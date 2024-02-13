Митці без кордонів – дводенний інтенсивний онлайн-курс

Представництво ЄС в Україні запрошує митців/мисткинь з України та країн-членів ЄС до участі у дводенному інтенсивному онлайн курсі, спрямованому на розвиток співпраці.

Курс проходитиме через платформу Zoom 26 лютого та 4 березня 2024 року.

На учасників чекає:

огляд ключових культурних програм ЄС (Creative Europe, House of Europe);

презентації проєктів, що фінансуються ЄС в Україні;

поради досвідчених українських митців щодо міжнародної співтворчості, партнерства та виходу на нові ринки;

обговорення поточних відносин між ЄС та Україною, включаючи кроки та переговори щодо вступу;

лекції про історичний зв’язок між Україною та ЄС;

дискусії про війну та мистецтво;

спільна робота над проєктами.

Після успішного проходження інтенсивного онлайн курсу учасники зможуть взяти участь у культурному обміні чи мистецькій резиденції.

Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму до 19 лютого включно.

Курс проходить у межах проєкту «Культурна дипломатія: ЄС-Україна 2023-2024», що фінансується Представництвом ЄС в Україні.

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