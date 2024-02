Oxalys annonce la version 11 de sa solution

Oxalys, éditeur saas spécialisé dans la digitalisation des achats et des dépenses, fait évoluer sa solution et positionne l’expérience utilisateur, l’ergonomie et la mobilité au centre de la nouvelle version de son application.

Partenaire des PME et des ETI, Oxalys propose une offre unifiée qui permet de digitaliser l’intégralité du processus achats et engagements : sourcing et contrats, approvisionnements et factures, relations fournisseurs et pilotage achats. Dans ce contexte, chaque année, l’éditeur investit des ressources importantes pour faire évoluer sa plateforme. La version 11 de la solution intègre aujourd’hui de nouveaux piliers qui lui permettront de répondre toujours mieux aux usages plébiscités par les entreprises.

De nombreuses évolutions pour une meilleure expérience client :

- Un parcours utilisateurs repensé : Dans un souci d’amélioration de la productivité et de confort d’utilisation, un travail de fond a été entrepris pour faire évoluer l’ergonomie de la plateforme et proposer une UX de nouvelle génération. Les clients peuvent ainsi gérer leurs opérations de manière toujours plus intuitive, unifiée et sans complexité.

- Une nouvelle expérience « nomade » au service de la productivité : Les services achats sont particulièrement demandeurs de solutions mobiles les aidant à mieux gérer leurs opérations. La solution Oxalys, disponible via une App Mobile, offre de nouvelles fonctions qui permettent de travailler simplement en situation de mobilité et de gagner du temps dans le traitement des opérations.

- Mieux maitriser et partager les données : Accéder rapidement à des informations de qualité et actualisées est un impératif stratégique pour les acheteurs et les fournisseurs. La nouvelle version de la plateforme a été conçue en ce sens et offre un accès étendu et temps réel à de précieuses informations et sources de données.

- Une plus grande ouverture de la solution vers des environnements externes : Au cœur des processus de fonctionnement des entreprises, les opérations de gestion des achats et des dépenses nécessitent d’être reliées avec différentes applications tierces. Oxalys offre dans sa nouvelle version plus d’autonomie à ses utilisateurs pour leurs besoins d’intégration avec d’autres systèmes. De nombreuses API sont disponibles.

Enfin, la version 11 a bénéficié de renforcement sur les aspects cybersécurité (Produit et infrastructures), d’évolutions pour le portail fournisseurs ou encore de mise à disposition de nouveaux indicateurs et tableaux de bord.