Novotech publie des rapports décrivant le paysage des essais cliniques dans les domaines de la candidose et de la polyarthrite rhumatoïde afin de soutenir la planification de la recherche biotechnologique

BOSTON, 12 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, l’organisation mondiale de recherche contractuelle (« CRO », de l’anglais Contract Research Organization) qui offre des services complets et qui s’associe à des sociétés de biotechnologie pour accélérer le développement de traitements avancés et novateurs à chaque phase, publie aujourd’hui deux rapports de premier plan sur les paysages des essais cliniques de la candidose et de la polyarthrite rhumatoïde.



Il est important de noter que les rapports comprennent également une analyse SWOT destinée à éclairer la prise de décision stratégique en matière de développement de médicaments et, en fin de compte, à améliorer les chances de succès et d’impact des traitements.

L’équipe d’analystes de Novotech rédige ces rapports d’experts sur une base mensuelle. Ils sont entièrement gratuits, et dressent un bilan à jour de l’activité mondiale en matière d’essais cliniques, en révélant les régions où les volumes d’essais sont les plus élevés ainsi que les facteurs qui en sous-tendent les tendances. Ils abordent les obstacles rencontrés par les sociétés de biotechnologie dans des domaines thérapeutiques spécifiques et évoquent des thérapies à venir et les futures tendances en matière d’investissement.

Le rapport Candidiasis – Global Clinical Trial Landscape se penche sur les raisons pour lesquelles cette infection fongique, qui affecte principalement la cavité buccale et les organes reproducteurs, est devenue une préoccupation mondiale importante, en particulier chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Le rapport se concentre également sur l’épidémiologie, les défis thérapeutiques et l’évolution des tendances en matière d’essais cliniques, offrant ainsi des informations précieuses aux professionnels de la santé et aux chercheurs.

Depuis 2018, plus de 200 essais cliniques portant sur la candidose ont été lancés dans le monde, la région APAC montrant la voie avec près de 60 % des essais, dont la majorité se déroulent en Chine continentale. Viennent ensuite l’Europe (23 %), l’Amérique du Nord (10 %) et le reste du monde (7 %).

Ce rapport mondial révèle que les taux d’incidence de la candidose varient d’une région à l’autre, reflétant l’interaction de facteurs tels que la géographie, les infrastructures de soins de santé et la démographie. Le rapport met également en évidence la prédominance du Candida albicans au niveau mondial, la prévalence de la candidose invasive et non invasive, ainsi que les défis thérapeutiques posés par les souches résistantes aux médicaments.

Voici les principaux enseignements de ce rapport :

La région APAC continue de se concentrer sur les essais de phase I, tandis que l’Europe est très engagée dans les essais de phase I, II et III, et que l’Amérique du Nord se concentre sur les essais de phase III.

La région APAC affiche un taux de croissance annuel composé (« TCAC ») robuste de 20 % pour les essais cliniques, dépassant les autres régions du monde.

Les taux de recrutement diffèrent considérablement entre la région APAC, l’Europe et les États-Unis.

Parmi les avancées notables dans le domaine des médicaments antifongiques, on peut citer les autorisations de Brexafemme, Vivjoa et Rezzayo, qui permettent d’envisager avec optimisme le traitement de la candidose.

Sur le front du capital-risque, les États-Unis et la Chine sont en tête, soulignant un intérêt commun à faire progresser les solutions contre la candidose grâce à un financement solide, en particulier dans les séries B et C.



Le rapport fournit également une compréhension approfondie de la recherche en cours sur les vaccins antifongiques potentiels.

Télécharger le rapport ici

Le rapport Rheumatoid Arthritis (RA)– Global Clinical Trial Landscape examine la prévalence à l’échelle mondiale et identifie les facteurs clés de cette condition. La polyarthrite rhumatoïde (« PR »), une affection inflammatoire persistante des articulations, touche les personnes âgées de 60 à 70 ans et de manière disproportionnée les femmes.

Le rapport souligne le rôle crucial d’un diagnostic et d’un traitement précoces à l’aide de médicaments antirhumatismaux modificateur de la maladie (« DMARD ») de synthèse conventionnels et l’efficacité des DMARD de synthèse biologiques ou ciblés. Il couvre également les dernières avancées en matière de médecine moléculaire, de médicaments épigénétiques, de microARN, de technologies d’édition de gènes et de rôle du microbiome.

Depuis 2018, plus de 1 100 essais cliniques portant sur la PR ont été lancés dans le monde, la région APAC arrivant en tête avec 60 %, suivie de l’Europe avec 21 % et de l’Amérique du Nord avec 13 %.

Le rapport fait également état d’une progression prometteuse des nouveaux traitements de la PR, avec plus de 80 médicaments en phase préclinique, 52 en phase I et 4 en phase I/II combinée. En outre, 61 médicaments sont en phase II, 19 en phase III, 9 ont été approuvés et 82 sont déjà sur le marché.

Dans l’ensemble, ce rapport fournit des informations essentielles sur le paysage mondial des essais cliniques, en détaillant les développements en cours dans la recherche sur la polyarthrite rhumatoïde. En outre, l’analyse SWOT offre une perspective rare conçue pour la planification stratégique du développement des médicaments.

Voici les principaux enseignements de ce rapport :

En 2020, la PR touchait 17,6 millions de personnes dans le monde, entraînant 38 300 décès.

Au sein de la région APAC, la Chine détient le plus grand nombre de cas (4,7 millions) et l’Inde en recense 2,67 millions. En Europe, le Royaume-Uni se distingue avec 458 000 cas et en Amérique du Nord, les États-Unis sont en tête avec 1 440 000 cas.

Les phases d’essai varient au niveau mondial : la région APAC domine dans les essais de phase I, l’Europe s’équilibre dans toutes les phases et l’Amérique du Nord se concentre sur la phase I.

Ces dernières années, la Chine était en tête des investissements en capital-risque, suivie de près par les États-Unis.

La répartition des fonds entre les différents cycles de financement montre que l’accent est mis sur les derniers stades, en particulier la série C, ce qui indique une confiance accrue des investisseurs et des montants de financement plus élevés pour les entreprises parvenues à maturité.

La recherche à un stade précoce, en particulier au stade préclinique, a attiré la majorité des investissements, ce qui souligne l’importance accordée aux découvertes révolutionnaires et aux traitements novateurs.

Cette ressource complète guide les professionnels de la santé, les chercheurs et les organisations dans le paysage complexe des essais cliniques.

Télécharger le rapport ici

