux de trésorerie nets positifs provenant des activités opérationnelles de 6,4 millions $ pour le T3 2024, comparativement à des flux de trésorerie nets affectés aux activités opérationnelles de 2,8 millions $ pour le troisième trimestre de l’exercice précédent; nous avons terminé le troisième trimestre avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de plus de 5,0 millions $ et un montant de 1,5 million $ prélevé sur la facilité renouvelable disponible en vertu de la Convention de crédit. Nous sommes ravis de nos résultats, qui témoignent d’une excellente amélioration des flux de trésorerie liés à l’exploitation. »

Résultats financiers du troisième trimestre de 2024

Pour le T3 2024, les revenus ont atteint 30,2 millions $, comparativement à 31,7 millions $ pour le T3 2023, en baisse de 1,5 million $, ou 4,6 %. Compte non tenu d’InterTrade5, une filiale qui a été vendue le 4 octobre 2022, dont les revenus se sont chiffrés à 0,4 million $ pour le T3 2023 et des autres revenus tirés des services de transition postérieurs à la clôture, qui se sont chiffrés à 0,9 million $, les revenus du troisième trimestre ont diminué de 0,2 million $, ou 0,6 %, d’un exercice à l’autre. Selon un taux de change constant3, les revenus ont diminué de 1,6 million $, ou 4,9 %, par rapport à 31,8 millions $ au T3 2023.

Les revenus récurrents4 se sont chiffrés à 24,8 millions $, ou 82,2 % des revenus, pour le T3 2024, comparativement à 24,7 millions $, ou 77,8 % des revenus, pour le T3 2023. Les revenus récurrents4 du T3 2023 comprenaient un montant de 0,3 million $ lié à InterTrade5.

La perte nette s’est chiffrée à 4,2 millions $ au T3 2024, comparativement à un résultat net de 15,1 millions $, qui comprenait un gain sur cession d’InterTrade de 22,9 millions $.

La perte nette ajustée2 s’est chiffrée à 4,2 millions $ pour le T3 2024, une amélioration importante de 3,6 millions $, comparativement à 7,8 millions $ pour le T3 2023.

Le BAIIA ajusté1 s’est chiffré à 2,5 millions $ au T3 2024, marquant ainsi le sixième trimestre consécutif avec un BAIIA ajusté1 positif, une amélioration importante de 1,6 million $, comparativement à 0,9 million $ au T3 2023.

La rentabilité et les flux de trésorerie liés à l’exploitation se sont nettement améliorés au T3 2024 par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent, ce qui s’explique par les nouvelles ventes, surtout en ce qui a trait aux solutions d’approvisionnement électronique, et les différentes mesures de rationalisation mises en place, notamment l’accent mis sur l’efficience opérationnelle. Les conventions relatives au modèle des frais transactionnels (le « modèle TRX ») conclues avec des clients des services d’approvisionnement électronique qui sont des États américains, en vertu desquelles nous percevons des frais correspondant à un pourcentage des dépenses des clients pour des biens et des services admissibles, ont eu une incidence positive sur les flux de trésorerie tant au T3 2024 que pour le cumul annuel au T3 2024 par rapport aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. Nous avons enregistré des flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles de 6,4 millions $ pour le troisième trimestre de l’exercice considéré, comparativement à des flux de trésorerie nets affectés aux activités opérationnelles de 2,8 millions $ pour le troisième trimestre de l’exercice précédent. Les flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles ont été utilisés pour réduire la dette à long terme au cours du T3 2024.

Au 31 décembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à 5,0 millions $ et le montant prélevé sur la facilité renouvelable était de 1,5 million $, comparativement à une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 4,0 millions $ et un montant de 7,4 millions $ prélevé sur la facilité renouvelable au 31 mars 2023.

Revenus

Au T3 2024, les revenus de la plateforme d’approvisionnement électronique se sont chiffrés à 20,7 millions $, une augmentation de 0,9 million $, ou 4,5 %, comparativement à 19,8 millions $ pour le T3 2023, découlant de la hausse des revenus tirés des droits d’utilisation. Pour le T3 2024, les revenus tirés de la plateforme américaine d’approvisionnement électronique de la Société se sont chiffrés à 15,5 millions $, en hausse de 0,4 million $ par rapport à 15,1 millions $ pour le T3 2023.



Les revenus récurrents4 tirés de la plateforme d’approvisionnement électronique se sont chiffrés à 18,2 millions $ pour le T3 2024, en hausse par rapport à 17,7 millions $ au T3 2023, et ont représenté 88,0 % et 88,6 %, respectivement, des revenus de la plateforme.



Pour le cumul annuel au T3 2024, les revenus tirés de la plateforme d’approvisionnement électronique se sont chiffrés à 61,2 millions $, une augmentation de 4,2 millions $, ou 7,4 %, comparativement à 57,0 millions $ pour la période correspondante de l’exercice 2023. Cette augmentation est principalement attribuable à une hausse de 4,8 millions $ des revenus tirés des droits d’utilisation, contrebalancée en partie par une baisse de 0,3 million $ des revenus tirés de la maintenance et des services d’hébergement et une baisse de 0,2 million $ des revenus tirés des services professionnels.



La plateforme d’approvisionnement électronique représente 69 % du total des revenus consolidés au T3 2024. Notre gamme de solutions d’approvisionnement de bout en bout est un ensemble entièrement intégré de produits d’approvisionnement électronique offerts au moyen des modules Appel d’offres, Contrat, Approvisionnement, Interaction et Marché. Notre gamme complète de produits soutient de manière exceptionnelle la transformation numérique dans le secteur public, offrant l’efficience, la transparence et la modernisation aux processus d’approvisionnement des clients, et elle nous place en bonne position pour une plus grande pénétration du marché.



Nos solutions et les services que nous offrons aux clients sont adaptés au secteur public et nous procurent un avantage concurrentiel solide tant pour les états que pour les grandes villes et les organismes clients sur le marché intermédiaire, de même que pour le réseau de fournisseurs.



Notre réseau de fournisseurs en Amérique du Nord compte plus de 650 000 fournisseurs et plus de 6 500 organismes clients. Grâce à cette clientèle nombreuse et à une forte présence aux États-Unis, nous sommes en bonne position pour enregistrer une croissance sur le marché.



Au cours du troisième trimestre de 2024, nous avons accueilli de nouveaux clients du marché intermédiaire au sein de notre communauté d’approvisionnement électronique, ce qui comprend de nombreux contrats pluriannuels pour nos solutions d’approvisionnement électronique concernant surtout nos modules Appel d’offres, Contrat et Interaction. Il existe un marché potentiel important pour les offres sur le marché intermédiaire. La demande pour la numérisation des processus d’approvisionnement électronique dans le marché intermédiaire est forte et nous nous attendons à ce que cette demande continue de s’accélérer puisque les offres sur le marché intermédiaire continuent de gagner du terrain auprès des clients. La conversion des occasions est donc une priorité pour générer une croissance des revenus.

Les revenus tirés de la plateforme de commerce électronique6 se sont chiffrés à 5,4 millions $ pour le T3 2024 comparativement à 5,5 millions $ pour le T3 2023, compte non tenu, pour le T3 2023, des revenus tirés d’InterTrade5 et des revenus tirés des services de transition postérieurs à la clôture connexes comptabilisés au T3 2023, qui ont représenté une baisse de 0,4 million $ et de 0,9 million $, respectivement. Les revenus de la plateforme de commerce unifié6 ont totalisé 6,8 millions $ au T3 2023.



Les revenus récurrents4 de la plateforme de commerce unifié, qui ne comprenait que le commerce électronique au T3 2024, se sont chiffrés à 3,0 millions $ et ont représenté 55,0 % des revenus de la plateforme, comparativement à 2,9 millions $, ou 43,5 %, pour le T3 2023, alors que la plateforme comprenait aussi InterTrade5, dont les revenus récurrents4 se sont chiffrés à 0,3 million $.



Les revenus de la plateforme de places de marché électroniques se sont chiffrés à 4,1 millions $ pour le T3 2024, une baisse de 0,9 million $, comparativement à 5,0 millions $ pour le T3 2023. Certaines solutions de places de marché électroniques, comme le Forum des Courtiers et Jobboom, ont tiré parti de la conjoncture macroéconomique des dernières années. Alors que les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement mondiale éprouvés récemment se résorbent, les revenus tirés du Forum des Courtiers, un marché de composants électroniques, ont diminué de 0,7 million $ au T3 2024 par rapport au T3 2023. La baisse de l’activité sur le marché du travail à l’exercice 2024 a eu une incidence sur Jobboom, qui a enregistré une diminution des revenus d’un exercice à l’autre de 0,2 million $ au troisième trimestre. La fermeture de Réseau Contact et de Power Source Online au T3 2024 s’est traduite par une diminution de 0,1 million $ des revenus. Les revenus tirés des autres solutions de places de marché électroniques sont demeurés stables par rapport au T3 2023.



Les revenus récurrents4 tirés de la plateforme de places de marché électroniques ont représenté 3,6 millions $, ou 88,9 % des revenus de la plateforme, pour le T3 2024, comparativement à 4,1 millions $, ou 81,0 %, pour le T3 2023.



La marge brute a atteint 17,7 millions $, ou 58,5 %, au T3 2024, comparativement à 17,8 millions $, ou 56,3 %, au T3 2023. Le pourcentage de marge brute a augmenté de 2,2 % par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent.

Les revenus ont diminué de 1,5 million $ alors que les coûts des services se sont améliorés de 1,3 million $ par rapport au T3 2023, surtout en raison de la baisse de 0,8 million $ de la charge salariale découlant des initiatives de réduction de l’effectif mises en œuvre au sein de la Société à l’exercice 2023 et au début du T1 2024 et de la baisse de 0,4 million $ des charges liées aux services professionnels, qui s’explique par le fait que nous avons moins eu recours à des conseillers contractuels.

Au T3 2024, les charges d’exploitation se sont chiffrées à 20,7 millions $, ce qui représente une baisse importante de 2,9 millions $, ou 12,3 %, comparativement à 23,6 millions $ au T3 2023.

Au T3 2024, les frais généraux et d’administration ont totalisé 6,2 millions $, les frais de vente et de commercialisation se sont chiffrés à 6,8 millions $, et les charges liées à la technologie se sont établies à 7,7 millions $ comparativement à 6,4 millions $, à 8,5 millions $ et à 8,7 millions $, respectivement, au T3 2023. La baisse des charges d’exploitation s’explique surtout par des économies salariales de 1,2 million $ découlant des réductions de l’effectif et de la vente d’InterTrade, une baisse de 0,9 million $ des coûts de restructuration surtout liée aux indemnités de cessation d’emploi, une baisse de 0,4 million $ des charges liées aux services professionnels et une baisse de 0,3 million $ de la charge d’amortissement, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des charges liées aux logiciels développés à l’interne inscrites à l’actif de 0,2 million $.

La perte d’exploitation de la Société s’est nettement améliorée, soit de 2,7 millions $, ou 47,2 %, passant de 5,8 millions $ au T3 2023 à 3,1 millions $ au T3 2024. Cette diminution est essentiellement attribuable à la baisse de 2,9 millions $ des charges d’exploitation.

La perte nette s’est chiffrée à 4,2 millions $, ou une perte nette par action de 0,10 $ (de base et diluée), pour le T3 2024, comparativement à un résultat net de 15,1 millions $ pour le T3 2023, ou un résultat net par action de 0,34 $ (de base et dilué), pour le T3 2023, résultat qui comprenait un gain sur cession d’InterTrade de 22,9 millions $.

Au T3 2024, la perte nette ajustée2 correspondait à la perte nette de 4,2 millions $, soit une perte nette ajustée2 par action (de base et diluée) de 0,10 $. Au T3 2023, la perte nette ajustée2 s’est chiffrée à 7,8 millions $, soit une perte nette ajustée2 par action (de base et diluée) de 0,18 $.

Grâce à l’efficience opérationnelle et aux initiatives d’économies de coûts mises en œuvre à l’exercice 2023 et au début du T1 2024 afin d’améliorer la rentabilité, la perte nette ajustée2 s’est nettement améliorée, soit de 3,6 millions $, et la perte nette ajustée2 par action (de base et diluée) s’est améliorée de 0,08 $ par action au T3 2024 par rapport au T3 2023.

Le BAIIA ajusté1 s’est chiffré à 2,5 millions $ pour le T3 2024, une amélioration importante de 1,6 million $, comparativement à 0,9 million $ pour le T3 2023. L’amélioration importante du BAIIA ajusté1 est principalement attribuable à la diminution des charges d’exploitation à la suite de réductions de l’effectif et d’autres initiatives d’économies de coûts, partiellement contrebalancée par une diminution du total des revenus.

Nos résultats financiers du T3 2024 reflètent l’incidence positive de l’attention que nous portons à l’efficience opérationnelle, à la rentabilité et aux flux de trésorerie, et ils démontrent une amélioration importante de la perte nette, de la perte nette ajustée2 et du BAIIA ajusté1 d’un exercice à l’autre au troisième trimestre.



Sommaire des résultats consolidés

Faits saillants financiers

En milliers de dollars canadiens,

sauf le nombre d’actions et les données par action T3 2024 T2 2024 T3 2023 Cumul

annuel au

T3 2024 Cumul

annuel au

T3 2023 Revenus 30 189 30 749 31 652 91 942 97 064 Revenus récurrents4 24 822 24 360 24 728 73 739 77 233 Marge brute 17 653 18 457 17 832 53 823 55 693 Perte d’exploitation (3 053 ) (2 031 ) (5 787 ) (8 138 ) (16 708 ) Résultat net (perte nette) (4 179 ) (784 ) 15 082 (10 078 ) (81 010 ) Perte nette ajustée2 (4 179 ) (784 ) (7 804 ) (10 078 ) (18 896 ) BAIIA ajusté1 2 501 3 998 898 9 139 1 168 Résultat net (perte nette) par action (de base et dilué) (0,10 ) (0,02 ) 0,34 (0,23 ) (1,84 ) Perte nette ajustée2 par action (de base et diluée) (0,10 ) (0,02 ) (0,18 ) (0,23 ) (0,43 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation De base et dilué (en milliers) 43 971 43 971 43 971 43 971 43 971



Rapprochement du résultat net (de la perte nette), du BAIIA1 (de la perte de BAIIA) et du BAIIA ajusté1

En milliers de dollars canadiens T3 2024 T2 2024 T3 2023 Cumul

annuel au

T3 2024 Cumul

annuel au

T3 2023 Résultat net (perte nette) (4 179 ) (784 ) 15 082 (10 078 ) (81 010 ) Charge (recouvrement) d’impôts (493 ) (202 ) 1 194 (979 ) 818 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 767 802 1 018 2 416 3 104 Amortissement des actifs incorporels d’acquisition 3 136 3 095 3 128 9 329 9 119 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 496 706 566 2 015 1 716 Frais financiers 125 300 228 681 1 911 BAIIA1 (perte de BAIIA) (148 ) 3 917 21 216 3 384 (64 342 ) Gain sur cession d’une filiale – – (22 886 ) – (22 886 ) Perte de valeur du goodwill – – – – 85 000 Perte (gain) de change 1 494 (1 345 ) 594 1 577 (1 793 ) Rémunération fondée sur des actions 132 181 47 454 470 Coûts de restructuration 382 422 1 418 2 225 2 498 Frais connexes aux transactions 641 823 509 1 499 2 221 BAIIA ajusté1 2 501 3 998 898 9 139 1 168



Rapprochement du résultat net (de la perte nette) et de la perte nette ajustée2

En milliers de dollars canadiens,

sauf le nombre d’actions et les données par action T3 2024 T2 2024 T3 2023 Cumul

annuel au

T3 2024 Cumul

annuel au

T3 2023 Résultat net (perte nette) (4 179 ) (784 ) 15 082 (10 078 ) (81 010 ) Gain sur cession d’une filiale – – (22 886 ) – (22 886 ) Perte de valeur du goodwill – – – – 85 000 Perte nette ajustée2 (4 179 ) (784 ) (7 804 ) (10 078 ) (18 896 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation De base et dilué (en milliers) 43 971 43 971 43 971 43 971 43 971 Résultat net (perte nette) par action – de base et dilué (0,10 ) (0,02 ) 0,34 (0,23 ) (1,84 ) Perte nette ajustée2 par action – de base et diluée (0,10 ) (0,02 ) (0,18 ) (0,23 ) (0,43 )



Rapprochement des revenus selon un taux de change constant3

En milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire T3

2024 T3

2023



Var.

($)



Var.

(%) T3

2024 T2

2024



Var.

($)



Var.

(%) Cumul

annuel

au T3

2024 Cumul

annuel

au T3

2023



Var.

($)



Var.

(%) Revenus 30 189 31 652 (1 463 ) (4,6 ) 30 189 30 749 (560 ) (1,8 ) 91 942 97 064 (5 122 ) (5,3 ) Incidence selon un taux de change constant – 106 (106 ) – – 297 (297 ) – – 1 778 (1 778 ) – Revenus selon un taux de change constant 30 189 31 758 (1 569 ) (4,9 ) 30 189 31 046 (857 ) (2,8 ) 91 942 98 842 (6 900 ) (7,0 )





Le BAIIA, le BAIIA ajusté (la perte de BAIIA ajusté) et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures financières non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique 10, « Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés », du rapport de gestion pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2023.



Le résultat net (la perte nette) ajusté et le résultat net (la perte nette) ajusté par action (de base et dilué) sont des mesures financières non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique 10, « Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés », du rapport de gestion pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2023.



Certaines données sur les revenus et variations par rapport à la période précédente sont analysées et présentées selon un taux de change constant et sont calculées en convertissant les revenus de la période correspondante de l’exercice précédent libellés en devises aux taux de change de la période considérée. Se reporter à la rubrique 10, « Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés », du rapport de gestion pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2023.



Les revenus récurrents et les revenus mensuels récurrents (les « RMR ») sont des indicateurs de performance clés. Se reporter à la rubrique 10, « Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés », du rapport de gestion pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2023.



InterTrade Systems Inc. (« InterTrade »), une filiale en propriété exclusive de la Société, représentant notre solution de collaboration dans la chaîne d’approvisionnement, a été vendue le 4 octobre 2022. À des fins de comparaison, la Société a fourni les informations sur l’entité cédée avant la vente, en excluant les revenus d’InterTrade pour le T3 2023 et le cumul annuel au T3 2023 qui se sont chiffrés, respectivement, à 0,4 million $ et à 7,2 millions $, en excluant les revenus tirés des services de transition postérieurs à la clôture qui ont totalisé 0,9 million $ pour le T3 2023 et le cumul annuel au T3 2023 et en excluant les revenus récurrents4 pour le T3 2023 et le cumul annuel au T3 2023 qui se sont chiffrés, respectivement, à 0,3 million $ et à 6,7 millions $.



La plateforme de commerce unifié, qui englobait les solutions de commerce électronique et de collaboration dans la chaîne d’approvisionnement, a été renommée plateforme de commerce électronique après la vente d’InterTrade.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (« SaaS ») qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d’approvisionnement électronique, de commerce électronique et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’environ 650 employés basés au Canada, aux États-Unis, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’informations, consultez notre site Web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1 877 677-9088.

Déclarations prospectives

Dans le présent communiqué, « mdf commerce », la « Société » ou les termes « nous » et « notre/nos » désignent, selon le contexte, mdf commerce inc. seule ou mdf commerce inc. collectivement avec ses filiales et les entités dans lesquelles elle détient une participation économique.

Le présent communiqué est daté du 13 février 2024 et, à moins d’indication contraire, l’information fournie aux présentes l’est en date du 31 décembre 2023 et pour le troisième trimestre de 2024.

Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué et dans les documents intégrés par renvoi constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations se rapportent à des événements à venir ou à la performance financière future de la Société et elles sous-tendent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, connus ou non, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d’activité, la performance ou les réalisations réels de mdf commerce ou du secteur de la Société diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives de la Société. Ces facteurs peuvent inclure, notamment, les risques et incertitudes qui sont décrits plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » de la notice annuelle de la Société en date du 31 mars 2023 ainsi que dans la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » du rapport de gestion pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2023 et ailleurs dans les documents que la Société dépose auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives sont habituellement signalées par des expressions comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « planifier », « anticiper », « avoir l’intention de », « croire », « estimer », « prévoir », « potentiel » ou « continuer » ou la forme négative de ces mots, ou par des variantes similaires. Ces déclarations ne constituent que des prévisions. Les déclarations prospectives se fondent sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction, que cette dernière estime être raisonnables à la date des présentes, et elles sont intrinsèquement assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités d’ordre commercial, économique, concurrentiel et autres en ce qui a trait aux événements futurs; par conséquent, elles sont susceptibles de changer après cette date. Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, et l’information qu’elles contiennent pourrait ne pas être pertinente à toute autre date. Les événements et les résultats réels peuvent différer de manière significative. Nous ne pouvons garantir les résultats, les niveaux d’activité, la performance ou les réalisations futurs. Nous n’avons pas l’intention ni l’obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.

Des renseignements additionnels sur mdf commerce, y compris les états financiers consolidés intermédiaires résumés aux 31 décembre 2023 et 2022 et le rapport de gestion pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2023 de la Société ainsi que sa dernière notice annuelle au 31 mars 2023, sont disponibles sur le site Web de la Société au www.mdfcommerce.com et ils ont été déposés sur le site SEDAR+ au www.sedarplus.com.

Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société pour les trimestres et les périodes de neuf mois terminés les 31 décembre 2023 et 2022 ont été préparés conformément à la norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire, en appliquant des principes comptables conformes aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »). Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités n’incluent pas toutes les informations requises selon les IFRS pour des états financiers complets, en particulier les notes complémentaires.

La Société présente des mesures financières non conformes aux IFRS et des indicateurs de performance clés pour évaluer la performance opérationnelle. Ainsi, elle présente le résultat net (la perte nette) ajusté2, le résultat net (la perte nette) ajusté2 par action, le résultat net (la perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement (le « BAIIA »)1, le BAIIA ajusté (la perte de BAIIA ajusté)1, la marge du BAIIA ajusté1 et certains revenus présentés selon un taux de change constant3 en tant que mesures financières non conformes aux IFRS, ainsi que les revenus récurrents4 et les revenus mensuels récurrents (les « RMR »)4 comme indicateurs de performance clés.

Ces mesures non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés n’ont aucune signification normalisée en vertu des IFRS, et il est peu probable qu’ils soient comparables à des mesures désignées de façon semblable présentées par d’autres sociétés. Le lecteur est avisé que la présentation de ces mesures vise à compléter, et non remplacer, l’analyse des résultats financiers conformément aux IFRS. La direction a recours tant aux mesures conformes aux IFRS qu’aux mesures non conformes aux IFRS dans le cadre de la planification, de la surveillance et de l’évaluation de la performance de la Société. Certaines informations à présenter additionnelles, y compris les définitions liées aux mesures financières non conformes aux IFRS, un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS les plus comparables, ainsi que les indicateurs de performance clés, ont été intégrées par renvoi et elles se trouvent dans le rapport de gestion pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2023, dans la rubrique 10, « Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés ». Le rapport de gestion pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2023 est accessible sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.com, ainsi que sur le site Web de la Société, www.mdfcommerce.com, sous l’onglet Investisseurs.

Conférence téléphonique portant sur les résultats financiers du troisième trimestre de 2024

Date : le mercredi 14 février 2024

Heure : 9 h (heure normale de l’Est)

Pour vous joindre à la conférence : 1 833 630-1956 ou 412 317-1837 (à l’international)

Webdiffusion en direct : enregistrez-vous ici

Pour plus d’informations :

mdf commerce inc.

Luc Filiatreault, président et chef de la direction

Sans frais : 1 877 677-9088, poste 2004

Courriel : luc.filiatreault@mdfcommerce.com

Deborah Dumoulin, chef de la direction financière

Sans frais : 1 877 677-9088, poste 2134

Courriel : deborah.dumoulin@mdfcommerce.com