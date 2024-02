Le Groupe Compass Canada nommé Meilleurs lieux de travail en 2024 avec les équipes de direction les plus fiables

TORONTO, 13 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Compass Canada, la première entreprise de services alimentaires et d’accueil du pays, est fier d’annoncer avoir été reconnu comme l’un des Meilleurs lieux de travailMC en 2024 avec les équipes de direction les plus fiables par Great Place to Work®.



La liste des Meilleurs lieux de travailMC en 2024 avec les équipes de direction les plus fiables est créée en fonction des commentaires directs des employés d’un large éventail d’organisations qui participent au sondage sur l’indice de confiance Great Place to Work®. Pour être admissibles à la liste des membres de l’équipe de direction les plus fiables, les organisations doivent être certifiées Great Place to Work® et avoir reçu des résultats élevés de leurs employés dans le sondage sur l’indice de confiance.

« Nos 25 000 associés sont au cœur de notre entreprise. En tant que dirigeants, il n'y a pas de plus grand succès que de savoir que les gens avec qui nous travaillons nous font confiance et se sentent vraiment valorisés », a déclaré Saajid Khan, PDG du Groupe Compass Canada et d'ESS Amérique du Nord. « Chaque jour, nos associés apportent leurs talents uniques et leur passion, et ensemble, nous créons quelque chose de vraiment extraordinaire pour nos clients et nos consommateurs. Cette reconnaissance ne concerne pas seulement nos équipes de direction; c’est une célébration de chaque associé qui fait du Groupe Compass Canada un endroit où il fait bon travailler », a-t-il déclaré.

En 2019, l’équipe de direction du Groupe Compass Canada a établi des « engagements en matière de leadership » dans le cadre de son approche. « Axés sur l’empathie, Axés sur le partage, Axés sur une vision et Axés sur les résultats », ce sont les engagements que tous les associés de l’organisation ont pris les uns envers les autres, en commençant par l’équipe de direction. Ces engagements jouent un rôle essentiel dans l’établissement de la confiance au sein de l’organisation, en veillant à ce que chaque membre de l’équipe se sente respecté et soutenu. Voici quelques-unes des initiatives de leadership les plus remarquables du Groupe Compass Canada :

Programme de déjeuners du PDG – Les gestionnaires d’unité de première ligne sont invités à partager les victoires opérationnelles et les obstacles avec les cadres supérieurs lors d’une série de 6 à 8 déjeuners tenus chaque année. Cette rétroaction est ensuite utilisée pour soutenir l’amélioration continue dans l’ensemble des opérations commerciales.

– Les gestionnaires d’unité de première ligne sont invités à partager les victoires opérationnelles et les obstacles avec les cadres supérieurs lors d’une série de 6 à 8 déjeuners tenus chaque année. Cette rétroaction est ensuite utilisée pour soutenir l’amélioration continue dans l’ensemble des opérations commerciales. Programme de reconnaissance des associés primés – Le programme annuel de reconnaissance « Ma Star » du Groupe Compass Canada récompense plus de 1 000 associés de première ligne avec des prix financiers immédiats, se terminant par des galas à Orlando et à Toronto pour célébrer les meilleurs gagnants au pays. Les associés sont également reconnus par les programmes de prix Crystal and Héros de l’entreprise et par les « badges de reconnaissance » entre pairs qui ont reçu plus de 60 000 messages de reconnaissance l’an dernier.

Le programme annuel de reconnaissance « Ma Star » du Groupe Compass Canada récompense plus de 1 000 associés de première ligne avec des prix financiers immédiats, se terminant par des galas à Orlando et à Toronto pour célébrer les meilleurs gagnants au pays. Les associés sont également reconnus par les programmes de prix Crystal and Héros de l’entreprise et par les « badges de reconnaissance » entre pairs qui ont reçu plus de 60 000 messages de reconnaissance l’an dernier. Commanditaires exécutifs pour les Conseils d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) – Les cadres supérieurs agissent à titre de commanditaires exécutifs dans les Conseils d’action pour la diversité et l’inclusion (CADI) du Groupe Compass Canada, y compris Pride Alliance, PANDC (Autochtones noir et personnes de couleur), Wolfpack (Femmes de leadership et d’agrément) et les groupes de santé mentale et de bien-être maintenant avec plus de 190 bénévoles passionnés de l’ensemble de l’organisation dans chaque CADI.



« Nous nous engageons à offrir la meilleure expérience aux employés de l’industrie en créant une culture et une communauté où nos associés se sentent entendus, valorisés et habilités. Cette expérience est motivée par notre équipe de direction, en partenariat direct avec nos associés et leur soutien inébranlable à cette vision. » a déclaré Lauren Davey, dirigeante principale du capital humain et de la culture d’entreprise. « Cette reconnaissance est vraiment particulière parce qu’elle sollicite la rétroaction directement de nos associés et évalue la confiance, ce qui est sans doute la pierre angulaire de toute excellente relation. Nous sommes reconnaissants envers nos associés d’avoir mis leur confiance en nous et d’être vraiment la meilleure équipe de l’industrie », a-t-elle déclaré.

Le Groupe Compass Canada est certifié Great Place to Work® depuis 2019 et fait partie de la liste des Meilleurs lieux de travailMC 2022 au Canada. Pour en savoir plus sur le Groupe Compass Canada et son engagement à offrir la meilleure expérience aux employés, veuillez visiter compass-canada.com . Pour ceux qui souhaitent se joindre à l’équipe du Groupe Compass Canada, cliquez ici pour voir les postes vacants.

À propos du Groupe Compass Canada



Groupe Compass Canada est le plus grand fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada. Il emploie plus de 25 000 associés dans plus de 2 100 établissements au pays. Son expertise couvre divers secteurs et spécialités, y compris les sites sportifs, les salles à manger, les écoles, les hôpitaux, les plateformes pétrolières, les camps éloignés, les services de distribution automatique et la gestion des installations. Le Groupe Compass Canada a pour mission d’être le fournisseur de services alimentaires le plus novateur du pays, visant à redéfinir l’industrie grâce à une technologie de pointe et à des approches avant-gardistes qui ont un impact positif sur les gens, le rendement et l’objectif. Le Groupe Compass Canada s’engage à utiliser sa taille et son envergure pour faire le bien commun, et a établi un engagement Promesse à la planète visant à réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Grâce à des solutions d’accueil sur mesure et à un dévouement envers l’excellence, le Groupe Compass Canada façonne l’avenir des services alimentaires et de soutien au Canada.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’une des cultures d’entreprise les plus admiréesMC au Canada en 2021, 2022 et 2023, un prix qui reconnaît les organisations canadiennes les plus performantes pour leurs cultures qui contribuent à améliorer le rendement et l'avantage concurrentiel, ainsi qu’un excellent lieu de travail par Great Place to Work® en 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019, comme l’un des Meilleurs lieux de travailMC au Canada en 2022, l’un des Meilleurs lieux de travaillMC en 2024 avec les équipes de direction les plus fiables et en tant que meilleur employeur de la RGT en 2023 et 2021. Pour en savoir plus, visitez www.compass-canada.com , LinkedIn et Instagram .

À propos de Great Place to Work® :



Great Place to Work est une autorité mondiale qui évalue les cultures organisationnelles ayant une confiance et une performance de haut niveau. Entreprise mondiale de recherche et de conseil, Great Place to Work® fournit les références et l’expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures exceptionnelles en milieu de travail. Au Canada, Great Place to Work® produit à la fois des listes de Meilleurs lieux de travailMC spécifiques à l’industrie et à la démographie, et représente la voix de 500 000 employés dans l’ensemble de l’industrie. Cela fait partie de la plus grande étude annuelle sur les lieux de travail au monde, reconnaissant les meilleurs lieux de travail au monde dans une série de listes nationales, y compris celles publiées par le Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Visitez-nous à l’adresse www.greatplacetowork.ca

