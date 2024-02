Probe Gold annonce une EEP mise à jour pour le projet Novador, Québec; augmentation de 23 % de la production annuelle moyenne à 255 000 onces, VAN5 % avant impôt de 1,53 G$ CA et TRI avant impôt de 34,4 %

Faits saillants :



Paramètres économiques robustes : valeur actuelle nette (« VAN ») avant impôt de 1,53 G$ CA, VAN après impôt de 910 M$ CA, taux de rendement interne (« TRI ») avant impôt de 34,4 % , TRI après impôt de 24,4 % selon un prix de l’or à 1 750 $ US l’once.

avant impôt de VAN après impôt de taux de rendement interne avant impôt de , TRI après impôt de selon un prix de l’or à 1 750 $ US l’once. Au prix actuel de l’or d’approximativement 2 000 $ US l’once, la VAN 5 % avant impôt grimpe à 2,29G$ et le TRI avant impôt augmente à 47.8%.

avant impôt grimpe à 2,29G$ et le TRI avant impôt augmente à 47.8%. Durée de vie de la mine de 12,6 ans , produisant 24 % d’onces d’or de plus que l’EEP de 2021, 77 % dans les catégories mesurées et indiquées.

, produisant d’onces d’or de plus que l’EEP de 2021, 77 % dans les catégories mesurées et indiquées. Augmentation de 23 % de la production annuelle moyenne à 255 000 onces d’or sur la durée de vie de la mine (« DVM »), avec une production annuelle moyenne de 281 000 onces au cours des cinq premières années.

de la production annuelle moyenne à onces d’or sur la durée de vie de la mine (« DVM »), avec une production annuelle moyenne de onces au cours des cinq premières années. Coût comptant moyen de 841 $ US/oz Au , coût de maintien tout compris (« CMTC » ) de 1 038 $ US/oz Au.

Au coût de maintien tout compris (« ) de Au. Dépenses en immobilisations initiales de 602 M$ CA.

Le projet avance vers la préfaisabilité, en visant à réduire la durée du processus d’obtention des permis et la conversion et l’expansion des ressources.



TORONTO, 13 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Gold Inc. (TSX : PRB) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les résultats positifs d’une mise à jour indépendante de l’étude économique préliminaire (« EEP ») pour son projet Novador (anciennement connu sous le nom du projet Val-d’Or Est) (le « projet »), détenu à 100 % par la Société et situé près de la ville de Val-d’Or, Québec. L’EEP mise à jour présente l’évaluation d’un scénario de base pour le développement des ressources minérales du projet Novador par une exploitation minière en fosse et souterraine, avec un procédé de traitement standard incluant une récupération de l’or par gravité et une lixiviation des rejets gravitaires, dont environ 50 % sera récupéré par gravité. Le modèle économique soutient une opération avec un taux de rendement élevé sur une durée de vie de mine de 12,6 ans et une production annuelle moyenne significative de 255 000 onces, une augmentation de 23 % comparativement à l’EEP de 2021. L’EEP mise à jour a été préparée par Ausenco Engineering Canada ULC (« Ausenco ») conformément aux dispositions du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). Le rapport technique conforme au Règlement 43-101 sur l’EEP mise à jour sera déposé sur SEDAR dans les 45 jours suivant cette annonce.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, déclare : « Notre objectif initial pour la Société était de découvrir un gisement d’or capable de produire 200 000 onces par année et nous avons maintenant atteint une moyenne de plus de 250 000 onces par année, sur une durée de vie de la mine de presque 13 ans, avec des ressources qui continuent de s’accroître. Nous avons réussi à démontrer de nombreuses améliorations par rapport à notre dernière EEP en 2021 : notre production potentielle a augmenté de 23 %, notre VAN a grimpé de plus de 50 % à 910 millions $, nous avons simplifié notre circuit de broyage en éliminant le tri de minerai, et nous avons encore des possibilités pour des améliorations additionnelles en vue de l’étude de préfaisabilité (« EPF »). Novador est un projet minier d’envergure et durable pour tirer profit du prix de l’or, avec un profil de production capable de produire près de 300 000 onces par année au cours des cinq premières années, ce qui constitue une amélioration significative par rapport à l’EEP antérieure. Le fait d’avoir une production d’or d’une telle capacité, dans une juridiction stable et sécuritaire comme le Québec, distingue Novador comme l’un des projets de développement aurifères les plus éminents au monde et nous voyons son potentiel de produire d’importants bénéfices non seulement pour nos actionnaires mais aussi pour les communautés qui l’entourent. Nous continuerons de mettre l’accent sur la réduction des risques et l’obtention des permis pour Novador afin d’ajouter de la valeur de la manière la plus efficiente et efficace possible. »

Yves Dessureault, chef des opérations de Probe, déclare : « Cette EEP mise à jour a surpassé nos attentes encore une fois et montre clairement un projet robuste et significatif. Après 581 000 mètres de forage et de nombreuses études techniques et de terrain pour supporter la robustesse des critères de conception, le projet repose sur des bases solides. Nous avons aussi intégré des éléments au projet afin de réduire son empreinte environnementale, en tirant profit de sa proximité aux infrastructures existantes. Par exemple, le projet inclut la livraison par voie ferrée des réactifs et des consommables jusqu’au site, l’électrification de l’équipement minier dans les fosses (foreuses et pelles), le remblayage de deux fosses (l’une avec des roches stériles et l’autre avec des résidus miniers) et l’empilement de résidus filtrés. Avec le processus d’obtention des permis amorcé l’automne dernier par le dépôt de la description de projet initiale à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, nous avons maintenant un projet mieux défini et nous sommes prêts à aller plus loin dans nos discussions avec les autorités provinciales et fédérales et les différentes parties prenantes. Clairement, un brillant avenir nous relie avec ce projet. »

Description du projet Novador et de l’EEP

L’EEP est de nature préliminaire et tient compte de ressources minérales présumées qui sont considérées trop spéculatives d’un point de vue géologique pour que l’on puisse faire valoir des considérations économiques qui permettraient de les classer dans la catégorie des réserves minérales, et rien ne garantit que les résultats de l’EEP se matérialiseront. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n’a pas été démontrée.

Le projet Novador inclut les propriétés des couloirs aurifères Pascalis, Monique et Courvan, toutes détenues à 100 % par Probe. Le projet bénéficie d’infrastructures minières de calibre mondial, d’une expertise en exploitation minière souterraine et en fosse, et d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. Il est facilement accessible par des routes qui sont bien entretenues à l’année longue. Plusieurs sites miniers d’envergure et usines de traitement de l’or (dont certaines ont une capacité excédentaire) sont présentement en activité dans la région. Depuis 1930, plus de 30 millions d’onces d’or ont été produites dans le camp minier de Val-d’Or.

Depuis 2016, Probe s’affaire à consolider sa position de terrain dans le secteur très favorable à l’est de Val-d’Or, dans la province de Québec, avec un portefeuille de propriétés de 600 kilomètres carrés qui représente l’une des plus grandes positions de terrain dans le camp minier de Val-d’Or. Le projet Novador est un sous-ensemble de propriétés totalisant 175 kilomètres carrés qui englobe trois anciennes mines (les mines Béliveau, Bussières et Monique) et est traversé par trois couloirs miniers d’envergure régionale. Les ressources totales à Novador sont actuellement estimées à 3 793 900 onces d’or dans les catégories mesurées et indiquées (M et I) et 1 179 400 onces d’or dans la catégorie des ressources présumées (voir les tableaux 9 et 11 pour de plus amples détails sur la répartition entre les ressources délimitées dans une fosse et souterraines et pour les teneurs et les tonnages dans chaque catégorie).

Ausenco a été nommé consultant principal en août 2023 pour préparer l’EEP mise à jour conformément aux dispositions du Règlement 43-101, appuyé par Moose Mountain Technical Services responsable de la conception minière.

L’EEP indépendante a été préparée dans le cadre d’une collaboration entre les consultants suivants : Ausenco Engineering Canada ULC (Ausenco), Moose Mountain Technical Services (MMTS), InnovExplo, Knight Piésold Ltd (KP), Richelieu Hydrogéologie Inc., Lamont Inc. et Rock Engineering Consulting Services. Ces firmes ont fourni les estimations des ressources minérales, les estimations des coûts et les paramètres de conception des opérations minières, des installations de traitement, de la sélection des principaux équipements, de l’entreposage des stériles et des résidus miniers, de la restauration, du processus d’obtention des permis, ainsi que les coûts d’exploitation et les dépenses en immobilisations.

Analyse financière

L’analyse économique a été effectuée en supposant un taux d’actualisation de 5 %. Avant impôt, la VAN 5 % est évaluée à 1 530 millions $, le TRI est de 34,4 % et la période de recouvrement est de 3,5 ans. Après impôt, la VAN 5 % est de 910 millions $, le TRI est de 24,4 % et la période de recouvrement est de 4,4 ans. Les paramètres économiques du projet et la production d’or annuelle projetée du projet Novador sont résumés au tableau 1 et à la figure 1, respectivement.

Tableau 1 : Paramètres économiques du projet Novador

Général Total/Moy. sur la DVM Prix de l’or ($ US/oz) 1 750 $ Taux de change ($ US : $ CA) 0,74 Durée de vie de la mine (années) 12,6 Total des tonnes de mort-terrain et de stériles extraites (kt) 504 344 Total des tonnes acheminées à l’usine (kt) 80 317 Total des tonnes souterraines acheminées à l’usine (kt) 12 418 Total des tonnes en fosse acheminées à l’usine (kt) 67 899 Ratio de décapage (tonnes de stériles : tonnes de matériel minéralisé) 7,43 x Production Teneur d’alimentation de l’usine (g/t) 1,30 Taux de récupération à l’usinage (%) 95,70 % Total des onces récupérées (koz) 3 210 Production annuelle moyenne (koz) 255 Coûts d’exploitation Coût d’extraction minière dans la fosse ($ CA/t extraite) 2,88 $ Coût d’extraction minière souterraine ($ CA/t extraite) 88,07 $ Coût de traitement du minerai ($ CA/t traitée) 9,80 $ Frais G&A ($ CA/t traitée) 1,69 $ Coût de transport et d’affinage ($ CA/oz) 2,50 $ Total des coûts d’exploitation ($ CA/t traitée) 44,52 $ Redevance équivalente nette après rachat 0,80 % Coût comptant ($ US/oz Au) 841 $ CMTC ($ US/oz Au) 1 038 $ Dépenses en immobilisations Dépenses en immobilisations initiales (M$ CA) 602 $ Dépenses en immobilisations de maintien (M$ CA) 818 $ Coûts de fermeture (M$ CA) 64 $ Valeur de récupération (M$ CA) (26 $) Paramètres financiers Avant impôt Après impôt VAN (5 %) (M$ CA) 1 530 $ 910 $ TRI (%) 34,4% 24,4 % Période de recouvrement (années) 3,5 4,4

Notes :

* Le coût comptant englobe les coûts d’extraction minière et de traitement du minerai, les frais G&A du site minier, les frais de transport et d’affinage et les redevances

** Le CMTC englobe le coût comptant et les dépenses en immobilisations de maintien, les coûts de fermeture et la valeur de récupération

Mise en garde – Le lecteur est avisé que la mise à jour de l’EEP résumée dans le présent communiqué de presse vise uniquement à fournir un aperçu initial de haut niveau du potentiel du projet et des options de conception. Le plan minier et le modèle économique de l’EEP mise à jour ont recours à de nombreuses hypothèses et tiennent compte de ressources présumées. Les ressources présumées sont considérées trop spéculatives d’un point de vue géologique pour que l’on puisse faire valoir des considérations économiques qui permettraient de les classer dans la catégorie des réserves minérales, et rien ne garantit que les résultats de l’EEP se matérialiseront. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n’a pas été démontrée.

La production d’or projetée s’établit en moyenne à 281 000 onces par année au cours des cinq premières années, et de 273 000 onces par année au cours des huit premières années. La production sur la DVM totalise 3 210 koz pour une moyenne de 255 000 onces par année. La production proviendra de l’exploitation minière en fosse au cours des deux premières années, avant de passer à une combinaison d’exploitation minière en fosse et souterraine par la suite.





Figure 1 : Production d’or annuelle

Conception minière et calendrier de production

L’EEP mise à jour considère une exploitation minière en fosse des gîtes aurifères des couloirs Monique, Courvan et Pascalis. L’exploitation souterraine sera privilégiée pour extraire le matériel situé à l’extérieur des fosses à Monique, Courvan et Pascalis. L’accès aux secteurs d’exploitation souterraine se fera à partir de portails en surface et ces secteurs seront exploités de façon concomitante aux fosses. Les méthodes minières souterraines envisagées dans le cadre de l’étude sont le retrait par longs trous pour le couloir aurifère Monique et par coupe et remblai mécanisé pour les couloirs aurifères Courvan et Pascalis.

Des optimisations Lerchs-Grossman (LG) des tracés de fosses sont utilisées pour définir les limites économiques ultimes des fosses pour chaque couloir aurifère. Les limites ultimes des fosses sont ensuite divisées en phases d’exploitation minière plus petites et détaillées, qui intègrent une rétroaction géotechnique pour la largeur des bermes, les angles des fronts des gradins et les angles globaux, et incluent également des rampes le long des parois qui sont de taille appropriée pour l’équipement minier sélectionné. Des profils de halage sont construits pour chaque destination à partir de chaque phase, permettant au programme utilisé pour établir le calendrier d’exploitation minière d’inclure une optimisation de la taille de la flotte ainsi que des optimisations du profil des teneurs et des taux d’extraction minière.

Les limites d’exploitation minière souterraine tiennent compte des coûts de traitement et d’extraction minière prévus, avec des coûts d’extraction minière qui dépendent de la méthode d’exploitation sélectionnée. Ces coûts sont appliqués au modèle de blocs dans un programme d’optimisation des chantiers afin d’élaborer les secteurs de chantiers miniers. Les chantiers sont examinés et les petits secteurs isolés qui engendreraient des coûts de développement élevés sont éliminés. Des facteurs appropriés pour la dilution et les pertes minières sont appliqués aux chantiers qui restent. Le calendrier d’exploitation des chantiers est planifié en tenant compte des capacités des rampes d’accès, de la séquence ordonnée des chantiers, de la chronologie relative de la production souterraine versus la production dans les fosses, et des effectifs requis.

Les ressources qu’il est prévu d’acheminer à l’usine par catégorie sont les suivantes : 5 % mesurées, 72 % indiquées et 23 % présumées.

La flotte d’équipement minier, appartenant au promoteur, comprend les équipements pour l’extraction par des méthodes conventionnelles avec camions et pelles, notamment des chargeuses de 16 mètres cubes et des camions de halage de 135 tonnes sur des bancs de 12 m. Le matériel non minéralisé sera placé aussi près que possible du périmètre des fosses afin de réduire les coûts de halage. Le matériel minéralisé sera acheminé sur les haldes à minerai ou à l’usine de traitement. Le matériel provenant des mines souterraines est acheminé directement à l’usine. La teneur moyenne du matériel acheminé à l’usine durant les cinq premières années est de 1,67 g/t et de 1,30 g/t sur la DVM.

Le calendrier d’exploitation minière prévoit une année de préproduction suivie par environ 12,6 ans d’alimentation de l’usine. Le taux d’alimentation de l’usine est planifié à 15 500 tonnes par jour (tpj) pendant les cinq premières années, puis à 19 200 tpj pendant les 7,6 années suivantes. Le matériel d’alimentation est constitué de 67,9 millions de tonnes de matériel provenant des fosses et de 12,4 millions de tonnes de matériel souterrain. Le ratio de découverture dans les fosses est de 7,43 tonnes de stériles/tonne acheminée à l’usine. Sur la durée de vie de la mine, la production totale d’or est estimée à 2 106 koz provenant des fosses et 1 104 koz provenant des mines souterraines.

Métallurgie et traitement du minerai

L’usine de traitement emploiera des méthodes de concentration gravitaire et lixiviation standard avec technologie de charbon en lixiviat (CIL) pour la récupération de l’or. L’usine inclut une seule étape de concassage suivie de broyeurs semi-autogènes (SAG) et à boulets, classification, concentration par gravité, lixiviation et CIL, et détoxification du cyanure avant la filtration des résidus. Les résidus filtrés seront accumulés dans un site d’entreposage de résidus filtrés (SERF) pendant les trois premières années. Lorsque la fosse New Béliveau/North aura été épuisée à l’an 3, les résidus ne seront plus acheminés à l’usine de filtration et seront plutôt déposés sous forme de boues afin de remblayer cette fosse. L’usine de traitement traitera 5,66 Mt de matériel minéralisé par année, à un taux moyen de 15 500 tpj jusqu’à l’expansion prévue à l’an 6.

L’usine de traitement sera agrandie à l’an 6 de production afin d’accroître la capacité de l’usine pour traiter 7,00 Mt de matériel par année à un débit de traitement moyen de 19 200 tpj. Cela se fera en ajoutant un concasseur secondaire, un épaississeur pré-lixiviation et en augmentant la granulométrie de broyage primaire de 70 à 83 microns.

La disponibilité nominale de l’usine est de 8 059 heures par année ou 92 %. La disponibilité nominale du circuit de concassage est de 5 694 heures par année ou 65 %. La disponibilité nominale du circuit de filtration des résidus miniers est de 7 183 heures par année ou 84 %. L’usine a été conçue pour assurer une récupération moyenne de 95,7 % de l’or sur la durée de vie du projet Novador, en se basant sur les résultats des essais métallurgiques réalisés aux installations de Base Metallurgical Laboratories Ltd à Kamloops (Colombie-Britannique) en 2022. De ce pourcentage, 50 % de l’or sera extrait par gravité et 45,7 % via le procédé de lixiviation/CIL.





Figure 2 : Aménagement des installations de traitement à Novador

Emplacement du site et infrastructures

Le projet Novador est situé à environ 25 kilomètres à l’est de la ville de Val-d’Or dans la province de Québec. Le projet est situé dans un secteur minier prolifique qui bénéficie d’un accès facile à l’électricité, à la main-d’œuvre, aux communautés, aux routes et à un chemin de fer national adjacent au site proposé de l’usine. La figure 3 montre un plan du site incluant, entre autres, l’emplacement des fosses, des aires d’entreposage des stériles, des empilements de mort-terrain, des bassins de gestion des eaux, de l’usine de traitement du minerai, des bâtiments, ainsi que du site d’entreposage des résidus filtrés (SERF).

Le site de l’usine de traitement a été sélectionné en considérant différents facteurs sociaux, environnementaux, topographiques, d’accessibilité et de proximité aux infrastructures existantes ainsi que la circulation des matériaux jusqu’au SERF. Les bâtiments administratifs centralisés, l’atelier de camions, les baies de lavage, l’entrepôt de pneus, le poste de ravitaillement en carburant, l’entrepôt et le dépôt d’explosifs, sont optimisés pour une utilisation efficiente des installations.

En se basant sur la caractérisation géochimique en cours et la géologie des différents gîtes, on peut considérer que les stériles, le matériel minéralisé et les résidus miniers ne devraient pas être acidogènes ni lixiviables. Ces caractéristiques positives pour le projet Novador (qui simplifient les opérations, facilitent la gestion des eaux et réduisent le risque associé à la fermeture) ont été prises en compte dans la conception du projet.

En se basant sur une étude des technologies disponibles, de l’emplacement préliminaire, des conditions du sol et de la déposition des résidus pour le projet Novador, il a été décidé de filtrer les résidus miniers pour les entreposer dans un SERF jusqu’à ce que la fosse Béliveau/North soit épuisée. Les résidus seront ensuite déposés sous forme de boues dans la fosse Béliveau/North.

L’empilement de résidus miniers filtrés est l’une des méthodes les plus sûres pour l’entreposage de résidus miniers puisqu’aucune digue n’est requise pour les retenir et que cela élimine les problèmes potentiels d’entreposage à long terme. Lorsque l’empilement à sec est appliqué, les résidus filtrés (gâteau) seront manipulés à l’aide d’une combinaison de chargeuses, de camions et de bouteurs jusqu’au site d’entreposage situé immédiatement au nord-ouest de l’usine de filtration. Les résidus filtrés seront chargés dans des camions de halage pour être déposés dans le SERF, à environ 2,8 kilomètres au nord de l’usine de traitement, par la route.

Lorsque la méthode de déposition passera à l’entreposage dans la fosse, les boues seront pompées et transportées par pipeline jusqu’à la fosse New Béliveau/North épuisée. Cette approche est aussi l’une des méthodes les plus viables pour l’entreposage de résidus miniers et présente des avantages supplémentaires, soit de réduire la consommation d’énergie, réduire les coûts d’exploitation et assurer le remblai d’une fosse.

Les eaux de ruissellement du SERF, ainsi que toutes les aires d’entreposage (empilements de roches stériles, de matériel minéralisé et de mort-terrain) seront recueillies dans une série de bassins de gestion des eaux et de fossés de drainage. Une voie publique (chemin Perron et chemin Pascalis) est détournée au nord et à l’ouest afin de contourner le site tel qu’indiqué dans le plan d’aménagement du site.

Figure 3 : Plan d’aménagement du site du projet Novador

Coûts d’exploitation

Les coûts d’exploitation ont été estimés en utilisant des données de référence pour la région de Val-d’Or et sont estimés à 44,52 $ par tonne traitée (tableau 2).

Les prix pour les réactifs et autres consomptibles ont été sollicités auprès de fournisseurs qualifiés et reflètent les prix prévus pour le projet. Les réactifs et les autres consomptibles sont livrés par la voie ferrée.

Tableau 2 : Coûts d’exploitation sur la durée de vie de la mine

SECTEUR TOTAL SUR LA DVM

(M$ CA) COÛT

MOYEN ANNUEL

(M$ CA) COÛT MOYEN

SUR LA DMV

($ CA/T EXTRAITE) COÛT MOYEN

SUR LA DVM

($ CA/T TRAITÉE) COÛT MOYEN

SUR LA DVM

($ CA/OZ) COÛTS D’EXPLOI-TATION

(%) Extraction minière 2 653 $ 211 $ 4,78 $ 33,03 $ 827 $ 74 % Traitement du minerai 787 $ 63 $ N/A 9,80 $ 245 $ 22 % Général &Administratif 136 $ 11 $ N/A 1,69 $ 42 $ 4 % Total 3 576 $ 284 $ N/A 44,52 $ 1 115 $ 100 %

Dépenses en immobilisations

Selon les estimations, les dépenses en immobilisations initiales pour le projet Novador totalisent 602 M$ CA en incluant une provision pour les coûts indirects. Les dépenses en immobilisations de maintien sont estimées à 818 M$ CA, incluant l’agrandissement de l’usine à l’an 6.

Des soumissions ont été sollicitées auprès de fournisseurs pour la section broyage du coût d’approvisionnement des équipements de l’usine de traitement, qui constitue 36 % du coût de l’équipement mécanique du projet. Les coûts résiduels liés à l’équipement mécanique ont été établis en faisant référence à de récentes études minières canadiennes.

L’équipement minier en fosse est considéré en location (acompte de 15 % avec un taux de location de 10 % sur 5 ans).

Tableau 3 : Dépenses en immobilisations

DESCRIPTION DÉPENSES EN

IMMOBILISATIONS

INITIALES

(M$ CA) DÉPENSES EN

IMMOBILISATIONS

DE MAINTIEN

(M$ CA) TOTAL DES

DÉPENSES EN

IMMOBILISATIONS

INITIALES ET DE

MAINTIEN (M$ CA) EXTRACTION MINIÈRE 118,4 $ 709,5 $ 827,9 $ INFRASTRUCTURES SUR LE SITE 78,5 $ 27,3 $ 105,8 $ USINE DE TRAITEMENT 259,7 $ 10,2 $ 269,9 $ INFRASTRUCTURES HORS SITE 8,5 $ 2,9 $ 11,3 $ TOTAL DES COÛTS DIRECTS 465,1 $ 749,9 $ 1 215,0 $ FRAIS INDIRECTS 11,5 $ 3,3 $ 14,8 $ EXÉCUTION DU PROJET 32,4 $ 2,2 $ 34,6 $ COÛTS DU PROPRIÉTAIRE1 23,2 $ - 23,2 $ PROVISIONS 70,0 $ 62,1 $ 132,1 $ TOTAL DES COÛTS INDIRECTS 137,1 $ 67,7 $ 204,8 $ TOTAL DES COÛTS DU PROJET 602,2 $ 817,5 $ 1 419,7 $

1 Inclut la compensation des milieux humides et des plans d’eau.

Les dépenses en immobilisations de maintien pour l’extraction minière de 709,5 M$ comprennent 262,6 M$ pour la flotte d’équipement minier en fosse, 160,8 M$ pour la flotte d’équipement minier souterrain et 227,5 M$ pour le développement souterrain et les infrastructures, qui seraient autofinancées à même les flux de trésorerie d’exploitation. Bien que la production souterraine ajoutée nécessite une injection substantielle de fonds, l’exploitation minière souterraine dans son ensemble améliore le profil de production global et la valeur du projet au prix de l’or de 1 750 $/oz (scénario de base pour la planification minière de l’EEP mise à jour), tout en offrant un effet de levier supplémentaire face à une hausse potentielle du prix de l’or. Chaque site d’exploitation souterraine sera évalué plus en détail lors de la prochaine phase du projet afin de s’assurer que le capital de maintien et les investissements pour le souterrain procurent une valeur ajoutée et qu’ils sont planifiés dans le temps de façon à maximiser le TRI.

Analyse des flux de trésorerie

Les flux de trésorerie projetés et les sensibilités sont indiqués ci-dessous. L’expansion à l’an 6 et le développement souterrain et les infrastructures débutant à l’an 2 seront autofinancés.





Figure 4 : Flux de trésorerie disponibles hors endettement après impôt annuels et cumulatifs projetés

Sensibilité

Une analyse de sensibilité a été effectuée pour la VAN et le TRI du scénario de base du projet Novador, avant et après impôt, en utilisant les variables suivantes : le prix des métaux, les dépenses en immobilisations initiales, les coûts d’exploitation totaux, et le taux de change. Le tableau 4 résume les résultats de l’analyse de sensibilité après impôt.

Tableau 4 : Sensibilité après impôt

Prix de l’or

$ US/oz

1 600 $ 1 750 $

Scénario de base 1 900 $ 2 050 $ 2 200 $ VAN 5% après impôt 626 $ 910 $ 1 188 $ 1 461 $ 1 730 $ TRI 18,5 % 24,4 % 30,1 % 35,4 % 40,5 % VAN 5% /Dép. en immob. 1,0x 1,5x 2,0x 2,4x 2,9x Période de recouvrement (années) 5,5 4,4 3,8 3,3 2,7

Tel qu’indiqué aux tableaux 5 et 6, l’analyse de sensibilité révèle que le projet Novador est plus sensible aux variations du prix de l’or et du taux de change, et moins sensible aux variations des dépenses en immobilisations initiales et des coûts d’exploitation.

Tableau 5 : Sensibilité de la VAN 5% après impôt

Prix de l’or

$ US/oz

VAN 5 % après impôt

Scénario de base (M$ CA)



Dép. en immobilisations initiales Coûts d’exploitation totaux Taux de change (CAD/USD) (-20 %) (+20 %) (-20 %) (+20 %) (-20 %) (+20 %) 1 600 $ 626 $ 742 $ 510 $ 937 $ 262 $ 1 371 $ 57 $ 1 750 $ 910 $ 1 026 $ 794 $ 1 212 $ 583 $ 1 708 $ 327 $ 1 900 $ 1 188 $ 1 304 $ 1 072 $ 1 482 $ 881 $ 2 041 $ 593 $ 2 050 $ 1 461 $ 1 577 $ 1 345 $ 1 748 $ 1 162 $ 2 372 $ 832 $ 2 200 $ 1 730 $ 1 846 $ 1 614 $ 2 014 $ 1 438 $ 2 698 $ 1 065 $

Tableau 6 : Sensibilité du TRI après impôt

Prix de l’or

$ US/oz

TRI

Scénario de base



Dép. en immobilisations initiales Coûts d’exploitation totaux Taux de change (CAD/USD) (-20 %) (+20 %) (-20 %) (+20 %) (-20 %) (+20 %) 1 600 $ 18,5 % 23,9 % 14,6 % 24,9 % 10,9 % 33,6 % 6,3 % 1 750 $ 24,4 % 31,2 % 19,7 % 30,3 % 17,7 % 40,1 % 12,2 % 1 900 $ 30,1 % 38,1 % 24,6 % 35,5 % 23,9 % 46,2 % 17,8 % 2 050 $ 35,4 % 44,6 % 29,1 % 40,5 % 29,8 % 52,3 % 22,8 % 2 200 $ 40,5 % 50,8 % 33,5 % 45,4 % 35,2 % 58,1 % 27,6 %

Possibilités d’amélioration du projet

Le projet Novador dispose toujours d’un potentiel d’exploration substantiel qui pourrait permettre de prolonger la durée d’exploitation au-delà des 12,6 années envisagées dans l’EEP mise à jour. Probe n’a pas tenu compte des ressources situées sur les autres propriétés dans le secteur Val-d’Or Est. Ces dernières pourraient potentiellement être considérées pour l’exploration et la croissance future.

Il existe un potentiel d’optimiser davantage le plan d’exploitation minière souterraine afin de réduire les dépenses en immobilisations et améliorer les paramètres économiques du projet en reportant les coûts de développement plus tard dans la durée d’exploitation du projet.

Le tri de minerai faisait partie de l’EEP de 2021 à la suite des résultats prometteurs d’essais commerciaux sur la minéralisation du couloir Pascalis. Dans le cadre de la présente EEP, le schéma de traitement a été simplifié en éliminant l’usine de tri de minerai. Il existe un potentiel de réintégrer cette technologie dans le projet pour une partie du matériel acheminé à l’usine afin de réduire la quantité de roches stériles et de vendre les rejets du tri de minerai en tant d’agrégats pour l’industrie de la construction.

Le projet est actuellement envisagé comme un projet autonome avec son propre concentrateur. Dans le cadre de sa démarche en cours, la Société évalue d’autres scénarios d’exploitation minière et de concentration compte tenu de la capacité de traitement excédentaire dans la région.

Comparaison de l’EEP de 2021 et de l’EEP mise à jour

Cette EEP mise à jour représente l’aboutissement de 3 ans de travaux depuis la dernière EEP en 2021. Le tableau ci-dessous présente l’information utilisée pour appuyer les fondements et les critères de conception du projet Novador.

Tableau 7 : Comparaison des données justificatives entre l’EEP de 2021 et l’EEP mise à jour

Information/type de données EEP de 2021 EEP mise à jour Modèle de blocs Ressources basées sur 380 400 m de forage.



Géostatistiques et paramètres techniques de base utilisés pour l’estimation des ressources minérales (ERM). Ressources basées sur 581 000 m de forage.



Géostatistiques améliorées et paramètres techniques plus raffinés utilisés pour l’ERM. Modèle géologique Modèle géologique en 3D basé sur les carottes de forage d’exploration et historiques et soutenu par les données structurales. Modèle géologique en 3D amélioré et mieux défini basé sur les carottes de forage d’exploration et le forage ciblé d’échelle minière incluant une analyse structurale améliorée. Ratio des ressources M&I versus présumées 44 % M&I; 56 % Présumées 77 % M&I; 23 % Présumées Caractérisation géotechnique du massif rocheux Évaluation géotechnique à partir de données d’exploration avancée Évaluation et compilation de données géotechniques initiales d’échelle minière à partir de données d’exploration avancée et de forage ciblé d’échelle minière. Critères géomécaniques de conception des fosses Critères de conception basés sur des données de caractérisation géotechnique représentatives, des essais pour déterminer les indices de résistance de la roche intacte et des données limitées d’orientation structurale à partir de carottes de forage d’exploration Critères de conception mis à jour à partir de données de caractérisation géotechnique détaillées, d’essais en laboratoire pour déterminer la résistance de la roche intacte et des données d’orientation structurale provenant de forage ciblé d’échelle minière et de carottes de forage d’exploration.



Critères géomécaniques de conception souterraine Présumés Critères de conception établis à partir de données de caractérisation géotechnique détaillées, d’essais en laboratoire pour déterminer la résistance de la roche intacte et de données d’orientation structurale provenant de forage ciblé d’échelle minière et de carottes de forage d’exploration. Géotechnique – Épaisseur du mort-terrain Basé sur la base de données d’exploration et des investigations limitées du site historique à Monique Basé sur une base de données d’exploration mise à jour et des investigations plus poussées sur le terrain effectuées en 2022/2023 à Monique, Pascalis et Courvan pour les infrastructures de sites spécifiques (empilements et site d’entreposage des résidus). Géotechnique – Conditions du sol Base sur des investigations limitées du site historique à Monique Une investigation géotechnique des sites incluant un total de 65 fosses d’essai et 26 sondages avec installation de 35 puits de surveillance et des tests des sols en laboratoire ont été effectués dans la période de septembre 2022 à février 2023 afin de caractériser les conditions générales du sol, du socle rocheux, des eaux souterraines et des fondations dans l’environnement immédiat des sites proposés pour les fosses, les empilements et le site d’entreposage des résidus pour les sites Pascalis, Courvan et Monique. Critères de conception des empilements Présumés et basés sur les paramètres volumétriques et l’empreinte disponible. La conception des empilements (incluant les roches stériles, le mort-terrain et le matériel minéralisé) est basée sur des analyses de stabilité des pentes et des recommandations de pentes qui tiennent compte de la hauteur des empilements proposés et des conditions de la fondation (incluant le taux de construction) à partir d’investigations récemment complétées des sites. Traitement et métallurgie Critères de conception tirés de deux programmes d’essais préliminaires :







-Tri à l’aide de senseurs à New Béliveau



-Essais métallurgiques sur des composites de carottes de forage des trois couloirs (caractérisation des propriétés physiques, minéralogie, applicabilité du traitement par gravité, or récupérable par gravité, essais de lixiviation, cyanuration et flottation) Critères de conception tirés du programme d’essais de 2023 avec un total de 57 composites de New Béliveau, Monique, Courvan, Creek et North. Ces composites ont fait l’objet de travaux de caractérisation des propriétés physiques, minéralogie, applicabilité du traitement par gravité, or récupérable par gravité, essais de lixiviation, cyanuration et flottation. Ce programme comportait des tests d’apport en oxygène, de détoxification du cyanure et des essais de séparation solides-liquides.



Environnement et contraintes biologiques Études biologiques préliminaires du milieu d’accueil dans le secteur Pascalis/Courvan et études historiques du milieu d’accueil sur le site Monique. Études biologiques détaillées du milieu d’accueil dans les trois sites de projet (Courvan, Pascalis et Monique) pour la végétation et les milieux humides, les oiseaux, les eaux et les poissons. Hydrogéologie – Physiographie et circulation d’eaux souterraines Modélisation basée sur des essais limités et une étude historique effectuée sur le site Monique en 2011. Modélisation mise à jour pour estimer le rayon d’influence des activités sur le niveau des eaux souterraines basée sur l’étude de site de 2022-2023 incluant l’installation de 35 puits de surveillance, des essais hydrauliques et de l’échantillonnage des eaux souterraines dans l’environnement immédiat des sites proposés pour les infrastructures du projet. Caractérisation géochimique des roches stériles, du minerai et des résidus miniers Évaluation basée sur plus de 250 échantillons pour les sites Monique, Pascalis et Courvan. Ajout de 70 échantillons du site Monique pour confirmer l’homogénéité de la composition géochimique des unités de roches stériles et minéralisées. Prédictions quant au lessivage de métaux et au drainage rocheux acide Basées sur des analyses chimiques et des essais statiques. Lancement d’essais cinétiques en 2023 à l’aide de colonnes de terrain.

Le projet Novador a considérablement changé depuis l’EEP de 2021. Le projet a grandi et bénéficie maintenant d’un profil de production plus large. Certains des changements apportés comprennent une augmentation de 55 % de la capacité initiale de l’usine, un parc d’équipements miniers de dimension plus grande avec un nombre réduit de fosses et une composante souterraine plus importante qui commence à partir de la surface plutôt que du fond des fosses. Le tableau suivant fournit une comparaison entre l’EEP de 2021 et l’EEP mise à jour (2024).

Tableau 8 : Comparatif sommaire des paramètres économiques du projet Novador (EEP de 2021 versus EEP mise à jour)

EEP de 2021 EEP mise à jour Général Total / Moy. sur la DVM Total / Moy. sur la DVM Prix de l’or ($ US/oz) 1 500 $ 1 750 $ Taux de change ($ US : $ CA) 0,75 0,74 Durée de vie de la mine (années) 12,5 12,6 Total des tonnes de mort-terrain et de stériles extraites (kt) 366 924 504 344 Total des tonnes acheminées à l’usine (kt) 45 199 80 317 Total des tonnes souterraines acheminées à l’usine (kt) 7 115 12 418 Total des tonnes en fosse acheminées à l’usine (kt) 38 084 67 899 Ratio de décapage (tonnes de stériles : tonnes de matériel minéralisé) 6,42 x 7,43 x Production Teneur d’alimentation de l’usine (g/t) 1,88 1,30 Taux de récupération à l’usinage (%) 94,70 % 95,70 % Total des onces récupérées (koz) 2 584 3 210 Production annuelle moyenne (koz) 207 255 Coûts d’exploitation Coût d’extraction minière dans la fosse ($ CA/t extraite) 2,75 $ 2,88 $ Coût d’extraction minière souterraine ($ CA/t extraite) 83,72 $ 88,07 $ Coût de traitement du minerai ($ CA/t traitée) 13,26 $ 9,81 $ Frais G&A ($ CA/t traitée) 2,72 $ 1,69 $ Coût de transport et d’affinage ($ CA/oz) 2,50 $ 2,50 $ Total des coûts d’exploitation ($ CA/t traitée) 58,81 $ 44,53 $ Redevance équivalente nette après rachat 0,80 % 0,80 % Coût comptant ($ US/oz Au) 786 $ 852 $ CMTC ($ US/oz Au) 965 $ 1 038 $ Dépenses en immobilisations Dépenses en immobilisations initiales (M$ CA) 353 $ 602 $ Dépenses en immobilisations de maintien (M$ CA) 602 $ 818 $ Coûts de fermeture (M$ CA) 30 $ 64 $ Valeur de récupération (M$ CA) (13 $) (26 $) Paramètres financiers Avant impôt Après impôt Avant impôt Après impôt VAN (5 %) (M$ CA) 991 $ 598 $ 1 530 $ 910 $ TRI (%) 47,20 % 32,80 % 34,4 % 24,4 % Période de recouvrement (années) 1,8 2,7 3,5 4,4

Estimation des ressources minérales

Le projet Novador englobe les propriétés du couloir aurifère Pascalis, du couloir aurifère Monique et du couloir aurifère Courvan, toutes détenues à 100 % par Probe.

Tableau 9 : Estimation des ressources minérales du projet Novador

Tous les gîtes / Catégorie

Ressources délimitées dans une fosse Ressources souterraines Total Tonnes Teneur (g/t Au1) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Mesurées 3 356 300 2,34 252 100 126 400 1,87 7 600 3 482 800 2,32 259 700 Indiquées 56 297 200 1,49 2 690 600 7 811 000 2,38 596 700 64 108 200 1,59 3 287 300 M&I 59 653 600 1,53 2 942 700 7 937 400 2,37 604 300 67 591 000 1,63 3 547 000 Présumées 9 915 600 1,48 472 800 6 802 400 2,82 616 500 16 717 900 2,03 1 089 300

1 Au = symbole pour l’or

Notes :

Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n’a pas été démontrée. L’estimation des ressources minérales suit les définitions de l’ICM (2014) et les lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière d’estimation des ressources et des réserves minérales de l’ICM (2019). Les personnes qualifiées (« PQ ») indépendantes aux fins de l’estimation des ressources minérales, tel que défini par le Règlement 43-101, sont Marina Iund, géo. (gîtes Monique, Courvan SW, Courvan SE, mine Bussières, Bussières et Creek), Vincent Nadeau-Benoit, géo. (gîtes New Béliveau et North), Martin Perron, ing. (tous les gîtes) et Simon Boudreau, ing. (tous les gîtes) d’InnovExplo inc. La date d’effet est le 13 juillet 2023. L’ERM présentée est tirée de l’estimation des ressources minérales de 2023 (« NI43-101 Technical Report and Updated Resource Estimate for the Novador Project, Quebec » daté du 1er septembre 2023) Les résultats sont présentés sans dilution et sont considérés comme ayant des perspectives raisonnables de viabilité économique. L’estimation des ressources minérales est localement délimitée dans une fosse. Les ressources minérales hors fosse respectent le critère de perspectives raisonnables d’extraction économique éventuelle en appliquant des volumes contraignants à tous les blocs (scénario d’exploitation souterraine potentielle par longs trous) à l’aide de DSO. Pour les gîtes Monique, Courvan SW, Courvan SE, mine Bussières, Bussières, Creek, New Béliveau et North, l’estimation des ressources minérales délimitées dans une fosse est présentée selon un seuil de coupure de 0,42 g/t Au pour le gîte Monique et de 0,40 g/t Au pour les autres gîtes, une valeur supérieure au seuil de coupure du scénario de base. Un seuil de coupure de 0,26 g/t Au a été calculé pour le scénario de base en utilisant les paramètres suivants : coût d’extraction minière = 2,97 $ CA/t; coût d’extraction du mort-terrain = 2,70 $ CA; coût de traitement = 17,82 $ CA; coûts de vente = 5,00 $ CA; redevances = 8,59 $ CA/oz à 45,22 $ CA/oz; prix de l’or = 1 700 $ US/oz; taux de change USD : CAD = 1,33; angle de pente dans le socle rocheux de 43° à 54°; et récupération à l’usinage = 95 %. L’utilisation d’un seuil de coupure plus élevé pourrait permettre de sélectionner le stérile minéralisé au sein de la fosse (entre 0,20 et 0,40 g/t Au; entre 0,20 et 0,42 g/t Au) pour sa valorisation potentielle par l’entremise d’un procédé de tri industriel. L’estimation des ressources minérales souterraines est présentée selon un seuil de coupure de 1,43 à 1,71 g/t Au. L’estimation des ressources minérales souterraines est basée sur deux méthodes d’extraction minière, selon l’orientation de la minéralisation. Le seuil de coupure a été calculé en utilisant les paramètres suivants : coût d’extraction minière = 81,00 $ CA (longs trous) à 97,50 $ CA (coupe et remblai); coût de traitement = 17,82 $ CA; coûts de vente = 5,00 $ CA; redevances = 8,59 $ CA/oz à 45,22 $ CA/oz; prix de l’or = 1 700 $ US/oz; taux de change USD : CAD = 1,33; et récupération à l’usinage = 95 %. Pour les gîtes Bordure, Highway et Senore, l’estimation des ressources minérales délimitées dans une fosse est présentée selon un seuil de coupure de 0,40 g/t Au. Le seuil de coupure a été calculé en utilisant les paramètres suivants : prix de l’or = 1 600 $ US/oz; taux de change USD : CAD = 1,33; coût d’extraction minière = 3,00 $ CA/t ou 3,50 $ CA/t; coûts de traitement + G&A = 21,50 $ CA/t; frais de transport = 0,15 $/t.km; angle de pente dans le socle rocheux de 48° à 59°; et récupération à l’usinage = 95 %. L’estimation des ressources minérales souterraines est présentée selon un seuil de coupure de 1,65 à 2,05 g/t Au. L’estimation des ressources minérales souterraines est basée sur deux méthodes d’extraction minière, selon l’orientation de la minéralisation, soit le retrait par longs trous à un coût d’extraction minière de 82 $ CA/t et la méthode par coupe et remblai mécanisée à un coût d’extraction minière de 110 $ CA/t, en utilisant les mêmes coûts unitaires de base que le scénario des ressources délimitées dans une fosse. Les seuils de coupure devraient être réévalués à la lumière des futures conditions prévalant sur les marchés (prix des métaux, taux de change, coûts miniers, etc.). Le nombre de tonnes métriques a été arrondi au millier près, selon les recommandations du Règlement 43-101 et tout écart dans les totaux est attribuable au fait que les nombres ont été arrondis. Les contenus en métaux sont présentés en onces troy (tonnes x teneur / 31,103 48). Les PQ n’ont connaissance d’aucun enjeu environnemental, lié aux permis, juridique, lié aux titres, fiscal, sociopolitique ou lié à la commercialisation, connu ni de tout autre enjeu pertinent non mentionné dans le rapport technique, qui pourrait avoir une incidence importante sur l’estimation des ressources minérales.

Dans le cadre de sa stratégie de consolidation des terrains dans le secteur à l’est de Val-d’Or, Probe a aussi acquis une participation de 60 % dans la propriété Cadillac Break Est en coentreprise avec Minière O3 inc., laquelle englobe le gîte Sleepy. La Société détient aussi une participation de 100 % dans les propriétés Lapaska et Croinor situées dans le secteur à l’est de Val-d’Or.

Tableau 10 : Autres propriétés du secteur à l’est de Val-d’Or

Gîte / Catégorie

Ressources délimitées dans une fosse Ressources souterraines Total Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Lapaska1

Total Présumées 512 000 1,47 24 200 460 000 3,19 47 200 972 000 2,28 71 300 Sleepy2

Total Présumées -- -- -- 1 113 000 4,70 167 900 1 113 000 4,70 167 900

1 Rapport technique conforme au Règlement 43-101 sur le projet Val-d’Or Est du 14 juillet 2021, propriété Lapaska, participation de 100 %

2 Rapport technique conforme au Règlement 43-101 sur le projet Val-d’Or Est du 14 juillet 2021, propriété Cadillac Break Est, participation de 60 %, quote-part de 60 % présentée

3 Le gîte Croinor est exclu du tableau 10 par souci de cohérence.

Par ailleurs, en appliquant une étape de tri industriel aux stériles minéralisés, du matériel minéralisé supplémentaire pourrait être extrait des stériles minéralisés et ainsi former des ressources minérales supplémentaires pour le projet.

Tableau 11 : Projet Novador – Ressources additionnelles délimitées dans une fosse découlant du recours au tri industriel

Tous les gîtes / Catégorie

Ressources minérales délimitées dans une fosse Ressources minérales souterraines Total Tonnes Teneur

(g/t Au1) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(oz) Mesurées 642 100 0,29 6 000 -- -- -- 642 100 0,29 6 000 Indiquées 24 355 000 0,31 240 800 -- -- -- 24 355 000 0,31 240 800 M&I 24 997 100 0,31 246 900 -- -- -- 24 997 100 0,31 246 900 Présumées 10 021 200 0,28 90 100 -- -- -- 10 021 200 0,28 90 100

1 Ces ressources minérales additionnelles délimitées dans une fosse représentent le matériel stérile minéralisé entre des seuils de coupure de 0,20 g/t Au et 0,42 g/t Au pour le gîte Monique et entre des seuils de coupure de 0,20 g/t Au et 0,40 g/t Au pour les autres gîtes, en excluant les ressources minérales délimitées dans une fosse présentées au tableau 9. Ce seuil de coupure plus bas est basé sur les paramètres suivants : coût du tri industriel de 1,73 $ CA/t, récupération de l’or dans le cadre du procédé de tri industriel de 82 % et récupération globale de l’or par gravité et lixiviation de 68 %, récupération de masse de 42 % dans le cadre du procédé de tri industriel. Potentiellement, les résultats du tri industriel sur ce matériel permettent d’obtenir un produit dont la teneur est supérieure à 0,42 g/t Au. Pour de plus amples détails sur la technique de tri industriel et les paramètres, veuillez consulter le rapport intitulé « Val-d’Or East Project, NI 43-101 Technical Report & Preliminary Economic Analysis » (l’« EEP de Val-d’Or Est »), daté du 20 octobre 2021, disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur de la Société.

Personne qualifiée :

L’information technique dans le présent communiqué a été supervisée et approuvée par Yves Dessureault, chef de l’exploitation de Probe et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

Mesures financières non conformes aux IFRS

La Société a inclus certaines mesures financières non conformes aux IFRS dans le présent communiqué de presse, comme les coûts d’investissement initiaux, les coûts d’investissement de maintien, les coûts d’investissement totaux, le coût global de maintien et l’intensité de capital, qui ne constituent pas des mesures reconnues aux termes des IFRS et n’ont pas de sens normalisé. Par conséquent, ces mesures pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises. Ces mesures visent à fournir des informations additionnelles à l’utilisateur et ne doivent pas être prises en compte isolément ni être considérées comme un substitut aux mesures préparées selon les IFRS. Les mesures financières non conformes aux IFRS utilisées dans le présent communiqué de presse et dans le secteur minier aurifère sont définies ci-dessous.

Coût comptant total et coût comptant total par once

Le coût comptant total reflète le coût de production. Le coût comptant total présenté dans l’EEP comprend les coûts d’extraction minière, les coûts de traitement du minerai et de traitement de l’eau, les frais généraux et administratifs du site minier, les coûts hors site, les frais d’affinage, les frais de transport et les redevances. Le coût comptant total par once correspond au quotient obtenu en divisant le coût comptant total par les onces d’or payables.

CMTC et CMTC par once

Le CMTC reflète la totalité des dépenses qui sont nécessaires à la production d’une once d’or à partir de l’exploitation. Le CMTC présenté dans l’EEP comprend le coût comptant total, les dépenses en immobilisations de maintien, les coûts de fermeture et la valeur de récupération, mais ne comprend pas les frais généraux et administratifs de l’entreprise. Le CMTC par once correspond au quotient obtenu en divisant le CMTC par les onces d’or payables.

À propos d’Ausenco :

Ausenco est une entreprise mondiale qui compte 26 bureaux dans 14 pays, avec des projets sur plus de 80 sites à travers le monde. Forts de notre expertise technique approfondie et de nos 30 ans d’expérience sectorielle, nous fournissons des études-conseils innovantes et à valeur ajoutée, ainsi que des solutions de réalisation de projets, d’exploitation et de maintien des actifs aux secteurs des mines et des métaux, du pétrole et du gaz, et industriels.

À propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société d’exploration aurifère canadienne de premier plan qui se consacre à l’acquisition, à l’exploration et au développement de propriétés aurifères hautement prometteuses. La Société est bien financée et s’affaire à explorer et à développer des projets aurifères de haute qualité, notamment son actif phare qui renferme plusieurs millions d’onces d’or, le projet aurifère Novador au Québec, détenu à 100 % par la Société. Probe contrôle un vaste portefeuille de propriétés d’exploration totalisant environ 1 600 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec.

Au nom de Probe Gold Inc.,



David Palmer, Ph. D.

Président et chef de la direction



Pour plus d’information :

Veuillez visiter notre site Web à l’adresse www.probegold.com ou contacter :

Seema Sindwani

Vice-président aux relations avec les investisseurs

info@probegold.com

+1.416.777.9467

Énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l’exactitude du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les futurs plans ou objectifs de la Société, et comprennent des mots à l’effet que la Société ou la direction s’attend à ce qu’une condition ou qu’un résultat spécifié se réalise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes comme « est d’avis », « anticipe », « s’attend à », « estime », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie ». Puisque les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et font référence à des événements et des conditions futures, ils comportent de par leur nature des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les informations présentement à la disposition de la Société, la Société n’offre aucune garantie à l’effet que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs qui sous-tendent les renseignements prospectifs pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les futurs plans et objectifs de la Société, ses déclarations, les résultats d’exploration, la minéralisation potentielle, l’estimation des ressources minérales, les plans d’exploration et de développement minier, la date prévue du début des opérations et l’estimation des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’incapacité d’identifier des ressources minérales, l’incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l’incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommanderait une décision d’aller en production, la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques, les délais d’obtention ou l’incapacité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres à l’égard des projets, les risques politiques, l’incapacité de s’acquitter de l’obligation d’accommoder les Premières Nations et autres peuples autochtones, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les fluctuations des marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, des variations importantes des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation par rapport aux estimations, et les autres risques inhérents à l’industrie de l’exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que les événements se dérouleront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/61b67a6e-9069-491c-aa80-1d8ce4e9fb27/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bf9941c4-4c52-4d8f-b581-3a849d48fce8/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/927af198-a9c0-45ef-be61-300c7dad94c0/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9aede2e-a1f6-43f7-b34c-5168f974eaf0/fr