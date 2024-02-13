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Митці без кордонів – дводенний інтенсивний онлайн-курс

Представництво ЄС в Україні запрошує митців/мисткинь з України та країн-членів ЄС до участі у дводенному інтенсивному онлайн курсі, спрямованому на розвиток співпраці.

Курс проходитиме через платформу Zoom 26 лютого та 4 березня 2024 року.

На учасників чекає:

  • огляд ключових культурних програм ЄС (Creative Europe, House of Europe);
  • презентації проєктів, що фінансуються ЄС в Україні;
  • поради досвідчених українських митців щодо міжнародної співтворчості, партнерства та виходу на нові ринки;
  • обговорення поточних відносин між ЄС та Україною, включаючи кроки та переговори щодо вступу;
  • лекції про історичний зв’язок між Україною та ЄС;
  • дискусії про війну та мистецтво;
  • спільна робота над проєктами.

Після успішного проходження інтенсивного онлайн курсу учасники зможуть взяти участь у культурному обміні чи мистецькій резиденції.

Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму до 19 лютого включно.

Курс проходить у межах проєкту «Культурна дипломатія: ЄС-Україна 2023-2024», що фінансується Представництвом ЄС в Україні.

Дізнатися більше:

Прес-реліз

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Митці без кордонів – дводенний інтенсивний онлайн-курс

Distribution channels: Politics


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