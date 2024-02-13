Митці без кордонів – дводенний інтенсивний онлайн-курс
Представництво ЄС в Україні запрошує митців/мисткинь з України та країн-членів ЄС до участі у дводенному інтенсивному онлайн курсі, спрямованому на розвиток співпраці.
Курс проходитиме через платформу Zoom 26 лютого та 4 березня 2024 року.
На учасників чекає:
- огляд ключових культурних програм ЄС (Creative Europe, House of Europe);
- презентації проєктів, що фінансуються ЄС в Україні;
- поради досвідчених українських митців щодо міжнародної співтворчості, партнерства та виходу на нові ринки;
- обговорення поточних відносин між ЄС та Україною, включаючи кроки та переговори щодо вступу;
- лекції про історичний зв’язок між Україною та ЄС;
- дискусії про війну та мистецтво;
- спільна робота над проєктами.
Після успішного проходження інтенсивного онлайн курсу учасники зможуть взяти участь у культурному обміні чи мистецькій резиденції.
Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму до 19 лютого включно.
Курс проходить у межах проєкту «Культурна дипломатія: ЄС-Україна 2023-2024», що фінансується Представництвом ЄС в Україні.
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