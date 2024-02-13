الجامعة الأمريكية في الشارقة ومؤسسة سوي تطلقان أكاديمية بلوكتشين لتأسيس الجيل القادم من منشئي تكنولوجيا الويب 3.00

Sharjah, UAE, Feb. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت مؤسسة سوي، وهي منصة من المستوى الأول للحوسبة اللامركزية، عن دخولها في شراكة مع الجامعة الأمريكية في الشارقة لإطلاق أكاديمية سوي - الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال حفل خاص أقيم مؤخرًا في الجامعة الأمريكية في الشارقة، لتوفير فرص لمئات المطورين الطموحين للتعرف على أحدث تقنيات سلسلة الكتل "البلوكتشين" وتطويرها في المنطقة.

تعمل الأكاديمية الجديدة تحت المركز متعدد التخصصات لريادة الأعمال والابتكار والتنمية المستدامة في كلية إدارة الأعمال في الجامعة، بما يؤكد على التزام الأكاديمية بالتطوير التكنولوجي المسؤول والمؤثر. وتعد هذه المبادرة جزءًا من أهداف إمارة الشارقة المتمثلة في التحول إلى مركز إقليمي للتعليم والبحوث خاصةً في مجال التكنولوجيا وتقنية البلوكتشين .

وقال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة: "إن إنشاء هذه الأكاديمية سيوفر للطلبة رؤى متنوعة حول الموضوعات المعاصرة والمستقبلية التي تمكنهم من التعامل مع المواضيع الرائجة والتقنيات المستقبلية الأساسية، وتزودهم بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في المشهد المستقبلي المتطور".

وتتوافق الشراكة بين مؤسسة سوي، والتي شهدت نموًا كبيرًا منذ إنشائها قبل تسعة أشهر، والجامعة الأمريكية في الشارقة مع الخلفيات الأكاديمية العميقة للقادة في نظام مؤسسة سوي البيئي وما حوله، حيث يتمتع الدكتور جريج سيورونيس، المدير العام لمؤسسة مؤسسة سوي، بخبرة عميقة في المزج بين المساعي الأكاديمية وريادة الأعمال، بما في ذلك حصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية لندن للأعمال وجوائزمرموقة لعمله في الاقتصاد. أما جورج دانيزيس، كبير العلماء والمؤسس المشارك لشركة "ميستين لابس"، فهو أستاذ في الهندسة الأمنية والخصوصية في جامعة كوليدج لندن. كما حصل كل من المؤسسين الشريكين كوستاس تشالكياس، مصمم التشفير ومنشئ "زد كي لوغين"، وسام بلاكشير، مبتكر لغة العقود الذكية "موف"، على درجة الدكتوراه في مجالات التكنولوجيا الخاصة بهما.

وكانت مؤسسة سوي قد أطلقت سابقًا العديد من المبادرات التعليمية مثل إنشاء برنامج يركز على تكنولوجيا الويب 3.00 في معهد ويلر للأعمال والتنمية في كلية لندن للأعمال، وخصصت 400,000 دولار لجوائز مؤسسة سوي للأبحاث الأكاديمية وزعت على خمسة عشر جامعة حول العالم، وأنشأت منهج تكنولوجيا الويب 3.00 الرائدة الجديدة لطلبة المدارس الثانوية والتي ظهرت لأول مرة في عام 2023 في مدرسة كوستياس جيتوناس الثانوية في اليونان.

وقال الدكتور سيورونيس: "إن إنشاء أكاديمية بلوكتشين سيزود الجيل القادم من المطورين وقادة العالم بالمعارف التي يحتاجونها لإنشاء تكنولوجيا الويب

3.0 وتطويرها من أجل مواجهة التحديات العالمية. إن رؤية هذه الأكاديمية وهي تتكون وتتحول إلى حقيقة يجعلني أشعر بالفخر بشكل خاص في ظل الدور الفعال والمهم الذي سوف تلعبه هذه المنطقة في مجال الابتكار التكنولوجي".

أسست مؤسسة سوي الشراكة الحالية بمساعدة شريكها الاستراتيجي في المنطقة "غاف لابز" الذي تحدث شريكها المؤسس فراس الصادق عن هذه الشراكة قائلًا: "يسعدنا أن نلعب دورًا محوريًا في إنشاء هذه المبادرة المتميزة. سوف تمهد أكاديمية بلوكتشين الطريق للأجيال القادمة لإثراء وإفادة الصناعة والمنطقة ككل".

حول مؤسسة سوي:

مؤسسة سوي هي منصة أولى من نوعها من المستوى الأول في سلسلة البلوكتشين والعقود الذكية، تم تصميمها من الأسفل إلى الأعلى لجعل ملكية الأصول الرقمية سريعة وخاصة وآمنة ومتاحة للجميع. يُمكّن نموذجها المرتكز على النطاقات والمعتمد على لغة البرمجة "موف"، من التنفيذ المتوازي، وإتمام العمليات في ثوان ويضم أصولًا متنوعة عبر السلسلة. تدعم مؤسسة سوي من خلال المعالجة والتخزين القابلين للتوسع أفقيًا، مجموعة واسعة من التطبيقات بسرعة وبتكلفة منخفضة. إن مؤسسة سوي تشكل قفزة في تقنية البلوكتشين، ومنصة يمكن للمبدعين والمطورين بناء تجارب مميزة عبر استخدامها السهل. لمعرفة المزيد عن مؤسسة سوي، زوروا الموقع الإلكتروني https://sui.io .

للتواصل: media@sui.io

حول الجامعة الأمريكية في الشارقة

أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة عام 1997. وتوخى الشيخ سلطان في رؤيته للجامعة أن تكون مؤسسة تعليم عال متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات واحتياجات المجتمع المعاصر في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتم تأسيس الجامعة على أسس متينة من مبادئ الجدارة والسمعة الأكاديمية العالمية. وأصبحت تمثل أفضل ما في مجال التدريس والبحث. وهي معتمدة دوليًا ومعترف بها من قبل أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم لقيامها بتأهيل الخريجين المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين.

ولا يتم تثمين طلبتنا من خلال النجاح الأكاديمي فقط، ولكن أيضاً من خلال المشاركة في أنشطة الحرم الجامعي الديناميكية وفي تجسيد مثلنا العليا من الانفتاح والتسامح والاحترام. وهذا المزيج من التفوق الأكاديمي وروح المجتمع يضمن أن تبقى الجامعة مقراً لأعضاء هيئة تدريس وطلاب على مستوى عالمي،

يسعون ليصبحوا مبتكرين ومفكرين ومساهمين وقادة المستقبل.

للتواصل: smahmoud@aus.edu

نبذة عن غاف لابس:

’غاف لابس‘ (Ghaf Labs) شركةٌ استشاريَّةٌ رائدة في مجال البلوك تشين، تتَّخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرَّاً لها، وتركِّز على تنمية وتعزيز الشركات الناشئة الديناميكية والمؤسَّسات الراسخة في مجال البلوك تشين. بصفتها الشركةَ الشقيقةَ لشركة ’غاف كابيتال بارتنرز‘ (Ghaf Capital Partners)، تقدِّم غاف لابس خبراتها ومواردها لتوفير خدمات النموِّ والتسريع والخدمات الاستشارية والتشاورية لمنظومةِ تكنولوجيا البلوك تشين وشركاتها. تهدف غاف لابس إلى مساعدة الشركات على توسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب دعمها إذا لزم الأمر في تحقيق بصمة عالمية قوية، إذ يتحقَّق ذلك بالاستفادة من مختلف النُّظم البيئية المحلية والعالمية على حدِّ سواء. كما تستخدم غاف لابس شبكاتها الواسعة على الويب 2 والويب 3، حيث تعملُ بمنزلة جسرٍ ثنائيٍّ لتبنِّي الخدمات.

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